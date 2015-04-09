Безиндикаторная торговля. - страница 15

если любая вычислительная операция считается эквивалентом индикатора то таких систем нет

если например передача значений параметров без вычислений в функцию ordersend допустимо считать исключением то можно сделать пипсовщика

 
Alexey:

Инвестирование, это вложение, а не торговля. Инвестирование по сути должно быть прибыльным, если не на 100, то хотя бы на 90%. И только у нас, при инвестировании риск выше, чем если сам торгуешь.

Анализировать можно.

Чем привлекателен форекс так это торговля в кредит и огромный процент прибыли от вложенных денег. Инвестировать в кредит не получится да и процент прибыли маленький.
 
tol64:

Это Вы не разобрались, что такое индикатор. )))

Подумайте лучше над тем, индикатором чего является сама цена. ;) 

Цена - это отражение момента совпадения спроса и предложения. Или другими словами отражение покупки или продажи.
 
Speculator_:
Чем привлекателен форекс так это торговля в кредит и огромный процент прибыли от вложенных денег. Инвестировать в кредит не получится да и процент прибыли маленький.

Ну да! Они уже разбежались, вам кредит предоставлять, под торговлю. Единственное что они делают, это только уменьшают риски, по средству плеча, путем дробления капитала. А капитал все равно ваш, ну еще иногда бонусы дают, своего рода микро кредитование, да и то бонус этот можешь использовать на счетах только с драконовскими условиями, где слив более менее гарантирован.

На форексе заработать можно, но не у всех и еще нужно знать как.

 

На последнем чемпионате мой мультивалютный эксперт не использовал ни одного индикатора - т.е. он безиндикаторный. Он всё время в рынке и не анализирует даже цену.

 

Результат меня полностью устроил.

 
DC2008:

На последнем чемпионате мой мультивалютный эксперт не использовал ни одного индикатора - т.е. он безиндикаторный. Он всё время в рынке и не анализирует даже цену.

То есть, результат получился 100% случайно? Не анализирует вообще ничего? Все сделки были открыты наугад? 
 
tol64:
То есть, результат получился 100% случайно? Не анализирует вообще ничего? Все сделки были открыты наугад? 
В момент старта - наугад, а потом анализируется результат торговли и делаются коррективы.
 
DC2008:
В момент старта - наугад, а потом анализируется результат торговли и делаются коррективы.

Индикатором также может служить история сделок или текущие свойства (состояние) позиции.

Индикатор это то, что можно подвергнуть анализу. 

 
DC2008:
В момент старта - наугад, а потом анализируется результат торговли и делаются коррективы.
Так все таки он анализирует свою деятельность, значит без анализа все равно не куда
 
Монетка - это же главный индикатор!))
