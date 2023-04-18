MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 21
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Сегодня пришла награда. Большое спасибо!
Даю идею: теперь у Вас есть новая аватарка
Даю идею: теперь у Вас есть новая аватарка
Сегодня пришла награда. Большое спасибо!
Сегодня пришла награда. Большое спасибо!
Поздравляю, Фёдор! Я думал в Россию уже не придут.
Сегодня пришла награда.
Большое спасибо Метакотам!
Благодарю компанию Metaquotes за награду!
Благодарю компанию Metaquotes за награду!
Благодарю компанию Metaquotes за награду!
Отличный подарок!
Поздравляю!
Благодарю Metaquotes!!! Сегодня пришла