Безиндикаторная торговля. - страница 21
Невозможность создания "безиндикаторного" советника доказывают те, кто так и не смог придумать "безиндикаторный" алгоритм торговли.
===
Если кого-то обидел: прошу прощения заранее.
Психи...
Невозможность создания "безиндикаторного" советника доказывают те, кто так и не смог придумать "безиндикаторный" алгоритм торговли.
...
На самом деле безиндикаторная торговля существует.
Но когда торгует не человек, а например кошка или собака
Подведу промежуточный итог:
Торговля без индикаторов (т.е. без хендлов и при голом графике на котором только бары) в принципе возможна, но здесь вычисления ограничиваются простейшими арифметическими операциями - сравнением двух соседних величин: или цен двух соседних баров или цены в два разных мгновения времени.
- Технический индикатор - определение есть
- Индикатор вообще - нет чёткого представления
- Цена - непонятно
- Время - непонятно
Следствие: поскольку что такое цена и время непонятно, а индикатор вообще - непонятно что, то цену и время убираем, а торгуем по техническим индикаторам.
Что-то в этом есть))
На самом деле безиндикаторная торговля существует.
На самом деле, некоторые торгуют с индикаторами так, как например: кошка или собака. А вообще-то, спор вокруг индикаторов напоминает убеждение некоторых в том, что не зная нот - не возможно идеально исполнить музыкальную композицию. Безиндикаторных алгоритмов торговли не меньше, чем построенных на анализе индикаторов.