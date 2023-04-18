MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 11

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Viktoria #:

Добрый день, приоритета по странам нет.

Как только получаю награды от производителя, сразу отправляю.

У нас уже есть несколько пользователей из Беларуси, которые получили награду. Обязательно отправлю и Вам

Подтверждаю, получил! Спасибо огромное, приятно! :)

Mql Silver Trophy

 

Есть предложение награждать авторов от 50 sales в цифровом виде)

Я так понимаю, что отдел маркетинга, по мимо желания отблагодарить авторов, должен преследовать цель популяризации MQL.

Авторы получают таблички и публикуют их в соц.сетях, сайтах и прочее.

Самый быстрый способ - выдавать цифровые сертификаты сразу же (защитить можно QR кодом, ведущим на страницу автора или страницу сертификата).

Сам сертификат можно сделать 300px в ширину и полноразмерный для скачивания. Там же где-нибудь кнопка "поделиться в соц.сетях". Так будет проще опубликовать.

Конечно физический носитель престижнее, но цель маркетинга будет осуществляться намного дольше.

А ещё на странице цифровых сертификатов можно было бы отобразить промежуточные сертификаты. Например у автора 5000 продаж (50, 100, 500, 1000, ... ... ...) и куча сертификатов)

 

Сертификаты ничего не говорят о качестве продаваемой продукции, поэтому я против них.

А таблички от MQ - приятный бонус тем, кто помогает делать этот проект по сути.

 

Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.

 

Подтверждаю, получил!

Спасибо!

 
Fedor Arkhipov #:

Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.

Есть просто программисты.
Не всем нужен трейдинг.
Трейдер мог написать в 1000 раз больше, но для себя, не афишируя. Ну и опыта, естественно по более.
Лучшая награда для трейдера - результат торговли, а для программиста - подарок.
Но ведь здесь форум алго-трейдеров.......
Поэтому, мне кажется, что что то здесь не клеится.
 
Fedor Arkhipov #:

Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.

ну не в мире, а конкретно на этом сайте

 
Fedor Arkhipov #:

Когда будет отправка в Россию? Ну если честно, стремно хвастаться перед знакомыми, когда ты один из 100 лучших (по количеству работ) в Мире, но у тебя заработок +/- как средняя зарплата в России.

Добрый день!

Как мы уже писали выше, в Россию из-за логистических проблем посылки будут идти дольше.

На прошлой неделе мы отправили первые 30 серебряных наград в Москву, из Москвы награды будут рассылаться по получателям.

Спасибо за ваше терпение и понимание.

 
А в Украину уже всем отправили? Мне не пришло ничего....
 
Arkadii Zagorulko #:
А в Украину уже всем отправили? Мне не пришло ничего....

Добрый день!

Нет еще не всем, как только получаю награды от производителя - сразу отправляю.

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