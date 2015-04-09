Безиндикаторная торговля. - страница 12

tol64:
Поздно... Было вкусно. ))
Я не просто так её просил обратно. С пургеном она ... была ...
 
artmedia70:
Вкусно было не мне. Птичкам скормил. А то я думаю, чего это они так быстро улетели. Пулей. А вдали потом, как будто град пошёл. Стучал по крышам. ))
 
tol64:
Кто-то зонтик открыл ...

Кто-то прикупил валюты ...

 

Кто-то просто птичек материт и отряхивается.

Tapochun:
barabashkakvn что Вы хотите здесь услышать? Можно ли торговать без индикаторов? Думаю, Вы знаете ответ на этот вопрос. Что конкретно Вас интересует?
Повторю вопрос... зачем нужно это обсуждение?
 

Представим поездку в автомобиле. Сам автомобиль не является индикатором скорости, но вот спидометр и есть тот самый индикатор скорости автомобиля. Что можно оценить мозгом без спидометра находясь в автомобили при его движении, только то что автомобиль движется быстро или медленно. Но имея в автомобили спидометр (индикатор скорости) оценка скорости автомобиля становится точной и комфортной.

Что можно сказать про Луну. Луна может служить индикатором для приливов и отливов океанов, на планете Земля. Но луна не может быть индикатором к самой себе.

Цена также не может быть индикатором к самой себе.

P.S. Ответ для всех сразу          

 
Speculator_:

Вы просто ничего не поняли. )

Например, автомобиль индикатор для пешехода. Если пешеход видит автомобиль, который просто стоит, то это является сигналом того, что можно безопасно перейти дорогу. 

Автомобиль в целом может быть индикатором и для водителя. Например, во время поездки автомобиль может вдруг начать резко заносить. Чем это не индикатор, который даёт сигнал водителю, что-то предпринять ?

Любое изменение, чего-либо в Вашем окружении является индикатором. От мельчайшей частицы до скоплений галактик. Не индикатор лишь то, чего вообще нет.

P.S. Цена индикатор не для самой себя, а для того, кто её наблюдает. 

 
tol64:

В животе урчит.

К чему бы то?

 
artmedia70:

В животе урчит.

К чему бы то?

Ты съел булочку, которую приготовил для меня? ;)
 
tol64:

Вы просто ничего не поняли.

Похоже Вы и Остальные немного выдумали для себя. По Вашему (ко Всем) дерево назовём столбом и докажем что оно есть столб . Был же четко задан вопрос. Нет перевернули всё сверху вниз и снизу в верх. 
