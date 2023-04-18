MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com
За 12 лет MQL5.com превратился в мощное сообщество, которое объединяет сотни тысяч людей. Здесь собираются те, кто хочет больше знать о трейдинге, программировании на MQL4/5, автоматических торговых системах, тестировании стратегий и технических индикаторах. Полное описание языка, подробные статьи на различные темы, оживленный форум, магазин торговых приложений, биржа фрилансеров и многое другое — MQL5.com поможет решить любую задачу и найти ответ на любой вопрос.
Но главное достояние проекта — его пользователи, которые внесли огромный вклад в развитие комьюнити. Чтобы выразить свою благодарность, мы наградим самых заметных участников: разработчиков приложений для трейдеров и фрилансеров. Памятные знаки получат все, кто наберет или уже набрал определенное количество продаж в Маркете или выполненных заказов на фриланс-бирже.
За что вручаем награды:
- Market Silver Trophy — за 100 продаж
- Market Golden Trophy — за 500 продаж
- Freelance Silver Trophy — за 100 выполненных заказов
- Freelance Golden Trophy — за 500 выполненных заказов
С теми, кто уже достиг таких показателей, мы свяжемся в ближайшее время. Вам нужно будет заполнить небольшую форму, и мы отправим награду на указанный адрес. Вы гордость и основа сообщества, и пусть наш подарок всегда напоминает, как мы это ценим.
Появление наград за достижения — новый этап эволюции MQL5.com. Надеемся, все участники получат дополнительный стимул для новых свершений, а сообщество — мощный импульс для развития и роста.
Спасибо всем, кто помогал развивать MQL5.com все эти годы — вместе мы можем гораздо больше.
Форму заполнил!
Жду награду! Гвоздь в стену уже забил :)
Спасибо. Очень приятно. Форму заполнил. Буду ждать. Поставлю на самое видное место в доме.
В свою очередь, хотел бы поблагодарить mql5.com за предоставленные возможности самореализации. очень благодарен Вам.
Знакомство с МТ4 и mql4 в 2009 году во многом повлияло на мою жизнь.
Один форум чего только стоит, это возможность задать вопрос там где тебе ответят и помогут в решении твоего вопроса, не всегда, но чаще всего.
С того времени форум превратился в настоящий сервис для программистов и трейдеров: простой, удобный, со своими тараканам, но родной.
Спасибо ВАМ!
а где форму заполнять ? :)
в профиле есть кнопка "получить награду".
За что вручаем награды:
- Market Silver Trophy — за 100 продаж
- Market Golden Trophy — за 500 продаж
- Freelance Silver Trophy — за 100 выполненных заказов
- Freelance Golden Trophy — за 500 выполненных заказов
Круто! Мне 2 дощечки придут, золотая и серебряная.
Сколько каждая весит в унциях?
Сейчас заживем.
Только почему то , форма появляется только для фриланса, для маркета не появляется.
в профиле есть кнопка "получить награду".
что то у меня нету такого..
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За 12 лет MQL5.com превратился в мощное сообщество, которое объединяет сотни тысяч людей. Здесь собираются те, кто хочет больше знать о трейдинге, программировании на MQL4/5, автоматических торговых системах, тестировании стратегий и технических индикаторах. Полное описание языка, подробные статьи на различные темы, оживленный форум, магазин торговых приложений, биржа фрилансеров и многое другое — MQL5.com поможет решить любую задачу и найти ответ на любой вопрос.
Но главное достояние проекта — его пользователи, которые внесли огромный вклад в развитие комьюнити. Чтобы выразить свою благодарность, мы наградим самых заметных участников: разработчиков приложений для трейдеров и фрилансеров. Памятные знаки получат все, кто наберет или уже набрал определенное количество продаж в Маркете или выполненных заказов на фриланс-бирже.
За что вручаем награды:
С теми, кто уже достиг таких показателей, мы свяжемся в ближайшее время. Вам нужно будет заполнить небольшую форму, и мы отправим награду на указанный адрес. Вы гордость и основа сообщества, и пусть наш подарок всегда напоминает, как мы это ценим.
Появление наград за достижения — новый этап эволюции MQL5.com. Надеемся, все участники получат дополнительный стимул для новых свершений, а сообщество — мощный импульс для развития и роста.
Спасибо всем, кто помогал развивать MQL5.com все эти годы — вместе мы можем гораздо больше.