MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 17
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Mine trophy. Thank you MQL5 and Viktoria.
После заполнения формы, мне наверно уже год идет табличка :)
Поздравляю и рад за тех кто уже получил!
После заполнения формы, мне наверно уже год идет табличка :)
Поздравляю и рад за тех кто уже получил!
я тоже еще не получил, а заполнил еще летом
Ждите. Придёт и вам.
Моя уже на таможне.
В глухой удмуртский лес доставили. Спасибо!
В глухой удмуртский лес доставили. Спасибо!
Везёт же! А трек высылали в личку? Может и до меня посылка дойдет через годик-другой ))
Нет. Трек пришел на почту от транспортной компании CDEK. Вообще сначала принял за спам и не обратил внимания.
плюс местное отделение почты тупило с доставкой. отправка была 5 января, на почту пришло 19 января. О том что что-то пришло узнал сегодня. Сходил сам забрал. А-то пол деревни при встрече говорили, что мне посылку почтальон несет )
отправитель РУСАЛХИМ
произвели походу в России )
Нет. Трек пришел на почту от транспортной компании CDEK. Вообще сначала принял за спам и не обратил внимания.
плюс местное отделение почты тупило с доставкой. отправка была 5 января, на почту пришло 19 января. О том что что-то пришло узнал сегодня. Сходил сам забрал. А-то пол деревни при встрече говорили, что мне посылку почтальон несет )
отправитель РУСАЛХИМ
произвели походу в России )
Доставка с Кипра, просто логистика в Россию очень тяжелая. Международные компании типа DHL/Fedex отказываются доставлять в Россию что-либо, отличное от документов. Во все остальные страны через них отправляем без проблем.
Мы не Алиэкспресс, который построил свой канал доставки с привлечением руководства обоих стран :)Всем все доставим обязательно.