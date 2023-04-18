MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 21

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Fedor Arkhipov #:

Сегодня пришла награда. Большое спасибо!


Даю идею: теперь у Вас есть новая аватарка

 
Artyom Trishkin #:

Даю идею: теперь у Вас есть новая аватарка

Да, я хотел сделать новое фото для аватарки, но другое. Хотя, может, и это фото использую.
 
Fedor Arkhipov #:

Сегодня пришла награда. Большое спасибо!


Поздравляю, Федор! :)
 
Fedor Arkhipov #:

Сегодня пришла награда. Большое спасибо!


Поздравляю, Фёдор! Я думал в Россию уже не придут.

 
Спасибо за поздравления!
 

Сегодня пришла награда.
Большое спасибо Метакотам!

 

Благодарю компанию Metaquotes за награду!

 
Sergey Likho #:

Благодарю компанию Metaquotes за награду!

Поздравляю!
 
Sergey Likho #:

Благодарю компанию Metaquotes за награду!

Отличный подарок!

Поздравляю!

 

Благодарю  Metaquotes!!! Сегодня пришла


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