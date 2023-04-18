MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 15

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Denis Nikolaev #:
Что за внутренняя почта? Как она выглядит?  Может быть сможете показать скрин.

Вот.

 
Aleksei Moshkin #:

Вот.

Ясно, спасибо большое
 
Aleksei Moshkin #:

По внутренней почте Виктория пришлёт трек номер когда табличка будет готова, и после ещё придёт системное сообщение.

Просто жди.

Хорошо, спасибо за информацию!
 
Evgeny Belyaev #:

Сегодня пришла награда за фриланс. А за маркет не пришла. За маркет придет в отдельной посылке?

Да, я отправляла сначала серебряные.

Отдельно придет золотая.

 
После заполнения данных и подтверждения "всё получилось", кнопка "получить награду", должна исчезнуть?
 
Pavel Verveyko #:
После заполнения данных и подтверждения "всё получилось", кнопка "получить награду", должна исчезнуть?

нет, скорее всего она у всех не исчезает

 

Подскажите пожалуйста, в России уже получал кто нибудь? Моя до Челябинска пока или не дошла или еще не отправили(

 
Marat Baiburin #:

Подскажите пожалуйста, в России уже получал кто нибудь? Моя до Челябинска пока или не дошла или еще не отправили(

я не получал еще

и кстати, у меня сейчас уже 999 работ. если мою еще не делали, просьба написать 1000 на табличке если это возможно.

 
Marat Baiburin #:

Подскажите пожалуйста, в России уже получал кто нибудь? Моя до Челябинска пока или не дошла или еще не отправили(

Мне пришла.

 

MQL5! Спасибо! Отличный подарок к Новому году 😁

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