MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 2
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что то у меня нету такого..
Ура! Жду трек с посылкой )
Пришло :)
Спасибо!
есть товарищ который выложил много кодов в кодабазу и постонянно разбирает очень интересные вопросы, пишет баг репорты.
но не учавствует в маркете и фрилансе.
Fxsaber ник.
Круто придумали!
Но было бы здорово, если у тех, у кого более 1000 работ, 1000 будет и на табличке.