Безиндикаторная торговля. - страница 18

Обработка общедоступной информации - это индикатор, а всё остальное - "безиндикаторы", свойствомеры, датчики и т.д..
 
Обработка общедоступной информации - это индикатор, а всё остальное - "безиндикаторы", свойствомеры, датчики и т.д..
Индикаторы, это визуальное предоставление информации, без визуального представления, это без индикаторная торговля. Эксперт может обойтись и без визуального предоставления информации, а трейдер нет
 

Наверное следует анализировать такие данные из "Окна котировок":

данные 

Не только отмеченные галочками, а все эти пункты. 

 
Уговорили! Индикатором ценой бумаги, есть время и цена. 
 
Уговорили! Индикатором ценой бумаги, есть время и цена. 
Интересно также поразмышлять на тему: "А что есть время?". ))
 
Интересно также поразмышлять на тему: "А что есть время?". ))
Время применительно к Форекс'у?
 
Время применительно к Форекс'у?
Вообще. Но можно и к форексу. )
 
Интересно также поразмышлять на тему: "А что есть время?". ))

время это иллюзия! нельзя верить в реальность времени

вот например кто-то скажет "вчера..." а где оно это вчера? его не существует! и завтра тоже, есть только сейчас

то же самое с ценой - ее не существует... 

 
Интересно также поразмышлять на тему: "А что есть время?". ))

Время — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, условная сравнительная мера движения материи, а также одна из координат пространства-времени, вдоль которой протянуты мировые линии физических тел. ...

  Уже поразмышляли люди. Есть чего добавить?
 
Ну уходим от тематики ресурса, пожалуйста.
