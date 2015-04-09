Безиндикаторная торговля. - страница 5
На графике B целых четыре индикатора. )
ОHLC?
Предлагаю исходить из двух вариантов: A) С индикаторами и B) Без индикаторов
Принять так как оно есть. Земля круглая, трава зелёная, снег белый.
P.S. Причём на оба варианта A и B можно наносить чёрточки, фигурки, цифры и надписи.
А разве нанесение черточек, фигурок, цифр и надписей не является индикацией? А если черточки строить автоматически - значит есть алгоритм...
Короче, о чем спор?))
Сформулирован чёткий вопрос A и B. Целесообразно будет найти на него ответ. Есть ли смысл спорить, какой банан считать маленьким, а какой большим. Ведь так и ответа не получишь и время потеряешь.
На графике A восемь индикаторов, а на графике B четыре. Всё чётко. )))
На рисунке В нет индикатора в классическом понимании технического анализа:
B) ОHLC Это четыре фиксированных положение цены за время t. Оно не считает, не делит, не суммирует.
A) MACD, Moving Average, Volumes имеют настраиваемые параметры. При разных настройках Вы получите и разные данные.
Но OHLC не настраивается, не измена. (константа). Константу нельзя считать за индикатор так как она служит для получение функции то есть индикатора.
...
Зато подвергается сравнению. Как между собой, так и с предыдущими значениями. Это минимум, которого достаточно для того, чтобы назвать это индикатором.
Я даже не знаю ни одного объекта в мире, который нельзя было бы использовать, как индикатор. ;)
А таймфрейм что такое если не настройка?
Время. Год, месяц, сто лет. Скорость констант. Ведь на одном и том же отрезки времени Вы не сможете понять константу.