barabashkakvn:

 

Меня конкретно интересует: "Возможна ли безиндикаторная торговля?"
Народ не разобрался с кого места начинается индикаторная торговля и заканчивается без индикаторная торговля. 
 

Speculator_:

... 

Предположить что цена и есть индикатор то тогда чем является сам индикатор?     

В данном случае производная цены.

Индикатор это указатель на то, что что-то изменилось в наблюдаемом объекте. 

 
Speculator_:
Это Вы не разобрались, что такое индикатор. )))

Подумайте лучше над тем, индикатором чего является сама цена. ;) 

 
tol64:

Это Вы не разобрались, что такое индикатор. )))


 

Предлагаю исходить в понятии индикатора от сюда. 

 
Speculator_:

В таком понятии автор темы получил ответ в первом же сообщении. Потом тема сместилась в обсуждение истинного понятия: "Что есть индикатор?". ))
 
tol64:
Индикатор является неким существом с определёнными функциями. В общим индикатор с Вилами Эндрюса не спутаешь.   
barabashkakvn:
  1. Я хочу услышать ответ.
  2. Вы телепат?
  3. Меня конкретно интересует: "Возможна ли безиндикаторная торговля?"

1. Я вот тоже. От Вас он, к сожалению, долго шел. 

2. Только учусь.

3. А мне показалось Вас флуд интересует. Эта ветка уже давно стала обсуждением что-же такое индикатор, а не возможна ли безиндикаторная торговля. Да, и можно услышать Вашу точку зрения по этому вопросу? Давайте вернем обсуждение в конструктивное русло.

 
Tapochun:

Пока от Вас (за исключением начала темы) только вопросы. Вы случаем не из налоговой? :). И, что значит "... мою точку зрения..."? Я ведь не учитель, я не обучаю в этой теме - в этой теме я ищу ответ, который задан названием темы.
barabashkakvn:
Пока от Вас (за исключением начала темы) только вопросы. Вы случаем не из налоговой? :). И, что значит "... мою точку зрения..."? Я ведь не учитель, я не обучаю в этой теме - в этой теме я ищу ответ, который задан названием темы.
Я и не прошу Вас меня учить и Вас учить не собираюсь. Вы спрашиваете точку зрения форумчан, почему я, как форумчанин, не могу узнать Вашу точку зрения? Или у Вас ее нет? Про то, что Вы ищите, я понял, только вот сомневаюсь, что такими темпами Вы ее быстро найдете... и найдете ли вообще.
 
transcendreamer:

наверное так и есть, если исключить инвестирование в паммы

тогда следующий вопрос - можно ли анализировать без торговли? 

Инвестирование, это вложение, а не торговля. Инвестирование по сути должно быть прибыльным, если не на 100, то хотя бы на 90%. И только у нас, при инвестировании риск выше, чем если сам торгуешь.

Анализировать можно.

