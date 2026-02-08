Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 21
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Эльвира Сахипзадовна перелогинетесь!
Метаквоты не будут принимать экзамены у неквалифицированных инвесторов!.... по крайней мере об этом не было объявлений, но это не точно!
)))
Двумя руками голосую за слова Николая Семко. Не понимаю только почему Мкюл за сиюминутную выгоду теряет долгосрочную репутацию? Надеюсь новой метлой очистится ресурс.
Если будет советник, который не будет сливать и приносить постоянную прибыль, то это приведёт к хаосу, локальному или глобальному, в зависимости от кол-ва запущенных копий.
Если проверять продающиеся советники на проф.пригодность, то можно всё очень быстро и изящно решить, - удалить раздел автоматических советников)
Но даже тогда все переобуются на полуавтоматы, запускающие и останавливающие торговлю по кнопке в панели. Слил с полуавтоматом - сам виноват в этом случае)
Не просто так запрещено гарантировать прибыль в описании к советнику, ведь все автоматы сольют без исключений.
Советники, способные плюсовать на абсолютно любом, даже сгенерированном ГСЧ графике, не будут просто так продаваться никем. И, вполне вероятно, такой сов могут удалить без объяснения причин, а алгоритм заблокировать/поломать на программном уровне. А когда-то и импульсники плюсовали. Хотя в МТ5 можно попробовать пересобрать граали прошлых лет, может что и продолжит плюсовать.
это просто будет ещё один повод для накрутки продаж...и лишние проблемы для админов по борьбе с хитропопыми продаванами
любая дискриминация ведёт к злоупотреблениям. Если что-то/кого-то выделять, то всегда найдутся те кто этим воспользуется. И это будут отнюдь не самые лучшие люди :-)
Хорошая идея — сгладить рейтинг длинной МАшкой.
Что-то мне подсказывает, что такой продукт, который на первой странице маркета и с хорошими продажами, кандидат на вылет по оформлению
Что-то мне подсказывает, что такой продукт, который на первой странице маркета и с хорошими продажами, кандидат на вылет по оформлению
Аж в глазах зарябило. "Мурзилка". Неужели с таким оформлением покупают? У меня первым же желанием было поскорее закрыть эту страницу.
Аж в глазах зарябило. "Мурзилка". Неужели с таким оформлением покупают? У меня первым же желанием было поскорее закрыть эту страницу.
ничего вы не понимаете, отстали от жизни....
это-ж модный "telegram style" ! даже шрифт под него
строчки с цветным эмодзи
Аж в глазах зарябило. "Мурзилка". Неужели с таким оформлением покупают? У меня первым же желанием было поскорее закрыть эту страницу.
Полтора ляма в рублях чистыми