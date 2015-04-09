Безиндикаторная торговля. - страница 11
можно ли торговать без торговли?
Торговать без торговли, нельзя. В этом случае, можно только смотреть на красивое число баланса.
Можно торговать без индикаторов, но нельзя торговать без анализа.
Возможно ли вести торговлю без индикаторов? Без вызовов хендлов индикаторов в советниках? На что опираться при безиндикаторной торговле?
Кратко, до чего договорились:
barabashkakvn
Tapochun
В итоге выяснилось, что Вы говоря о названии инструмента имели ввиду предварительно проанализированные данные этого инструмента, которые дают Вам представление о нём и являются тем самым индикатором, который Вы имеете ввиду. Иначе, откуда бы Вы знали об особенности хода цены этого инструмента, и как бы Вы приняли решение об ограничении торговых техник, если бы не имели данных этого инструмента. ))
Об этом и речь. Безиндикаторной торговли не бывает. Это понятие было придумано кем-то, или как маркетинговый ход, или как психологический пряник после неудачи в торговле (либо на основании личных тестов) с использованием индикаторов в классическом понимании большинства. ))
Вот это верно.
Но, мне вобще непонятно, какой такой сакральный смысл в избегании индикаторов ? Наоборот - очень удобно иметь индикатор, чтобы не думать самому, произошло ли то или иное событие или нет. Советник - может использовать прямо класс, который вычисляет значение индикатора, не используя собственно сам индикатор. Но это все равно будет "индикаторная торговля".
Об этом и речь. Безиндикаторной торговли не бывает. Это понятие было придумано кем-то, или как маркетинговый ход, или как психологический пряник после неудачи в торговле (либо на основании личных тестов) с использованием индикаторов в классическом понимании большинства. ))
Я согласен. Кода говорил, что у меня не используются никаких индикаторов, имел ввиду внешних или стандартных индикаторов.
Если разделить робота по частям, то из этого выйдут более 20-и небольших экспертов и индикаторов.
Это же очевидно, что без индикаторов торговать невозможно.
наверное так и есть, если исключить инвестирование в паммы
тогда следующий вопрос - можно ли анализировать без торговли?
На первую страницу вынес такие выжимки:
Вы украли мои идеи. :(
На это можно нобелевскую премию получить. :)
Минимум два состояния:
Вполне себе индикатор. ))
Триггер :)) Хотя ..., раз есть два состояния триггера, значит всё же есть выбор в соответствии с состояниями. Есть индикация, и есть реакция на неё...
Зашли в рынок когда "дождь заканчивается", открыли зонтик, а дождик прошёл... Опять косяк. Закрыли зонтик, а дождик закапал. Пила ...
Мания какая-то. Наверное так важно думать, во что бы это ни стало, что не используется никаких индикаторов, даже если это не так. )))
Это больше подходит для маркетингового хода, когда покупатель привлекается, чем-то новым, что не обязательно, очень часто, является правдой.
+100500
Вот прям из уст вырвал ... вместе с булочкой.
Булку отдай!
Вот еще один пример.
На улице смотрите спит собака. Есть 2 варианта, чтобы пройти .
1 Вы из дали начинаете обследовать ее. Собака большая или маленькая, спит или нет, если спит, то проснется или нет, эта порода спокойная, умная, или тупая и агрессивная и т.д.
И начинаете определить, собака нападет или нет. Допустим вы определили, что собака не будет напасть, но ошиблись. Что будете тогда делать. (не угадали и потеряли депозит).
2 Вы собираете защитные средства, таких как например палка, камень, нож, пистолет и т.д. И не имеет значение, собака будет напасть, или нет. Вы спокойно, по обстановке, будете
применить один из защитных средств.
Я предпочитаю второй способ, потому что предугадать куда пойдет цена: вверх или вниз, не возможно.
