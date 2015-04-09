Безиндикаторная торговля. - страница 2

Идеальное место для скальпа. Робот открывает сразу в начале открытие нового дня позицию и закрывает её в +1 пп.  

 
Так безиндикаторная торговля - это всё таки скальпинг? Если так, то жаль. Хотя могут быть варианты с использованием стакана - но это уже на фондовом рынке больше применимо.
[Удален]  
Возможно ли вести торговлю без индикаторов? Без вызовов хендлов индикаторов в советниках? На что опираться при безиндикаторной торговле?

Почему нет? Можно встроить код индикатора в эксперт)

А если серьезно, линии тренда и ценовые уровни - не индикаторы. Не запаздывают их видно большинству трейдеров. Т.о. опираемся на цену.

[Удален]  
Торговля без стопов? Если один раз не угадаешь направление - весь скальп накрылся.
 

Мне кажется, что народ не понимает, что такое "индикатор".

Индикатор - это просто обозначение некоего признака рыночной ситуации. Торговля всегда ориентируется на какие-то признаки, соответственно, она всегда использует индикаторы.

То, что индикатор не вызывается на график - вовсе не значит, что он не используется.

 
А если серьезно, линии тренда и ценовые уровни - не индикаторы. Не запаздывают их видно большинству трейдеров. Т.о. опираемся на цену.

Это еще с чего бы ??? И линии тренда, и ценовые уровни - самые что ни на есть индикаторы.
 
Волновой анализ! Я не встречал робота торгующего по волнам луче меня. Хотя я торгую на троечку. В торговле не использую индикаторы только график цены.   
 
Так а кто ж волны-то рисует ? Вот это индикатор и есть. Индикатор волн. Ничего удивительного. Четко формализуйте правила, по которым вы строите свои волны - и по ним будет индикатор.
 
Торговля без стопов? Если один раз не угадаешь направление - весь скальп накрылся.
Я не утверждаю что такая торговля подойдёт к любому рынку. Нужно выбирать рынок. А стопы сольёт депозит.
 
Мне кажется, что народ не понимает, что такое "индикатор".

Индикатор - это просто обозначение некоего признака рыночной ситуации. Торговля всегда ориентируется на какие-то признаки, соответственно, она всегда использует индикаторы.

То, что индикатор не вызывается на график - вовсе не значит, что он не используется.

Переиначим вопрос - безиндикаторная торговля - торговля без применения Moving Average. Возможно торговать без скользящих средних?
