MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 4

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Спасибо, очень приятно! :)
 
Отличное нововведение! Молодцы! Спасибо!
[Удален]  
Трансдримеру за весёлые посты.
 
Vitaly Muzichenko:

Отлично!

Нужно придумать ещё номинации для вручения самым ценным пользователям ресурса, за их вклад развития сообщества: webgopnik, Vladimir Baskakov и др.

Renat Akhtyamov CHINGIZ MUSTAFAEV.  Вот наши герои!

Столько бесполезного флуда , что я теряюсь на их фоне!

CHINGIZ MUSTAFAEV
CHINGIZ MUSTAFAEV
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Можно ввести "Золотую малину".
 
Форма уже пришла? Чет не вижу где (более 1000 продаж)
 
Alexandr Gavrilin:
Форма уже пришла? Чет не вижу где (более 1000 продаж)

Таки да, но она пришла тем у кого реально были продажи ;)  

 
Vladimir Parfenov:

Таки да, но она пришла тем у кого реально были продажи ;)  

а у меня что нереальные были??? 

значок в профиле стоит более 1000 продаж. В достижениях 2844 продажи.

А мне ничего не пришло, или у нас какая то особенная выборка?

 
Alexandr Gavrilin:

а у меня что нереальные были??? 

значок в профиле стоит более 1000 продаж. В достижениях 2844 продажи.

А мне ничего не пришло, или у нас какая то особенная выборка?



Терпение, я думаю все всё получат. Никого не обделят.

 
А авторов статей не планируете там?) Тоже вклад в сообщество)
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