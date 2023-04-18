MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 10
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Получил и повесил в кабинете.
Табличка выглядит эффектно, Спасибо MQL!
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Фото получается тёмное, идёт засвет на камеру :(
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.
Добрый день!
Как мы уже упоминали выше: в Россию из-за логистических проблем посылки будут идти дольше.
Большая партия посылок уйдет на след неделе, время уйдет на расстаможку и доставку по конечным пользователям.
Но обязательно всем подарки будут отправлены.
А почтовый трек посылки всем приходил? У нас почтовое отделение работает несколько часов в неделю, почтальон оповещения не приносит, посылки теряются. Боюсь, как бы посылка не исчезла.
Трек номер Виктория прислала в личном сообщении, после этого пришло сообщение системное что подарок отправлен, 9 ноября отправили и 16 ноября курьер международной доставки DHL доставил по адресу.
Трек номер Виктория прислала в личном сообщении, после этого пришло сообщение системное что подарок отправлен, 9 ноября отправили и 16 ноября курьер международной доставки DHL доставил по адресу.
Уже можно сделать вывод, что очередность отправки по странам.
Вiдправлення прийнято у клiєнта: Понеділок, Листопад 15, 2021 11:34
Доставлено: Середа, Листопад 17, 2021 at 16:17
Вiдправлення прийнято у клiєнта: Понеділок, Листопад 15, 2021 11:34
Доставлено: Середа, Листопад 17, 2021 at 16:17
Приятно получать награды. Это стимул для дальнейшего плодотворного сотрудничества с МКЛ.
Уже можно сделать вывод, что очередность отправки по странам.
Добрый день, приоритета по странам нет.
Как только получаю награды от производителя, сразу отправляю.
У нас уже есть несколько пользователей из Беларуси, которые получили награду. Обязательно отправлю и Вам