barabashkakvn:

Под безиндикаторной я понимаю торговлю на чистом графике. Теперь очертания такой техники торговли в моём понимании выглядят так: 

  1.  Это исключительно ручная торговля
  2. Направление сделки берётся не с потолка, а всё-таки мозг пытается интерпретировать графическую информацию (что именно происходит в мозгу остаётся тайной, но в результате получается ответ - BUY  или SELL

Предлагаю обозвать такую торговлю более правильно - ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ торговля, т.е. торговля на голом графике  --- очень современно, и очень не понятно, как и сама торговля!

У кого другие варианты?

 
VNIK:

вариант торговать голым перед терминалом
 
transcendreamer:
:))

 
transcendreamer:
Не, этот вариант не проходит - эдесь торговля АБСОЛЮТНО понятна и ни каких секретов!

А вот торговля на голом графике - феномен - загадка природы!!!

 
VNIK:


А вот торговля на голом графике - феномен - загадка природы!!!

 А вот торговля на голом графике - даёт более широкое восприятие. Не сковывает ваше восприятие в узких границах.   
 
Speculator_:
Да, я с Вами согласен: дает точно такое же широкое восприятие, как подбрасывание монетки. Можно еще расширить восприятие - по ходу торговли менять приказы при выпадении одной и той же стороны монетки. ОЧЕНЬ широкое восприятие! 
 
DC2008:

И вообще, от куда такая надменность: что "безиндикаторная" торговля - маркетинговая уловка для планктона? А Вы кто - акула? Скромнее надо быть...

Не. Скромный бегемотик.
 
transcendreamer:
Не-а... не катит. Нужно секретутарше такое дело поручить. Так оно глазу радостнее будет ;)

И эта ... коту - колбасы!

 
VNIK:
Не встречал индикатора более точнее, к примеру чем волна Вульфа. Ну чем какой нибудь технический индикатор луче чем волна Вульфа?      
 
Speculator_:
Очень много достойных индикаторов. Главное  - уметь их правильно применять.

Пример:  https://charts.mql5.com/6/129/eurjpy-mn1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-19355.png .

