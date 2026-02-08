Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 11
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Он обычный спамер, от которых надо избавляться. Ну если он вам нравится, то это ваше дело.
Спасибо!
Уже много лет смотрю на эти диалоговые окна и не догадался, что там текст копирайта является ссылкой. Пока на него специально не покажешь, никогда и в голову не придет, что там ссылка. Оформлена она совсем не как ссылка. Хотя бы подчеркнули её, это показывало бы, что здесь ссылка.
Также наличие в этом месте ссылки, скорее всего, бесполезно. Вряд-ли кому из пользователей советника захочется кликнуть на ссылку с сайтом автора в момент, когда он пытается установить советник на график.
Если бы эта ссылка прямо на графике отражалась имелся бы смысл. Я, конечно, всегда знал про нее, но рядовые пользователи не столь дотошны и, действительно, вряд ли обратят внимание на нее.
Спам запрещен. Администрация может заблокировать без объяснения причин. Правила не совершенны.
Рейтинг создан для оценки продуктов, а не для спама.
Вы не администрация, чтобы принимать решение.
Спам запрещен. Администрация может заблокировать без объяснения причин. Правила не совершенны.
Рейтинг создан для оценки продуктов, а не для спама.
Вы не администрация, чтобы принимать решение.
Его действия не подпадают под определения спама. Это Ваша компиляция.
Де-факто я с Вами согласен. Но де-юре увы...
Его действия не подпадают под определения спама. Это Ваша компиляция.
Де-факто я с Вами согласен. Но де-юре увы...
Де-юре тут ценится сильно ниже, чем "дух правил". Поэтому очевидно, что должны удалить и автора и отзывы, просто готового скрипта еще нет )
Думайте о впечатлении и удобстве пользователей. Трижды.
Некоторые особо умные авторы устроили беспредел:
Это очень хорошее и здравое размышление и надеюсь с продуманной реализацией //как искоренить фейки и спам.
Вот на тему реализации, я и хотел бы подискутировать. А что собственно будет считаться спамом без перегибов. Начну. Будет длиннопост. Вчера увидел тему, много думал и созрел написать.
Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:
• имеют в названии слова Demo, Free, Trial, Light и т.п.
• имеют в описании или при работе на графике отсылку к другому полнофункциональному Продукту.
имеют ограничение по работе Продукта.
Предисловие перед вопросом.
Первый пример.
Посмотрим, как продаётся микрософт оффис. Во-первых есть разные версии 2003, 2007 и т.д.. Каждая следующая версия чуть дороже, т.к. имеет улучшенный функционал. По мимо этого, есть версии Student, Home Edition, Home Premium, Professional, Business, если не ошибся)
Отличие в цене и в составе программ, считай функционала.
Т.е. это чистый грамотный маркетинг, рассчитанный на разную аудиторию. Кому то надо подешевле и достаточно малого функционала. Кто-то готов вывалить больше денег на максимальную версию (престиж, понты и всё такое, а может и правда нужен весь функционал). Средние версии покупают чаще, ибо психология человека склоняется к среднему значению, что символизирует выгоду от средней цены и среднего функционала.
А представим, что микрософт меняет свои правила продаж и теперь можно купить только полную максимальную версию, т.к. другие являются "Light". Разрушится маркетинг, уменьшатся продажи, целевая аудитория будет одна, а не несколько групп.
Второй пример.
Магазин стим (с играми) или любой другой. Есть базовое издание по обычной цене и расширенные издания с дополнениями по большей цене. Опять маркетинг, связанный с вовлечением разной аудитории.
Что будет с новыми правилами, когда нельзя продавать ограниченные издания. Ведь с точки зрения расширенной версии, предыдущие будет ограниченными. Им придётся выбрать между одной или другой версией, что при любом раскладе, снизит как популярность, так и продажи.
Третий пример.
Магазин спортивных костюмов. Есть штаны, есть олимпийка. По отдельности стоят дороже, чем комплект.
А теперь представьте, что у них правила не продавать продукт, который является менее продвинутой версией. Т.е. штаны не продадут и олимпийку тоже. Или бери всё комплектом или вали в другое место. Кстати да, такое бывает, и приходится идти в другой магазин.
Четвёртый пример
Автопром. Автомобиль пустой и заряженный опциями сильно отличаются по цене.
Если салоны будут продавать либо пустые, либо только заряженные версии, то лишаться большого пласта потребителей.
Ну давайте я дам приземлённый к трейдингу пример (пятый).
Торговая панель. Из чего она вообще может состоять. Первое, выставление торгового ордера. Второе, сопровождение торгового ордера (тралы, закрытия по времени и прочее). Третье, информационные окна (статистика, история сделок). Четвёртое, торговые подсказки (сигналы). Пятое, шестое и седьмое до бесконечности. Торговая панель - такая штука, что в неё можно запихать весь трейдинг.
Так вот, определённой части трейдеров просто нужно удобное открытие ордеров. Им не нужны куча фишек, такой вот вид потребителя. Они готовы заплатить долларов 30 за это. За TRADE PANEL Light.
Второй вид потребителя, те, кому хотелось бы видеть более расширенный функционал. А всё потому, что на график можно прицепить 1 expert. Нельзя поставить в одно окно открывашку позиций, трал, сопровождение и прочее разными файлами. Он всем этим пользуется и ищет на маркете продвинутую версию торговой панели. И готов заплатить 60$ за TRADE PANEL PRO.
