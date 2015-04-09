Безиндикаторная торговля. - страница 28
Под безиндикаторной я понимаю торговлю на чистом графике. Теперь очертания такой техники торговли в моём понимании выглядят так:
Предлагаю обозвать такую торговлю более правильно - ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ торговля, т.е. торговля на голом графике --- очень современно, и очень не понятно, как и сама торговля!
У кого другие варианты?
вариант торговать голым перед терминалом
вариант торговать голым перед терминалом
Не, этот вариант не проходит - эдесь торговля АБСОЛЮТНО понятна и ни каких секретов!
А вот торговля на голом графике - феномен - загадка природы!!!
А вот торговля на голом графике - даёт более широкое восприятие. Не сковывает ваше восприятие в узких границах.
И вообще, от куда такая надменность: что "безиндикаторная" торговля - маркетинговая уловка для планктона? А Вы кто - акула? Скромнее надо быть...
Не-а... не катит. Нужно секретутарше такое дело поручить. Так оно глазу радостнее будет ;)
И эта ... коту - колбасы!
Да, я с Вами согласен: дает точно такое же широкое восприятие, как подбрасывание монетки. Можно еще расширить восприятие - по ходу торговли менять приказы при выпадении одной и той же стороны монетки. ОЧЕНЬ широкое восприятие!
Не встречал индикатора более точнее, к примеру чем волна Вульфа. Ну чем какой нибудь технический индикатор луче чем волна Вульфа?
Очень много достойных индикаторов. Главное - уметь их правильно применять.
Пример: https://charts.mql5.com/6/129/eurjpy-mn1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-19355.png .