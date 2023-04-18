MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 12

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Viktoria, в сибирской части России очень ждем от вас вестей  :))
Viktoria
Viktoria
  • 2018.10.17
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Nikolay Ivanov #:
Viktoria, в сибирской части России очень ждем от вас вестей  :))

Как только будут конкретные новости, сразу сообщу Вам.

Спасибо за ожидание и терпение

 
Viktoria #:

Как только будут конкретные новости, сразу сообщу Вам.

Спасибо за ожидание и терпение

А как-то будут участники ресурса уведомлены об отправке им посылки?

Мне пришла СМС с уведомлением, что мне нужно на почте получить некое отправление. Я его жду только отсюда. Про остальные не в курсе. Но теперь не понятно что это там не почте лежит для меня.

 
Artyom Trishkin #:

А как-то будут участники ресурса уведомлены об отправке им посылки?

Мне пришла СМС с уведомлением, что мне нужно на почте получить некое отправление. Я его жду только отсюда. Про остальные не в курсе. Но теперь не понятно что это там не почте лежит для меня.

Добрый день! Мы организуем доставку "от двери до двери".

Всем получателям, как только у меня появялется трекинг номер посылки, я сообщаю его в mql5 чат.

 
Viktoria #:

Добрый день! Мы организуем доставку "от двери до двери".

Всем получателям, как только у меня появялется трекинг номер посылки, я сообщаю его в mql5 чат.

Понял, спасибо. Значит ждём-с...

[Удален]  
Хороши бы награждать ещё авторитетных форумчан, тоже работа же
 
Vladimir Baskakov #:
Хороши бы награждать ещё авторитетных форумчан, тоже работа же

Чем этот авторитет подсчитывать? Это нематематическая величина - авторитет.

[Удален]  
Artyom Trishkin #:

Чем этот авторитет подсчитывать? Это нематематическая величина - авторитет.

Рейтинг для чего пишут, наверно для этого
 
Vladimir Baskakov #:
Рейтинг для чего пишут, наверно для этого

Рейтинг пляшет как ему вздумается. Не у меня одного он меньше в половину, чем был когда-то. И что? Раньше был "уважаемым человеком", а теперь нет?

А давайте сравним рейтинги людей-продавцов, которые на форуме написали пару строчек, и то по вопросам проблем с продажами или публикацией, с рейтингом кого-то, кто постоянно на виду, и на виду не из-за чрезмерного флуда, а по делу. Кто авторитетнее? При этом у хорошего продавца циферка гораздо больше...

Ну это не правильно глядеть на циферки и считать, что чем больше циферка, тем больше авторитет у человека на форуме. Это отнюдь не так.

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Отправили, ожидайте!

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