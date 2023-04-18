MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 10

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Получил и повесил в кабинете.

Табличка выглядит эффектно, Спасибо MQL!


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Фото получается тёмное, идёт засвет на камеру :(

 
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.
 
Mikhail Zhitnev #:
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.
Мне не приходил ещё ещё
 
Mikhail Zhitnev #:
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.

Добрый день!

Как мы уже упоминали выше: в Россию из-за логистических проблем посылки будут идти дольше.

Большая партия посылок уйдет на след неделе, время уйдет на расстаможку и доставку по конечным пользователям.

Но обязательно всем подарки будут отправлены.

 
Mikhail Zhitnev #:
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.

Трек номер Виктория прислала в личном сообщении, после этого пришло сообщение системное что подарок отправлен, 9 ноября отправили и 16 ноября курьер международной доставки DHL доставил по адресу.

 
Aleksei Moshkin #:

Трек номер Виктория прислала в личном сообщении, после этого пришло сообщение системное что подарок отправлен, 9 ноября отправили и 16 ноября курьер международной доставки DHL доставил по адресу.

Уже можно сделать вывод, что очередность отправки по странам.

 

Вiдправлення прийнято у клiєнта:  Понеділок, Листопад 15, 2021   11:34

Доставлено:   Середа, Листопад 17, 2021 at 16:17

 
Iurii Tokman #:

Вiдправлення прийнято у клiєнта:  Понеділок, Листопад 15, 2021   11:34

Доставлено:   Середа, Листопад 17, 2021 at 16:17

Приятно получать награды. Это стимул для дальнейшего плодотворного сотрудничества с МКЛ.

 
Ребята, если не сложно - выкладывайте фотки, это-же интересная акция поощрения от MQL!
 
Uladzimir Izerski #:

Уже можно сделать вывод, что очередность отправки по странам.

Добрый день, приоритета по странам нет.

Как только получаю награды от производителя, сразу отправляю.

У нас уже есть несколько пользователей из Беларуси, которые получили награду. Обязательно отправлю и Вам

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