MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 17

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Mine trophy. Thank you MQL5 and  Viktoria.
Viktoria
Viktoria
  • 2018.10.17
  • www.mql5.com
Trader's profile
Файлы:
IMG_20220105_092113.jpg  5010 kb
 
у меня маленько до 5000 нахватает, можно сразу 5000 написать?) пока придет уже будет)
 

После заполнения формы, мне наверно уже год идет табличка :)

Поздравляю и рад за тех кто уже получил!

 
я тоже еще не получил, а заполнил еще летом
 
...да зравствует разработчик....вы молодцы.
 
Anatoliy Lukanin #:

После заполнения формы, мне наверно уже год идет табличка :)

Поздравляю и рад за тех кто уже получил!

Mikhail Pityugov #:
я тоже еще не получил, а заполнил еще летом

Ждите. Придёт и вам.

Моя уже на таможне. 

 

В глухой удмуртский лес доставили. Спасибо!


 
Alexandr Bryzgalov #:

В глухой удмуртский лес доставили. Спасибо!


Везёт же! А трек высылали в личку? Может и до меня посылка дойдет через годик-другой ))
 
Mikhail Zhitnev #:
Везёт же! А трек высылали в личку? Может и до меня посылка дойдет через годик-другой ))

Нет. Трек пришел на почту от транспортной компании CDEK. Вообще сначала принял за спам и не обратил внимания.

плюс местное отделение почты тупило с доставкой. отправка была 5 января, на почту пришло 19 января. О том что что-то пришло узнал сегодня. Сходил сам забрал. А-то пол деревни при встрече говорили, что мне посылку почтальон несет )

отправитель РУСАЛХИМ

произвели походу в России )

 
Alexandr Bryzgalov #:

Нет. Трек пришел на почту от транспортной компании CDEK. Вообще сначала принял за спам и не обратил внимания.

плюс местное отделение почты тупило с доставкой. отправка была 5 января, на почту пришло 19 января. О том что что-то пришло узнал сегодня. Сходил сам забрал. А-то пол деревни при встрече говорили, что мне посылку почтальон несет )

отправитель РУСАЛХИМ

произвели походу в России )

Доставка с Кипра, просто логистика в Россию очень тяжелая. Международные компании типа DHL/Fedex отказываются доставлять в Россию что-либо, отличное от документов. Во все остальные страны через них отправляем без проблем.

Мы не Алиэкспресс, который построил свой канал доставки с привлечением руководства обоих стран :)

Всем все доставим обязательно.
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