MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 20
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Круто! Мне 2 дощечки придут, золотая и серебряная.
Сколько каждая весит в унциях?
Сейчас заживем.
Только почему то , форма появляется только для фриланса, для маркета не появляется.
Сразу в скупку и гулять? )))
Большое спасибо!
Ждал золотую, а пришла вторая серебряная. :-)
А я свою награду еще не получил. Хотя форму заполнил еще летом. А скоро уже опять лето (((((
Не забыли про меня?
А я свою награду еще не получил. Хотя форму заполнил еще летом. А скоро уже опять лето (((((
Не забыли про меня?
Системное сообщение об отправке трофея за фриланс получил 2 марта 2022, но тоже пока не дошло
я даже сообщения не получал
я даже сообщения не получал
Нежданно-негаданно сегодня приехала СДЭКом моя табличка, выглядит классно.
Хотелось бы благодарить компанию MQ за этот приятный подарок и пожелать дальнейших успехов и процветания:
Сегодня пришла награда. Большое спасибо!