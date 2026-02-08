Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 22
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Полтора ляма в рублях чистыми
Не думал, что сейчас так много (лучше скажу мягче) Буратин, которых легко развести на "Поле чудес"...
Ну ... телеграм-контингент он в большинстве своём такой.
Не думал, что сейчас так много (лучше скажу мягче) Буратин, которых легко развести на "Поле чудес"...
Ну ... телеграм-контингент он в большинстве своём такой.
Если окно Market или VPS было активно и максимизировано перед перезапуском терминала, советник всегда отсутствует на графике, который был последним активным до того, как окно Market или VPS стало активным!
If the Market or VPS window was active and maximized before the terminal was restarted, the EA is always missing in the chart which was last active before the Market or VPS window was active!
настал день начала великой чистки, да пребудет с вами здравый смысл
Почистили?
Ага, тут часто любят обещать и не делать... Мне пришлось день потратить ради того что бы все привести в черно белый текст.
Теперь шансов попасть в топ стало меньше нуля а новогодние елки еще прочнее повылазили в топ...
Что то мне подсказывает что вся эта мишура на продуктах никуда не денется и все останется так как и было ранее...
Ага, тут часто любят обещать и не делать... Мне пришлось день потратить ради того что бы все привести в черно белый текст.
Теперь шансов попасть в топ стало меньше нуля а новогодние елки еще прочнее повылазили в топ...
Что то мне подсказывает что вся эта мишура на продуктах никуда не денется и все останется так как и было ранее...
А вы играйте вдолгую
Хорошие продукты займут достойное место рано или поздно, а вся "мишура" сольется или позакрывается насовсем когда начнутся чистки
Нетерпение - главное качество трейдера )))
по моим наблюдениям:
в мт5 секции - пропало совсем чуть чуть (порядка 10 программ)
в мт4 секции - порядка 300 программ
Из них я убрал 12 демок.
Фоткал количество 15 июня и сейчас.
Думаю, что чистки от Администрации не было еще.
Только осознанные продавцы, которые скрыли свои демки и триалы....
С 1 июля 2021 года в Маркете вводятся дополнительные требования к публикуемым продуктам.
...
Продавцы Маркета должны до 1 августа 2021 года убрать ограничение функционала, исправить названия продуктов, удалить отсылку к другим продуктам.
Чистка, если и будет, то 1 августа.