Торговая панель Light и PRO - обе рабочие торговые панели. Логично сделать два продукта, т.к. тем самым мы закрываем потребность различных видов потребителя.
All, Allin1, All-in-one
Accelerate
Advanced
Basic
Beta, Alfa, Gamma
Black, White, Blue и другие цвета
Boss
Complex
Enterprise
Extended
Full, FullTime, FullHouse
Gold
Innovate
Latest
Light
Master, Maestro
Modern
New
Pilot
Platinum
Plus, +
Premium
PRO
Professional
Progressive
Specimen
Trial
Test
Unlimited
Unlock
XE, ME, S, XS
V4, V5
Zero
*** Edition (сотни вариаций, включая Alert, Dashboard)
Name *** (EURUSD, EU, Gold, XAUUSD, EURCHF, M1, M5, M15, до бесконечности вариаций)
И самое смешное, всё это просто можно заменить разными названиями
Trade Panel Light - Trade Pad / Trading Utilite
Trade Panel PRO - Trader Pad / Trade Panel / Trade Assistant
В тоже время у человека возможно всегда была торговая панель бесплатная и вот он решил сделать платную, расширив функции и назвав просто следующей версией
Trade Panel 4 (free)
Trade Panel 5 (30$)
Это также могут быть версии с разным дизайном, поскольку красивая упаковка 80% успеха. А для бесплатного продукта можно и топорный дизайн использовать.
А теперь представьте, что Вы запрещаете это использовать. Авторы будут сидеть и думать, на какую группу потребителей ориентироваться. Убрав бесплатные версии или дешёвые, и, выбрав более продвинутые и дорогие, они могут просто сесть в лужу.
Связка Free/дешевый/дорогой продукт является каноном развития маркетинга, а может и человечества (ни много ни мало). Вмешаться в этот процесс без последствий не получится.
Теоретические связки продуктов:
1. Урезанная версия в кодобазе со ссылкой на free / версия free со ссылкой на про / в про версии обе ссылки на кодо базу и free
2. Версия Free без алерта и версия PRO с алертом
3. Версия за 30$ без дэшборда и версия за 60$ с дэшбордом
Считается ли версия без алерта или без дэшборда урезанной версией, которую нельзя публиковать?
Считается ли дешёвая торговая панель V4 обрезанной и запрещённой по сравнению с продвинутой и более дорогой торговой панелью V5?
Пожалуйста дайте пояснение, что можно и что нельзя с реальными примерами.
А то слишком размыты границы ограничений. Ходить из крайности в крайность не естественно. Нужна золотая середина.
Запрещается в Продукте:
Давать ссылки на сторонние ресурсы. Всю необходимую информацию следует размещать в пределах сайта mql5.com: в описании и в разделе комментариев Продукта, а также в разделе "Блоги трейдеров".
Это всё понятно. И даже здесь сами создаёте лазейку. Автор даёт в описании продукта ссылку на блог. А в блоге уже даётся ссылка на другие продукты маркета, демо версии и прочее.
С выданными ограничениями автор просто перенесёт часть продуктов себе на сайт. На сайте у него будет 50 продуктов, а на маркете 10. Кстати, у обоих наверное снизится прибыль.
Моё мнение. Бороться с абсолютно ненужными левыми урезанными версиями - Да, Бороться с менее функциональными версиями, которые дешевле, но всё же выполняют заявленный функционал и не вводят посетителя в заблуждение - Нет.
Этот момент просьба прокомментировать. С чем именно боретесь, с тем что автор разграничивает функционал по целевой аудитории и цене? Ну и что, что у него много продуктов, это плохо или хорошо?
Не рекомендуется в Продукте:
Использовать чрезмерное количество ссылок в описании. Исключение составляют ссылки на Сигналы с результатами мониторинга Продукта.
Если продукт является частью стратегии, состоящей из нескольких индикаторов, то можно давать ссылки на эти продукты? А на торговую панель? Или всё через блог?
Не рекомендуется в Продукте:
Использовать чрезмерное количество стилей оформления для описания Продукта:
Списки не должны использоваться там, где не требуется перечисление. В таких случаях следует использовать описание в виде последовательного текста.
Спецсимволы, иконки и смайлики не допускаются.
Вроде и не рекомендуется и в то же время не допускаются спец.символы.
Считается ли значок запрещённым (новогодней ёлкой) и можно ли использовать элементы списка при описании настроек?
Пожалуй, на этом я остановлюсь. Интересующие меня вопросы заданы. Хотелось бы развёрнутых ответов. Спасибо, что столько прочитали. Я уверен, что всё это не зря.
Де-юре тут ценится сильно ниже, чем "дух правил". Поэтому очевидно, что должны удалить и автора и отзывы, просто готового скрипта еще нет )
Ну судя по случаю с cmillion "дух правил" зависит от модератора. А пункт правил "на свое усмотрение" делает де-юре по сути любое решение администрации. Ой, и лучше без скриптов, слишком уж много ложноположительных сработок у метаквотовской автоматики.
По факту много одинаковых нерелевантных оценок, т.е. образцовый пример спама оценочной системы, хоть на стену вешай.
И что-то мне кажется тут без изменения правил любой исход плохой.
Забанят - плохо (нет явного нарушения правил, претензии от продавца)
Не забанят - плохо (слишком многим нагадил, оказывается)