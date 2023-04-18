MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 12
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Viktoria, в сибирской части России очень ждем от вас вестей :))
Как только будут конкретные новости, сразу сообщу Вам.
Спасибо за ожидание и терпение
Как только будут конкретные новости, сразу сообщу Вам.
Спасибо за ожидание и терпение
А как-то будут участники ресурса уведомлены об отправке им посылки?
Мне пришла СМС с уведомлением, что мне нужно на почте получить некое отправление. Я его жду только отсюда. Про остальные не в курсе. Но теперь не понятно что это там не почте лежит для меня.
А как-то будут участники ресурса уведомлены об отправке им посылки?
Мне пришла СМС с уведомлением, что мне нужно на почте получить некое отправление. Я его жду только отсюда. Про остальные не в курсе. Но теперь не понятно что это там не почте лежит для меня.
Добрый день! Мы организуем доставку "от двери до двери".
Всем получателям, как только у меня появялется трекинг номер посылки, я сообщаю его в mql5 чат.
Добрый день! Мы организуем доставку "от двери до двери".
Всем получателям, как только у меня появялется трекинг номер посылки, я сообщаю его в mql5 чат.
Понял, спасибо. Значит ждём-с...
Хороши бы награждать ещё авторитетных форумчан, тоже работа же
Чем этот авторитет подсчитывать? Это нематематическая величина - авторитет.
Чем этот авторитет подсчитывать? Это нематематическая величина - авторитет.
Рейтинг для чего пишут, наверно для этого
Рейтинг пляшет как ему вздумается. Не у меня одного он меньше в половину, чем был когда-то. И что? Раньше был "уважаемым человеком", а теперь нет?
А давайте сравним рейтинги людей-продавцов, которые на форуме написали пару строчек, и то по вопросам проблем с продажами или публикацией, с рейтингом кого-то, кто постоянно на виду, и на виду не из-за чрезмерного флуда, а по делу. Кто авторитетнее? При этом у хорошего продавца циферка гораздо больше...
Ну это не правильно глядеть на циферки и считать, что чем больше циферка, тем больше авторитет у человека на форуме. Это отнюдь не так.
Отправили, ожидайте!