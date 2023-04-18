MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 7

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Уважаемая администрация, а будет ли какое уведомление в почту после отправки таблички? А так же код для отслеживания?
 
что-то долго идет, или еще не отправляли?
 
Сказали же, что сначала их делают, потом отправляют. 3 месяца и выше. 

 

Добрый день всем!

Именные доски сейчас в производстве, мы планируем начать отправку досок в начале сентября.

Как только награда будет отправлена вы получитете уведомление в чат. Время доставки зависит от почтовой службы и обычно не превышает одного месяца
 
Viktoria:

Добрый день всем!

Именные доски сейчас в производстве, мы планируем начать отправку досок в начале сентября.

Как только награда будет отправлена вы получитете уведомление в чат. Время доставки зависит от почтовой службы и обычно не превышает одного месяца

Спасибо за информацию.

 

Некоторые поля подсвечены красным, а что в них написать чтобы не подсвечивало не пойму

а вообще живу в республике, в таком-то поселке, на такой-то улице и в доме номер №

но всего этого в этих полях нельзя выбрать

раньше заполнял - ничего не подсвечивало, сейчас заглянул - подсвечено красным

 
Denis Nikolaev #:

Некоторые поля подсвечены красным, а что в них написать чтобы не подсвечивало не пойму

а вообще живу в республике, в таком-то поселке, на такой-то улице и в доме номер №

но всего этого в этих полях нельзя выбрать

раньше заполнял - ничего не подсвечивало, сейчас заглянул - подсвечено красным

Надо заполнять латиницей.

 
Uladzimir Izerski #:

Надо заполнять латиницей.

Я кириллицей заполнил, ошибок нет.
 
Uladzimir Izerski #:

Надо заполнять латиницей.

Благодарю, сработало!

 
Кто то уже получил подарок?
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