Безиндикаторная торговля. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идеальное место для скальпа. Робот открывает сразу в начале открытие нового дня позицию и закрывает её в +1 пп.
Идеальное место для скальпа. Робот открывает сразу в начале открытие нового дня позицию и закрывает её в +1 пп.
Возможно ли вести торговлю без индикаторов? Без вызовов хендлов индикаторов в советниках? На что опираться при безиндикаторной торговле?
Почему нет? Можно встроить код индикатора в эксперт)
А если серьезно, линии тренда и ценовые уровни - не индикаторы. Не запаздывают их видно большинству трейдеров. Т.о. опираемся на цену.
Идеальное место для скальпа. Робот открывает сразу в начале открытие нового дня позицию и закрывает её в +1 пп.
Мне кажется, что народ не понимает, что такое "индикатор".
Индикатор - это просто обозначение некоего признака рыночной ситуации. Торговля всегда ориентируется на какие-то признаки, соответственно, она всегда использует индикаторы.
То, что индикатор не вызывается на график - вовсе не значит, что он не используется.
А если серьезно, линии тренда и ценовые уровни - не индикаторы. Не запаздывают их видно большинству трейдеров. Т.о. опираемся на цену.
Так безиндикаторная торговля - это всё таки скальпинг? Если так, то жаль. Хотя могут быть варианты с использованием стакана - но это уже на фондовом рынке больше применимо.
Волновой анализ! Я не встречал робота торгующего по волнам луче меня. Хотя я торгую на троечку. В торговле не использую индикаторы только график цены.
Торговля без стопов? Если один раз не угадаешь направление - весь скальп накрылся.
Мне кажется, что народ не понимает, что такое "индикатор".
Индикатор - это просто обозначение некоего признака рыночной ситуации. Торговля всегда ориентируется на какие-то признаки, соответственно, она всегда использует индикаторы.
То, что индикатор не вызывается на график - вовсе не значит, что он не используется.