Laryx:

То есть - применяются индикаторы Элиота, скальперские, трендовые, спекулятивные... Плюс мартин... Зачем защищать депозит, если мартин его обязан слить ?

Я же ясно сказал, что никаких индикаторов не используется. Элиот и мартин, это не боги. И мартина бояться не стоит. У меня применяется не классический мартин.

Нужно быть тупим, чтобы каждый раз увеличить об'ем торговли и потерять все.   Если у вас есть граната, то нужно ее использовать грамотно, а то взорвется, как класический мартин. 

 

 

Предполагаю что импульс ab имеет слишком глубокую коррекцию возможно цена пойдёт в верх.  

 
barabashkakvn:
Эксперта (программа на MQL4/5) не научить человеческому восприятию картинки. Программа оперирует математическими категориями: "сложение", вычитание", "деление", "умножение" и производными от них различными расчётами вероятностей.

Если вы про эксперты - то безындикаторная торговля ВОБЩЕ НЕВОЗМОЖНА. Поскольку любое использование цены внутри эксперта - это уже вычисление индикатора.

У меня, скажем, эксперт работает на "чистом графике цены" - ни одного индикатора. Но при этом внутри него существует тридцать с лишним классов-детекторов паттернов, плюс детектор уровней поддержки-сопротивления, плюс детектор линий тренда.

Это как - индикаторная или безындикаторная торговля ?

 
Petros:

Я же ясно сказал, что никаких индикаторов не используется.

Вы получаете цены ? Вы с ними производите манипуляции ?  Ну так это и есть вычисление значения индикаторов.

 
Speculator_:

Предполагаю что импульс ab имеет слишком глубокую коррекцию возможно цена пойдёт в верх.  

Вот, если вы четко формализуете, как вы строите волны - это и будет индикатор.
Laryx:
Это еще с чего бы ??? И линии тренда, и ценовые уровни - самые что ни на есть индикаторы.

Возьмем термин индикатора из википедии:

Индикатор (лат. indicator — указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом. 

...отображающий изменение параметра. Думаю, если взять трендовую линию, тогда да - это индикатор. А вот на счет ценового уровня... параметр - цена не изменяется. Цена остается постоянной... Мы просто определили силу уровня. Спорно... если все, что отражается на экране - индикатор, то цена - тоже индикатор. 
 
Laryx:
Вот, если вы четко формализуете, как вы строите волны - это и будет индикатор.

 

Предлагаю исходить из двух вариантов: A) С индикаторами и B) Без индикаторов 

Принять так как оно есть. Земля круглая, трава зелёная, снег белый.  

P.S. Причём на оба варианта A и B можно наносить чёрточки, фигурки, цифры и надписи.  

 
Laryx:

Вы получаете цены ? Вы с ними производите манипуляции ?  Ну так это и есть вычисление значения индикаторов.

 

Наверно мы по-разному понимаем слово индикатор. Я имею в виду, что не применяю готовых или всем известных индикаторов.

То, что вы считаете индикатором, то уверяю:  без как минимум 5 индикаторов, написать прибыльного эксперта невозможно ! 

 
Speculator_:

На графике B целых четыре индикатора. )
tol64:
На графике B целых четыре индикатора. )
ОHLC?
