MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 18
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Доставка с Кипра, просто логистика в Россию очень тяжелая.
Мы не Алиэкспресс, который построил свой канал доставки с привлечением руководства обоих стран :)Всем все доставим обязательно.
я совсем без претензий, просто со своими догадками, извините.
меня и так устраивает.С али мне так же доставляют, с почтальонами-то руководство Али не договорилось )). Быстрее самому дойти, чем почтальона ждать. Хотя однажды привезли к дому, крупногаборитный груз был, но и не почта России доставила.
я совсем без претензий, просто со своими догадками, извините.
меня и так устраивает.С али мне так же доставляют, с почтальонами-то руководство Али не договорилось )). Быстрее самому дойти, чем почтальона ждать. Хотя однажды привезли к дому, крупногаборитный груз был, но и не почта России доставила.
Это обьяснение причин задержек доставки в Россию.
Дело не в почтальонах, а в преодолении бюрократических барьеров для ввоза чего-либо в Россию. Крупным игрокам приходится пробивать спецканалы, а для остальных все очень плохо.
Поздравляем с наградой!
Везёт же! А трек высылали в личку? Может и до меня посылка дойдет через годик-другой ))
Cтранно, мне в Омск недавно пришла, так что, уже до Западной Сибири добрались.
Всем привет! Кто-нибудь заполнял таможенную декларацию? Желательно кто из Казахстана)
Для чего, какие ещё декларации? Позвонили с доставки, привезли к подъезду, расписался забрал посылку и ушёл.
Хотя может в Казахстане у вас по другому всё.
Всем привет! Кто-нибудь заполнял таможенную декларацию? Желательно кто из Казахстана)
Да, заполнял через таможенного агента.
Только что получил посылку. Сижу любуюсь красотой.)
Да, заполнял через таможенного агента.
Только что получил посылку. Сижу любуюсь красотой.)
Ого! Класс! Алюминий?
Silver 1470 грамм.))
Silver 1470 грамм.))
Ого! Класс! Алюминий?
Да, но она не вся из цельного металла как может показаться