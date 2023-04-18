MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 13
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Хороши бы награждать ещё авторитетных форумчан, тоже работа же
Мы думаем над этим и скорее всего сделаем, но только уж в следующем году.
Правильно говорить «В новом году». Тогда каждый следующий год будет новым…
Спасибо, очень крутая и тяжолая штука 👍
Поздравляю, @Vladimir Gribachev.
Это действительно результат.
А трофеи для Сигнал Провидеров не будут ?
По логике посмотреть, то если больше 100 подписчиков должны попадать на трофеи.
П.с. Конкретно для Aibek Mugiynov не знаю.
По логике посмотреть, то если больше 100 подписчиков должны попадать на трофеи.
И счёту как минимум - год. Тут много со 100 подписками, счета только долго не живут, а это уже не показатель.