Безиндикаторная торговля. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Уже поразмышляли люди. Есть чего добавить?
Я бы так сказал:
Время это вечность, длительность каждого мгновения которой бесконечно малой величины.
Предлагаю.
Время и цену - отнести к простейшему индикатору, так как эти параметры не вычисляются машиной. И условна назвать без индикаторным.
Но всё что вычисляется на основе времени и цены, сложные индикаторы. И условно назвать индикаторным.
При этом исключить роботов и советников. Поскольку они состоят из простых и сложных индикаторов.
Я бы так сказал:
Или время убийца всего живого во вселенной.
Ну уходим от тематики ресурса, пожалуйста.
barabashkakvn
Вы «украли» мои идеи, интерпретировали мои тучи и дождь.
А на счет индикатора скажу: Без индикаторов не только не возможно торговать, но и нельзя жить !
P.S. У меня не русское образование, и по-этому разрешаю сделать корректировку.
barabashkakvn
Вы «украли» мои идеи, интерпретировали мои тучи и дождь.
А на счет индикатора скажу: Без индикаторов не только не возможно торговать, но и нельзя жить !
P.S. У меня не русское образование, и по-этому разрешаю сделать корректировку.
barabashkakvn
Вы «украли» мои идеи, интерпретировали мои тучи и дождь.
А на счет индикатора скажу: Без индикаторов не только не возможно торговать, но и нельзя жить !
P.S. У меня не русское образование, и по-этому разрешаю сделать корректировку.
Ваше мнение. Данный график считать индикатором или нет?
Предлагаю.
Время и цену - отнести к простейшему индикатору, так как эти параметры не вычисляются машиной. И условна назвать без индикаторным.
Но всё что вычисляется на основе времени и цены, сложные индикаторы. И условно назвать индикаторным.
При этом исключить роботов и советников. Поскольку они состоят из простых и сложных индикаторов.
Ваше мнение. Данный график считать индикатором или нет?
Предлагаю.
Время и цену - отнести к простейшему индикатору, так как эти параметры не вычисляются машиной. И условна назвать без индикаторным.
Но всё что вычисляется на основе времени и цены, сложные индикаторы. И условно назвать индикаторным.
При этом исключить роботов и советников. Поскольку они состоят из простых и сложных индикаторов.
Ваше мнение. Данный график считать индикатором или нет?
Если вы делали Buy и tp с «закрытыми» глазами, то это безиндикаторная торговля.А если были какие-то ориентиры, по которым открыли ордер и определили на каком расстоянии ставить tp, то использовали какие-то индикаторы