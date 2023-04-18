MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 9
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Здравствуйте, а каким перевозчиком отравляете, как отследить трек номер?
Мне отправили DHL
Трек номер пришёл в чат, там ищите
Здравствуйте, а каким перевозчиком отравляете, как отследить трек номер?
Только что звонили с DHL, посылка пришла в другой город, там где есть ближайшее отделение, а это 125км от меня.
Звонила оператор DHL, договорились что перешлют её другой службой в мой город, от меня нужно написать им письмо на email с личными данными и подтверждением, также адрес доставки.
Немного неудобно получается, но хоть так.
Посылка пришла на Украину за 3 дня
Только что звонили с DHL, посылка пришла в другой город, там где есть ближайшее отделение, а это 225км от меня.
Звонила оператор DHL, договорились что перешлют её другой службой в мой город, от меня нужно написать им письмо на email с личными данными и подтверждением, также адрес доставки.
Немного неудобно получается, но хоть так.
Посылка пришла на Украину за 3 дня
До Сибири, похоже, оленями везут :)
До Сибири, похоже, оленями везут :)
С Кипра отправки.
До Сибири, похоже, оленями везут :)
До Сибири, похоже, оленями везут :)
Еще до Белоруссии не довезли. До Сибири еще далеко.)
Вчера получил, курьер привёз к дому.
Спасибо за подарок!
Вчера получил, курьер привёз к дому.
Спасибо за подарок!