MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 4
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Отлично!
Нужно придумать ещё номинации для вручения самым ценным пользователям ресурса, за их вклад развития сообщества: webgopnik, Vladimir Baskakov и др.
Renat Akhtyamov CHINGIZ MUSTAFAEV. Вот наши герои!
Столько бесполезного флуда , что я теряюсь на их фоне!
Форма уже пришла? Чет не вижу где (более 1000 продаж)
Таки да, но она пришла тем у кого реально были продажи ;)
Таки да, но она пришла тем у кого реально были продажи ;)
а у меня что нереальные были???
значок в профиле стоит более 1000 продаж. В достижениях 2844 продажи.
А мне ничего не пришло, или у нас какая то особенная выборка?
а у меня что нереальные были???
значок в профиле стоит более 1000 продаж. В достижениях 2844 продажи.
А мне ничего не пришло, или у нас какая то особенная выборка?
Терпение, я думаю все всё получат. Никого не обделят.