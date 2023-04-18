MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 11
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Добрый день, приоритета по странам нет.
Как только получаю награды от производителя, сразу отправляю.
У нас уже есть несколько пользователей из Беларуси, которые получили награду. Обязательно отправлю и Вам
Подтверждаю, получил! Спасибо огромное, приятно! :)
Есть предложение награждать авторов от 50 sales в цифровом виде)
Я так понимаю, что отдел маркетинга, по мимо желания отблагодарить авторов, должен преследовать цель популяризации MQL.
Авторы получают таблички и публикуют их в соц.сетях, сайтах и прочее.
Самый быстрый способ - выдавать цифровые сертификаты сразу же (защитить можно QR кодом, ведущим на страницу автора или страницу сертификата).
Сам сертификат можно сделать 300px в ширину и полноразмерный для скачивания. Там же где-нибудь кнопка "поделиться в соц.сетях". Так будет проще опубликовать.
Конечно физический носитель престижнее, но цель маркетинга будет осуществляться намного дольше.
А ещё на странице цифровых сертификатов можно было бы отобразить промежуточные сертификаты. Например у автора 5000 продаж (50, 100, 500, 1000, ... ... ...) и куча сертификатов)
Сертификаты ничего не говорят о качестве продаваемой продукции, поэтому я против них.
А таблички от MQ - приятный бонус тем, кто помогает делать этот проект по сути.
Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.
Подтверждаю, получил!
Спасибо!
Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.
Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.
ну не в мире, а конкретно на этом сайте
Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.
Добрый день!
Как мы уже писали выше, в Россию из-за логистических проблем посылки будут идти дольше.
На прошлой неделе мы отправили первые 30 серебряных наград в Москву, из Москвы награды будут рассылаться по получателям.
Спасибо за ваше терпение и понимание.
А в Украину уже всем отправили? Мне не пришло ничего....
Добрый день!
Нет еще не всем, как только получаю награды от производителя - сразу отправляю.