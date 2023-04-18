MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 18

Новый комментарий
 
MetaQuotes #:

Доставка с Кипра, просто логистика в Россию очень тяжелая.

Мы не Алиэкспресс, который построил свой канал доставки с привлечением руководства обоих стран :)

Всем все доставим обязательно.

я совсем без претензий, просто со своими догадками, извините.

меня и так устраивает. 

С али мне так же доставляют, с почтальонами-то руководство Али не договорилось )). Быстрее самому дойти, чем почтальона ждать. Хотя однажды привезли к дому, крупногаборитный груз был, но и не почта России доставила.
 
Alexandr Bryzgalov #:

я совсем без претензий, просто со своими догадками, извините.

меня и так устраивает. 

С али мне так же доставляют, с почтальонами-то руководство Али не договорилось )). Быстрее самому дойти, чем почтальона ждать. Хотя однажды привезли к дому, крупногаборитный груз был, но и не почта России доставила.

Это обьяснение причин задержек доставки в Россию.

Дело не в почтальонах, а в преодолении бюрократических барьеров для ввоза чего-либо в Россию. Крупным игрокам приходится пробивать спецканалы, а для остальных все очень плохо.

Поздравляем с наградой!

 
Mikhail Zhitnev #:
Везёт же! А трек высылали в личку? Может и до меня посылка дойдет через годик-другой ))

Cтранно, мне в Омск недавно пришла, так что, уже до Западной Сибири добрались.

 
Всем привет! Кто-нибудь заполнял таможенную декларацию? Желательно кто из Казахстана) 
 
Aibek Mugiynov #:
Всем привет! Кто-нибудь заполнял таможенную декларацию? Желательно кто из Казахстана) 

Для чего, какие ещё декларации? Позвонили с доставки, привезли к подъезду, расписался забрал посылку и ушёл.

Хотя может в Казахстане у вас по другому всё.

 
Aibek Mugiynov #:
Всем привет! Кто-нибудь заполнял таможенную декларацию? Желательно кто из Казахстана) 

Да, заполнял через таможенного агента.

Только что получил посылку. Сижу любуюсь красотой.) 

77MQL5

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Да, заполнял через таможенного агента.

Только что получил посылку. Сижу любуюсь красотой.) 


Ого! Класс! Алюминий?
 
Vladimir Baskakov #:
Ого! Класс! Алюминий?

Silver 1470 грамм.))

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Silver 1470 грамм.))

Ого! Пришли мне кусочек
 
Vladimir Baskakov #:
Ого! Класс! Алюминий?

Да, но она не вся из цельного металла как может показаться

1...11121314151617181920212223
Новый комментарий