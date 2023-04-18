MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 19
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Да, заполнял через таможенного агента.
Только что получил посылку. Сижу любуюсь красотой.)
Круто!!! Поздравляю)) Я тоже заполнил, теперь с нетерпением жду )
Благодарю компанию MetaQuotes за неожиданный подарок! ))
Приятно!
Благодарю! Очень приятно :)
Спасибо MetaQuotes за памятную награду! Буду стремиться к большему.
Вот и в Сибирь начали приходить )
Спасибо MetaQuotes за памятную награду! Буду стремиться к большему.
Вот и в Сибирь начали приходить )
Поздравляю!
И мне подъехала пластина в 2кг. Спасибо.
Но вопрос, почему напечатали 1000 продаж, а по факту у меня за 3000 ?? сложно что ли было напечатать правильное число?
И ключевой вопрос золото, позолота или муляж ??? Дайте инфу официальную по материалу.
Минус золотой пластины, текст надписи не видно, она зеркалит так, что даже сфоткать нормально невозможно(((
и мне сообщение пришло
осталось дождаться прибытия
Спасибо огромное фирме Metaquotes! Очень ценю эту награду!
Желаю всем мира, новых достижений, добра и процветания!
Посылка доставлена в Ростовскую область.