MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 13

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[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:

Отправили, ожидайте!

Наконец то!
 
Vladimir Baskakov #:
Хороши бы награждать ещё авторитетных форумчан, тоже работа же
Мы думаем над этим и скорее всего сделаем, но только уж в следующем году.
 
Viktoria #:
Мы думаем над этим и скорее всего сделаем, но только уж в следующем году.

Правильно говорить «В новом году». Тогда каждый следующий год будет новым…

 
Отправили награду :) пол года ожидал, но не имеет значения... Отправка осуществляется с Кипра службой DHL, так что через неделю бцдет на месте :) 
 
Спасибо MetaQoutes, трофей шикарная вещь 👍

Спасибо, очень крутая и тяжолая штука 👍
 

Поздравляю, @Vladimir Gribachev.

Это действительно результат.

 
Круто!!! В Казахстан уже доставку осуществляете? 
 
А трофеи для Сигнал Провидеров не будут ? 
 
Grigor Poghosyan #:
А трофеи для Сигнал Провидеров не будут ? 

По логике посмотреть, то если больше 100 подписчиков должны попадать на трофеи.

П.с. Конкретно для Aibek Mugiynov не знаю.

 
Uladzimir Izerski #:

По логике посмотреть, то если больше 100 подписчиков должны попадать на трофеи.

И счёту как минимум - год. Тут много со 100 подписками, счета только долго не живут, а это уже не показатель.

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