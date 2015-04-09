Безиндикаторная торговля. - страница 12
barabashkakvn что Вы хотите здесь услышать? Можно ли торговать без индикаторов? Думаю, Вы знаете ответ на этот вопрос. Что конкретно Вас интересует?
Представим поездку в автомобиле. Сам автомобиль не является индикатором скорости, но вот спидометр и есть тот самый индикатор скорости автомобиля. Что можно оценить мозгом без спидометра находясь в автомобили при его движении, только то что автомобиль движется быстро или медленно. Но имея в автомобили спидометр (индикатор скорости) оценка скорости автомобиля становится точной и комфортной.
Что можно сказать про Луну. Луна может служить индикатором для приливов и отливов океанов, на планете Земля. Но луна не может быть индикатором к самой себе.
Цена также не может быть индикатором к самой себе.
P.S. Ответ для всех сразу
Вы просто ничего не поняли. )
Например, автомобиль индикатор для пешехода. Если пешеход видит автомобиль, который просто стоит, то это является сигналом того, что можно безопасно перейти дорогу.
Автомобиль в целом может быть индикатором и для водителя. Например, во время поездки автомобиль может вдруг начать резко заносить. Чем это не индикатор, который даёт сигнал водителю, что-то предпринять ?
Любое изменение, чего-либо в Вашем окружении является индикатором. От мельчайшей частицы до скоплений галактик. Не индикатор лишь то, чего вообще нет.
P.S. Цена индикатор не для самой себя, а для того, кто её наблюдает.
