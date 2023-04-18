MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 9

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Здравствуйте, а каким перевозчиком отравляете, как отследить трек номер?
 
Aleksei Moshkin #:
Здравствуйте, а каким перевозчиком отравляете, как отследить трек номер?

Мне отправили DHL

Трек номер пришёл в чат, там ищите

 
Aleksei Moshkin #:
Здравствуйте, а каким перевозчиком отравляете, как отследить трек номер?

Только что звонили с DHL, посылка пришла в другой город, там где есть ближайшее отделение, а это 125км от меня.

Звонила оператор DHL, договорились что перешлют её другой службой в мой город, от меня нужно написать им письмо на email с личными данными и подтверждением, также адрес доставки.

Немного неудобно получается, но хоть так.

Посылка пришла на Украину за 3 дня

 
Vitaly Muzichenko #:

Только что звонили с DHL, посылка пришла в другой город, там где есть ближайшее отделение, а это 225км от меня.

Звонила оператор DHL, договорились что перешлют её другой службой в мой город, от меня нужно написать им письмо на email с личными данными и подтверждением, также адрес доставки.

Немного неудобно получается, но хоть так.

Посылка пришла на Украину за 3 дня

До Сибири, похоже, оленями везут :)

 
Artyom Trishkin #:

До Сибири, похоже, оленями везут :)

С Кипра отправки.

 
Artyom Trishkin #:

До Сибири, похоже, оленями везут :)

Ничего, почта России привезет в следующем году ))))
 
Artyom Trishkin #:

До Сибири, похоже, оленями везут :)

Еще до Белоруссии не довезли. До Сибири еще далеко.)

 

Вчера получил, курьер привёз к дому.

Спасибо за подарок!


 
Aleksei Moshkin #:

Вчера получил, курьер привёз к дому.

Спасибо за подарок!


Какой вес :)?
 
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