если любая вычислительная операция считается эквивалентом индикатора то таких систем нет
если например передача значений параметров без вычислений в функцию ordersend допустимо считать исключением то можно сделать пипсовщика
Инвестирование, это вложение, а не торговля. Инвестирование по сути должно быть прибыльным, если не на 100, то хотя бы на 90%. И только у нас, при инвестировании риск выше, чем если сам торгуешь.
Анализировать можно.
Это Вы не разобрались, что такое индикатор. )))
Подумайте лучше над тем, индикатором чего является сама цена. ;)
Чем привлекателен форекс так это торговля в кредит и огромный процент прибыли от вложенных денег. Инвестировать в кредит не получится да и процент прибыли маленький.
Ну да! Они уже разбежались, вам кредит предоставлять, под торговлю. Единственное что они делают, это только уменьшают риски, по средству плеча, путем дробления капитала. А капитал все равно ваш, ну еще иногда бонусы дают, своего рода микро кредитование, да и то бонус этот можешь использовать на счетах только с драконовскими условиями, где слив более менее гарантирован.
На форексе заработать можно, но не у всех и еще нужно знать как.
На последнем чемпионате мой мультивалютный эксперт не использовал ни одного индикатора - т.е. он безиндикаторный. Он всё время в рынке и не анализирует даже цену.
Результат меня полностью устроил.
На последнем чемпионате мой мультивалютный эксперт не использовал ни одного индикатора - т.е. он безиндикаторный. Он всё время в рынке и не анализирует даже цену.
То есть, результат получился 100% случайно? Не анализирует вообще ничего? Все сделки были открыты наугад?
В момент старта - наугад, а потом анализируется результат торговли и делаются коррективы.
Индикатором также может служить история сделок или текущие свойства (состояние) позиции.
Индикатор это то, что можно подвергнуть анализу.
