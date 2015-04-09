Безиндикаторная торговля. - страница 4
То есть - применяются индикаторы Элиота, скальперские, трендовые, спекулятивные... Плюс мартин... Зачем защищать депозит, если мартин его обязан слить ?
Я же ясно сказал, что никаких индикаторов не используется. Элиот и мартин, это не боги. И мартина бояться не стоит. У меня применяется не классический мартин.
Нужно быть тупим, чтобы каждый раз увеличить об'ем торговли и потерять все. Если у вас есть граната, то нужно ее использовать грамотно, а то взорвется, как класический мартин.
Предполагаю что импульс ab имеет слишком глубокую коррекцию возможно цена пойдёт в верх.
Эксперта (программа на MQL4/5) не научить человеческому восприятию картинки. Программа оперирует математическими категориями: "сложение", вычитание", "деление", "умножение" и производными от них различными расчётами вероятностей.
Если вы про эксперты - то безындикаторная торговля ВОБЩЕ НЕВОЗМОЖНА. Поскольку любое использование цены внутри эксперта - это уже вычисление индикатора.
У меня, скажем, эксперт работает на "чистом графике цены" - ни одного индикатора. Но при этом внутри него существует тридцать с лишним классов-детекторов паттернов, плюс детектор уровней поддержки-сопротивления, плюс детектор линий тренда.
Это как - индикаторная или безындикаторная торговля ?
Я же ясно сказал, что никаких индикаторов не используется.
Вы получаете цены ? Вы с ними производите манипуляции ? Ну так это и есть вычисление значения индикаторов.
Это еще с чего бы ??? И линии тренда, и ценовые уровни - самые что ни на есть индикаторы.
Возьмем термин индикатора из википедии:
Индикатор (лат. indicator — указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом.
Вот, если вы четко формализуете, как вы строите волны - это и будет индикатор.
Предлагаю исходить из двух вариантов: A) С индикаторами и B) Без индикаторов
Принять так как оно есть. Земля круглая, трава зелёная, снег белый.
P.S. Причём на оба варианта A и B можно наносить чёрточки, фигурки, цифры и надписи.
Наверно мы по-разному понимаем слово индикатор. Я имею в виду, что не применяю готовых или всем известных индикаторов.
То, что вы считаете индикатором, то уверяю: без как минимум 5 индикаторов, написать прибыльного эксперта невозможно !
На графике B целых четыре индикатора. )