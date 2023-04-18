MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com

Новый комментарий
 

За 12 лет MQL5.com превратился в мощное сообщество, которое объединяет сотни тысяч людей. Здесь собираются те, кто хочет больше знать о трейдинге, программировании на MQL4/5, автоматических торговых системах, тестировании стратегий и технических индикаторах. Полное описание языка, подробные статьи на различные темы, оживленный форум, магазин торговых приложений, биржа фрилансеров и многое другое — MQL5.com поможет решить любую задачу и найти ответ на любой вопрос.

Но главное достояние проекта — его пользователи, которые внесли огромный вклад в развитие комьюнити. Чтобы выразить свою благодарность, мы наградим самых заметных участников: разработчиков приложений для трейдеров и фрилансеров. Памятные знаки получат все, кто наберет или уже набрал определенное количество продаж в Маркете или выполненных заказов на фриланс-бирже.

Памятные знаки получат все, кто наберет или уже набрал определенное количество продаж в Маркете или выполненных заказов на фриланс-бирже


За что вручаем награды:

  • Market Silver Trophy — за 100 продаж
  • Market Golden Trophy — за 500 продаж
  • Freelance Silver Trophy — за 100 выполненных заказов
  • Freelance Golden Trophy — за 500 выполненных заказов


С теми, кто уже достиг таких показателей, мы свяжемся в ближайшее время. Вам нужно будет заполнить небольшую форму, и мы отправим награду на указанный адрес. Вы гордость и основа сообщества, и пусть наш подарок всегда напоминает, как мы это ценим.

Появление наград за достижения — новый этап эволюции MQL5.com. Надеемся, все участники получат дополнительный стимул для новых свершений, а сообщество — мощный импульс для развития и роста.

Спасибо всем, кто помогал развивать MQL5.com все эти годы — вместе мы можем гораздо больше.

 
MetaQuotes:

За 12 лет MQL5.com превратился в мощное сообщество, которое объединяет сотни тысяч людей. Здесь собираются те, кто хочет больше знать о трейдинге, программировании на MQL4/5, автоматических торговых системах, тестировании стратегий и технических индикаторах. Полное описание языка, подробные статьи на различные темы, оживленный форум, магазин торговых приложений, биржа фрилансеров и многое другое — MQL5.com поможет решить любую задачу и найти ответ на любой вопрос.

Но главное достояние проекта — его пользователи, которые внесли огромный вклад в развитие комьюнити. Чтобы выразить свою благодарность, мы наградим самых заметных участников: разработчиков приложений для трейдеров и фрилансеров. Памятные знаки получат все, кто наберет или уже набрал определенное количество продаж в Маркете или выполненных заказов на фриланс-бирже.


За что вручаем награды:

  • Market Silver Trophy — за 100 продаж
  • Market Golden Trophy — за 500 продаж
  • Freelance Silver Trophy — за 100 выполненных заказов
  • Freelance Golden Trophy — за 500 выполненных заказов


С теми, кто уже достиг таких показателей, мы свяжемся в ближайшее время. Вам нужно будет заполнить небольшую форму, и мы отправим награду на указанный адрес. Вы гордость и основа сообщества, и пусть наш подарок всегда напоминает, как мы это ценим.

Появление наград за достижения — новый этап эволюции MQL5.com. Надеемся, все участники получат дополнительный стимул для новых свершений, а сообщество — мощный импульс для развития и роста.

Спасибо всем, кто помогал развивать MQL5.com все эти годы — вместе мы можем гораздо больше.

Форму заполнил!

Жду награду! Гвоздь в стену уже забил :)

 

Спасибо. Очень приятно. Форму заполнил. Буду ждать. Поставлю на самое видное место в доме.

В свою очередь, хотел бы поблагодарить mql5.com за предоставленные возможности самореализации. очень благодарен Вам.

 

Знакомство с МТ4 и mql4 в 2009 году во многом повлияло на мою жизнь.

Один форум чего только стоит, это возможность задать вопрос там где тебе ответят и помогут в решении твоего вопроса, не всегда, но чаще всего.

С того времени форум превратился в настоящий сервис для программистов и трейдеров: простой, удобный, со своими тараканам, но родной.

Спасибо ВАМ!

 
а где форму заполнять ? :)
 
Nikolay Ivanov:
а где форму заполнять ? :)

в профиле есть кнопка "получить награду".

 
MetaQuotes:

За что вручаем награды:

  • Market Silver Trophy — за 100 продаж
  • Market Golden Trophy — за 500 продаж
  • Freelance Silver Trophy — за 100 выполненных заказов
  • Freelance Golden Trophy — за 500 выполненных заказов

Круто! Мне 2 дощечки придут, золотая и серебряная.

Сколько каждая весит в унциях?

Сейчас заживем.

Только почему то , форма появляется только для фриланса, для маркета не появляется.

 
Alexandr Bryzgalov:

в профиле есть кнопка "получить награду".

 что то у меня нету такого..

 
Nikolay Ivanov:

 что то у меня нету такого :(

+

 
Evgeny Belyaev:

+




..
 

Спасибо! очень даже приятно.

именная памятная дощечка

это будет именная памятная дощечка

1234567891011121314151617181920212223
Новый комментарий