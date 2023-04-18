MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 2

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Привет
Это как в ютюбе 
Great!

 
Большое Спасибо! Очень приятная награда!
 
Nikolay Ivanov:

 что то у меня нету такого..

Тоже нет, может если больше тысячи не дают
 
Приятный презент) Только после оформления заявки на получение кнопка всё равно активна. 
 

Ура! Жду трек с посылкой )


 

Пришло :)

Спасибо!

 
тоже получилось
 

есть товарищ который выложил много кодов в кодабазу и постонянно разбирает очень интересные вопросы, пишет баг репорты.

но не учавствует в маркете и фрилансе.

Fxsaber ник.

 
Будут и внеконкурсные награждения.
 

Круто придумали! 

Но было бы здорово, если у тех, у кого более 1000 работ, 1000 будет и на табличке.

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