MetaQuotes наградит лучших разработчиков сообщества MQL5.com - страница 5
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Это очень приятная новость.
У меня правда нет 100 продаж) Но за разработчиков порадуюсь.
Такое ощущение что для каждого администрация вручную добавляет эту ссылку для заказа таблички. Вы же программисты все, неужели автоматизировать процесс нельзя?
неужели нельзя найти простую закономерность, что у кого более тысячи, тех нету, по пока непонятным причинам
Дождался и я своей формы, спасибо администрации :-) Хотелось бы табличку не 500 продаж, а 1000 или 2000 продаж :)
Дождался и я своей формы, спасибо администрации :-) Хотелось бы табличку не 500 продаж, а 1000 или 2000 продаж :)
а фломастеры на что? )
Дождался и я своей формы, спасибо администрации :-) Хотелось бы табличку не 500 продаж, а 1000 или 2000 продаж :)
Если принтер есть можете сами себе распечатать хоть 1000 000 табличку и любоваться :)))
ну придет оригинал, тогда уже копию можно замудрить или фотошоп в помощь :-D
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С теми, кто уже достиг таких показателей, мы свяжемся в ближайшее время. Вам нужно будет заполнить небольшую форму, и мы отправим награду на указанный адрес. Вы гордость и основа сообщества, и пусть наш подарок всегда напоминает, как мы это ценим.
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Очень приятно, спасибо!
А можно, тем кто получают золотую награду получить и серебряную? Они же достигли и тех показателей тоже ;).
Да, это символично, но для большинства разработчиков еще и логично ))) А если в будущем будет еще и платиновая награда (например за 1000), и бриллиантовая (например за 10,000) и представляете, у лучших разработчиков будут все награды, но не будет самой первой... как то обидно и грустно :( Что думаете?
Очень приятно, спасибо!
А можно, тем кто получают золотую награду получить и серебряную? Они же достигли и тех показателей тоже ;).
Да, это символично, но для большинства разработчиков еще и логично ))) А если в будущем будет еще и платиновая награда (например за 1000), и бриллиантовая (например за 10,000) и представляете, у лучших разработчиков будут все награды, но не будет самой первой... как то обидно и грустно :( Что думаете?
Представляете, как спортсмену, занявшему первое место, торжественно водружают на грудь все три медали. Второму - две, третьему - одну. Четвёртый должен остался.