MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 23

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Сдам в аренду свою табличку, для фотосессии )
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Пять баллов. Пошла движуха. Вот такое я люблю. Агентство табличек дорого арендует, и недорого сдаст в аренду ваши памятные таблички. Оптом - скидка. 
 
MetaQuotes #:
К сожалению, мы приостановили программу награждения. Возможно, в будущем она будет возобновлена, но конкретных планов пока нет.

Приносим извинения.
Pavel Verveyko #:
А если я в ноябре заявку подал, мне "табло" придёт?

Присоединяюсь к вопросу. По поданным заявкам завершите рассылку табличек?

 

Награду получил, Спасибо

 
Mikhail Pityugov #:

Награду получил, Спасибо

Поздравляю!

 
Fedor Arkhipov #:

Поздравляю!

Спасибо

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кому писать за наградой?
фриланс 100 получила, хочу 100 продаж, они уже есть ) 
 
Alena Lysenkova #:
кому писать за наградой?
фриланс 100 получила, хочу 100 продаж, они уже есть ) 
Свернули программу.
 
Alena Lysenkova #:
кому писать за наградой?
фриланс 100 получила, хочу 100 продаж, они уже есть ) 

временная к сожалению была программа.

ждите и старайтесь к следующим, помню новые iphone раздавали., кто знает, может теслы будут еще

add

с поправкой за год, кстати, а не в общем.

 
Мне табло пришло.
Спасибо MQ. Это приятно!
Чехол вообще крут, такого не ждёшь)
Я так понял, тем кому успели табло изготовить - отправят.
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