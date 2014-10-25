Автоматическое построение линий тренда - страница 2
Чем старше ТФ, тем значимей линия.
Вы руками постройте. Поторгуйте. ТС постройте. Там и до ТЗ дело дойдет. Может быть.
Спасибо за ответ. Согласен, должны учитываться старшие ТФ. Но! Представим, гипотетически, что других ТФ нет. Как в пределах одного ТФ определить значимость нескольких линий? Ведь одна линия может быть построена вообще в воздухе, ничего не касаясь, а другая - быть построенной по экстремумам и действительно служить линией поддержки/сопротивления и тестироваться на длительном промежутке времени.
В том то и дело, руками строилось множество раз, сейчас хочется понять как сделать так, чтобы то, что видели глаза видел и индикатор! И т.к. нигде я не нашел то, что мне нужно, то-есть, индикатор, который строит (сам!) больше пары линий по простейшим алгоритмам, это может быть полезно для многих любителей технического анализа. А здесь можно собрать необходимые правила для его построения.
...Представим, гипотетически, что других ТФ нет. Как в пределах одного ТФ определить значимость нескольких линий?
...
"-Ты суслика видишь?" (с) :-)
Красный пунктир - рассчитанные линии, синий - на глазок параллельно центральной красной, все (это важно) - от уже появившегося экстремума, когда цена N баров не обновляет экстремум, типа канал.
ЗигЗаг колор в МТ
и потерянный старший ТФ, недели, с тем же стандартным зигзагом. Найдёте участок? ;-)
ps кстати про зигзаг. ЗигЗаг солор проще использовать, поскольку у него два буфера, под максимумы и минимумы. Как из обычного выдергивать, давненько уже Composter код выкладывал, поищите.
Всё на сегодня, извините, пора.
Доброе утро. Если Ваш пост относился ко мне, свою ошибку осознал. Рекламного злого умысла не было, просто хотел показать разработку (одну из немногих), которая, как мне кажется, частично отвечает моим требованиям.
Если у Вас есть предложения по теме, буду раз выслушать.
Не совсем понял Ваш пост. По-порядку:
Красный пунктир - рассчитанные линии, синий - на глазок параллельно центральной красной, все (это важно) - от уже появившегося экстремума, когда цена N баров не обновляет экстремум, типа канал.
Тут, как я понял, Вы предлагаете искать экстремум, когда цена N баров его не обновляет. Это центральная красная линия. Вторая красная линия, примерно под 90* к первой? Или это не важно, а главное - просто пересечение? И уже от границ второй красной мы строим синие? В МТ-5 есть похожий инструмент - Вилы Эндрюса. Это, примерно, то же самое?
ЗигЗаг колор в МТ
Вы предлагаете по вершинам зиг-зага строить трендовые линии? Да, в одном из первых постов уже предлагали, понял, учту.
и потерянный старший ТФ, недели, с тем же стандартным зигзагом. Найдёте участок? ;-)
1 Нет, я ничего не предлагаю. я привел пример, как это может выглядеть. Часть каркаса.
2 А, собственно, что для вас есть экстремум? Физически? Сформулируйте, и тогда можно будет говорить о том, как его искать и как подтверждать. Так?
3 п. 2, только для трендовой. Что для вас есть трендовая и дальше по тексту.
4 Можете строить от средней между экстремумами. Или по фибо. Или по процентам. Потому что
1 Нет, я ничего не предлагаю. я привел пример, как это может выглядеть. Часть каркаса.
2 А, собственно, что для вас есть экстремум? Физически? Сформулируйте, и тогда можно будет говорить о том, как его искать и как подтверждать. Так?
3 п. 2, только для трендовой. Что для вас есть трендовая и дальше по тексту.
4 Можете строить от средней между экстремумами. Или по фибо. Или по процентам. Потому что
1. Понятно.
2. В данном подходе думал над двумя видами экстремумов. Экстремум свечи (high/low) и экстремум по фракталам/зиг-загу (соответственно high/low на свече с фракталом/зиг-загом). Найти не проблема. Подтверждать.. про подтверждение экстремумов я, вроде, не говорил...
3. А вот это уже хороший вопрос. Навскидку, линия с углом > 5* от горизонта (> 5 и < 355) на второй точке, относительно первой. Надо над этим еще подумать. Про подтверждение.. тут м.б. несколько вариантов: либо усиливать/ослаблять линию после формирования фрактала (скажем пересечение тенью), либо, если вернуться к вопросу о том, что такое экстремум, присвоить свече, в зависимости от того есть на ней фрактал или нет вес и уже от этого пилить... тут тоже надо подумать... собственно, для этого ветка и создавалась, для размышлений... Кстати, надо рассмотреть вариант по средней, между тенями свечей с фракталами..."
4. По фибо? То-есть, искать совпадения экстремумов с уровнями... гм... тоже интересно... По процентам, поясните, процентам от чего? Дневного диапазона? Недельного? Или чего-то еще?
5. Ладно, не суть. Согласен про два бара, но картина будет уже другой. Если предположить, что за экстремум взят экстремум свечи - то, скажем на М15 свеча закрывается не дойдя пункта до линии, а следующая закрывается за линией, то-есть, на М15 вес линии мог быть вначале увеличен (если считать закрытие вблизи линии усилением), а потом снова уменьшен. А на М30 возможен вариант, когда линия будет только ослаблена. Исходя из этого, чтобы максимально точно смоделировать "вес" линии... думаю, нужно ввести веса и определить критерии "усиления" и "ослабления" линии.
2 Экстремум - максимальное или минимальное значение. В пределах чего? Свеча это, зизаг, фракталы - без разницы. Подтвердить или опровергнуть может только время. Всё остальное - это только визуализация. И подтверждает при визуализации, опять же, только время. Два бара после пика, с двумя меньшими барами перед пиком - и вот вам фрактал с подтверждением двумя барами. И так же с зигзагом. И почти так же со свечой. Это мелочи и не суть.
Суть в том, что это место, где тупо нет ликвидности идти дальше, и цена откатывается.
3 А не навскидку? Буквально? Тренд - это тенденция. Направление. Об этом подумайте.
4 По фибо можно и так. Но есть имхо, что фибо - миф.
По процентам - это тоже исключительно ваше лично дело, но пример приведу.
евробакс с 20140508 1,3995-10% = 1,25955. Посмотрите на графике.
5 Со всем этим хозяйством лезть в ТФ меньше дней... Попробуйте, конечно. Только помните одну тонкость. Старайтесь не выходить при построении за границы торговой недели, или повторяйте построения с учетом выходных.
Да, вот еще что, для мелких ТФ. Как бэ критерий поиска экстремумов может быть спред.
Т. е., чтобы взять пункт, нужен спред + пункт, но есть ограничений на установку СЛ, грубо берем тот же спред. Поэтому ТП нужен опять же + спред. Итого спред*3.
Как то так.