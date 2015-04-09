Безиндикаторная торговля. - страница 14
barabashkakvn:
Speculator_:
...Предположить что цена и есть индикатор то тогда чем является сам индикатор?
В данном случае производная цены.
Индикатор это указатель на то, что что-то изменилось в наблюдаемом объекте.
Народ не разобрался с кого места начинается индикаторная торговля и заканчивается без индикаторная торговля.
Это Вы не разобрались, что такое индикатор. )))
Подумайте лучше над тем, индикатором чего является сама цена. ;)
Предлагаю исходить в понятии индикатора от сюда.
В таком понятии автор темы получил ответ в первом же сообщении. Потом тема сместилась в обсуждение истинного понятия: "Что есть индикатор?". ))
1. Я вот тоже. От Вас он, к сожалению, долго шел.
2. Только учусь.
3. А мне показалось Вас флуд интересует. Эта ветка уже давно стала обсуждением что-же такое индикатор, а не возможна ли безиндикаторная торговля. Да, и можно услышать Вашу точку зрения по этому вопросу? Давайте вернем обсуждение в конструктивное русло.
Пока от Вас (за исключением начала темы) только вопросы. Вы случаем не из налоговой? :). И, что значит "... мою точку зрения..."? Я ведь не учитель, я не обучаю в этой теме - в этой теме я ищу ответ, который задан названием темы.
наверное так и есть, если исключить инвестирование в паммы
тогда следующий вопрос - можно ли анализировать без торговли?
Инвестирование, это вложение, а не торговля. Инвестирование по сути должно быть прибыльным, если не на 100, то хотя бы на 90%. И только у нас, при инвестировании риск выше, чем если сам торгуешь.
Анализировать можно.