MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 20

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Evgeny Belyaev #:

Круто! Мне 2 дощечки придут, золотая и серебряная.

Сколько каждая весит в унциях?

Сейчас заживем.

Только почему то , форма появляется только для фриланса, для маркета не появляется.

Сразу в скупку и гулять? )))

 

Большое спасибо!

Ждал золотую, а пришла вторая серебряная. :-)

 
Будет ли награждение худших разработчиков? В конце этого предложения должен был быть смайлик, но их нет в редакторе. Но я могу его вставить из буфера обмена 🙂
 

А я свою награду еще не получил. Хотя форму заполнил еще летом. А скоро уже опять лето (((((

Не забыли про меня?

 
Mikhail Pityugov #:

А я свою награду еще не получил. Хотя форму заполнил еще летом. А скоро уже опять лето (((((

Не забыли про меня?

Она пешком идет, как и моя.
 
Системное сообщение об отправке трофея за фриланс получил 2 марта 2022, но тоже пока не дошло
 
Denis Nikolaev #:
Системное сообщение об отправке трофея за фриланс получил 2 марта 2022, но тоже пока не дошло

я даже сообщения не получал

 
Mikhail Pityugov #:

я даже сообщения не получал

Караван уже вышел :-)
 

Нежданно-негаданно сегодня приехала СДЭКом моя табличка, выглядит классно.

Хотелось бы благодарить компанию MQ за этот приятный подарок и пожелать дальнейших успехов и процветания:

 

Сегодня пришла награда. Большое спасибо!


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