MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 7
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Добрый день всем!
Именные доски сейчас в производстве, мы планируем начать отправку досок в начале сентября.Как только награда будет отправлена вы получитете уведомление в чат. Время доставки зависит от почтовой службы и обычно не превышает одного месяца
Добрый день всем!
Именные доски сейчас в производстве, мы планируем начать отправку досок в начале сентября.Как только награда будет отправлена вы получитете уведомление в чат. Время доставки зависит от почтовой службы и обычно не превышает одного месяца
Спасибо за информацию.
Некоторые поля подсвечены красным, а что в них написать чтобы не подсвечивало не пойму
а вообще живу в республике, в таком-то поселке, на такой-то улице и в доме номер №
но всего этого в этих полях нельзя выбрать
раньше заполнял - ничего не подсвечивало, сейчас заглянул - подсвечено красным
Некоторые поля подсвечены красным, а что в них написать чтобы не подсвечивало не пойму
а вообще живу в республике, в таком-то поселке, на такой-то улице и в доме номер №
но всего этого в этих полях нельзя выбрать
раньше заполнял - ничего не подсвечивало, сейчас заглянул - подсвечено красным
Надо заполнять латиницей.
Надо заполнять латиницей.
Надо заполнять латиницей.
Благодарю, сработало!