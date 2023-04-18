MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 15
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Что за внутренняя почта? Как она выглядит? Может быть сможете показать скрин.
Вот.
Вот.
По внутренней почте Виктория пришлёт трек номер когда табличка будет готова, и после ещё придёт системное сообщение.
Просто жди.
Сегодня пришла награда за фриланс. А за маркет не пришла. За маркет придет в отдельной посылке?
Да, я отправляла сначала серебряные.
Отдельно придет золотая.
После заполнения данных и подтверждения "всё получилось", кнопка "получить награду", должна исчезнуть?
нет, скорее всего она у всех не исчезает
Подскажите пожалуйста, в России уже получал кто нибудь? Моя до Челябинска пока или не дошла или еще не отправили(
Подскажите пожалуйста, в России уже получал кто нибудь? Моя до Челябинска пока или не дошла или еще не отправили(
я не получал еще
и кстати, у меня сейчас уже 999 работ. если мою еще не делали, просьба написать 1000 на табличке если это возможно.
Подскажите пожалуйста, в России уже получал кто нибудь? Моя до Челябинска пока или не дошла или еще не отправили(
Мне пришла.
MQL5! Спасибо! Отличный подарок к Новому году 😁