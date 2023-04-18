MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 23
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К сожалению, мы приостановили программу награждения. Возможно, в будущем она будет возобновлена, но конкретных планов пока нет.
Приносим извинения.
А если я в ноябре заявку подал, мне "табло" придёт?
Присоединяюсь к вопросу. По поданным заявкам завершите рассылку табличек?
Награду получил, Спасибо
Награду получил, Спасибо
Поздравляю!
Поздравляю!
Спасибо
фриланс 100 получила, хочу 100 продаж, они уже есть )
кому писать за наградой?
фриланс 100 получила, хочу 100 продаж, они уже есть )
кому писать за наградой?
фриланс 100 получила, хочу 100 продаж, они уже есть )
временная к сожалению была программа.
ждите и старайтесь к следующим, помню новые iphone раздавали., кто знает, может теслы будут еще
add
с поправкой за год, кстати, а не в общем.
Спасибо MQ. Это приятно!
Чехол вообще крут, такого не ждёшь)
Я так понял, тем кому успели табло изготовить - отправят.