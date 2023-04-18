MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 19

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Uladzimir Izerski #:

Да, заполнял через таможенного агента.

Только что получил посылку. Сижу любуюсь красотой.) 


Круто!!! Поздравляю)) Я тоже заполнил, теперь с нетерпением жду )

 

Благодарю компанию MetaQuotes за неожиданный подарок! ))

Приятно!

Trophy

 

Благодарю! Очень приятно :)

 

Спасибо MetaQuotes за памятную награду! Буду стремиться к большему.

Вот и в Сибирь начали приходить )

 
Sergey Zhilinskiy #:

Спасибо MetaQuotes за памятную награду! Буду стремиться к большему.

Вот и в Сибирь начали приходить )

Поздравляю! 

 
Интересно как скоро в Ростовскую обл. начнут приходить ?
 

И мне подъехала пластина в 2кг. Спасибо.

Но вопрос, почему напечатали 1000 продаж, а по факту у меня за 3000 ?? сложно что ли было напечатать правильное число?

И ключевой вопрос золото, позолота или муляж ??? Дайте инфу официальную по материалу.

Минус золотой пластины, текст надписи не видно, она зеркалит так, что даже сфоткать нормально невозможно(((

 

и мне сообщение пришло

осталось дождаться прибытия

 

Спасибо огромное фирме Metaquotes! Очень ценю эту награду!

Желаю всем мира, новых достижений, добра и процветания!

Награда

Посылка доставлена в Ростовскую область.

 
Заполнил форму еще летом. До сих пор нету награды. Не забыли про меня? Ожидать?
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