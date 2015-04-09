Безиндикаторная торговля. - страница 18
Обработка общедоступной информации - это индикатор, а всё остальное - "безиндикаторы", свойствомеры, датчики и т.д..
Наверное следует анализировать такие данные из "Окна котировок":
Не только отмеченные галочками, а все эти пункты.
Уговорили! Индикатором ценой бумаги, есть время и цена.
Интересно также поразмышлять на тему: "А что есть время?". ))
Время применительно к Форекс'у?
время это иллюзия! нельзя верить в реальность времени
вот например кто-то скажет "вчера..." а где оно это вчера? его не существует! и завтра тоже, есть только сейчас
то же самое с ценой - ее не существует...
________________________________________________
Время — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, условная сравнительная мера движения материи, а также одна из координат пространства-времени, вдоль которой протянуты мировые линии физических тел. ...
_________________________________________________Уже поразмышляли люди. Есть чего добавить?