Невозможность создания "безиндикаторного" советника доказывают те, кто так и не смог придумать "безиндикаторный" алгоритм торговли.

Если кого-то обидел: прошу прощения заранее.

 
Возможно все! Только бы на все, хватило бы фантазии
 

Психи...


 
как будто быть психом это что-то плохое
 
Так никто и не доказывает, что невозможно создать "безиндикаторный" алгоритм торговли. Речь вообще о другом была. )))
 

На самом деле безиндикаторная торговля существует.

Но когда торгует не человек, а например кошка или собака 

 

Подведу промежуточный итог:

  • Технический индикатор - определение есть
  • Индикатор вообще - нет чёткого представления
  • Цена - непонятно
  • Время - непонятно
Торговля без индикаторов (т.е. без хендлов и при голом графике на котором только бары) в принципе возможна, но здесь вычисления ограничиваются простейшими арифметическими операциями - сравнением двух соседних величин: или цен двух соседних баров или цены в два разных мгновения времени.

 
Безиндикаторная торговля (вообще без графиков) легко, работает не хуже чем с индикаторами, даже надежнее.
 
Следствие: поскольку что такое цена и время непонятно, а индикатор вообще - непонятно что, то цену и время убираем, а торгуем по техническим индикаторам.

Что-то в этом есть))

 
Vinin:

На самом деле безиндикаторная торговля существует.

Но когда торгует не человек, а например кошка или собака 

На самом деле, некоторые торгуют с индикаторами так, как например: кошка или собака. А вообще-то, спор вокруг индикаторов напоминает убеждение некоторых в том, что не зная нот - не возможно идеально исполнить музыкальную композицию. Безиндикаторных алгоритмов торговли не меньше, чем построенных на анализе индикаторов.

