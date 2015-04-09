Безиндикаторная торговля. - страница 19

Speculator_:

Уже поразмышляли люди. Есть чего добавить?

Я бы так сказал:

Время это вечность, длительность каждого мгновения которой бесконечно малой величины. 

 

Предлагаю. 

Время и цену - отнести к простейшему индикатору, так как эти параметры не вычисляются машиной. И условна назвать без индикаторным.

Но всё что вычисляется на основе времени и цены, сложные индикаторы. И условно назвать индикаторным.  

При этом исключить роботов и советников. Поскольку они состоят из простых и сложных индикаторов. 

 
tol64:

Или время убийца всего живого во вселенной.
 
Смерть относительна. )
 
barabashkakvn:
Ну уходим от тематики ресурса, пожалуйста.

  barabashkakvn 

Вы «украли» мои идеи, интерпретировали мои тучи и дождь.

А на счет индикатора скажу: Без индикаторов не только не возможно торговать, но и нельзя жить !

P.SУ меня не русское образование, и по-этому разрешаю сделать корректировку.

 
Petros:

Уже не "украл".
 
Petros:

Ваше мнение. Данный график считать индикатором или нет? 

 
Speculator_:

Является, так как он отображает график изменения цены
 
Так мы уже перейдем к формированию свечи. К индикатору можно отнести любую отображаемую информацию.
 
 Если вы делали Buy и tp с «закрытыми» глазами, то это безиндикаторная торговля.

А если были какие-то ориентиры, по которым открыли ордер и определили на каком расстоянии ставить tp, то использовали какие-то индикаторы

