Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 24
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Не думал, что сейчас так много (лучше скажу мягче) Буратин, которых легко развести на "Поле чудес"...
Ну ... телеграм-контингент он в большинстве своём такой.
Как по мне, все однозначно:
С 1 июля вводятся новые требования к публикуемым продуктам.
До 1 августа нужно исправить все существующие продукты, иначе они будут удалены (возможно, вместе с автором).
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Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета
MetaQuotes, 2021.06.11 09:37
Просим всех продавцов Маркета до 1 июля 2021 года провести ревизию своих продуктов и внести необходимые изменения в соответствие с Правилами:
Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:
Нарушение рекомендаций ведет к снижению рейтинга Продукта и ухудшению его позиции на витрине Маркета. Администрация не предоставляет точные количественные параметры для оценки описания и может снять с витрины Маркета любой продукты без объяснения того, что именно было нарушено. Продавцы должны руководствоваться разумным отношением к представлению своих продуктов в Маркете.
Правила по идее изменились с первого июля.
Цитирую "Просим всех продавцов Маркета до 1 июля 2021 года провести ревизию своих продуктов и внести необходимые изменения в соответствие с Правилами:"
В маркете есть продукты в описании которых прямым текстом написано что "программа в Mql5 маркете не продается пишите автору в телеграмм" ссылка на эту программу пиариться в телеграмм каналах с подписчиками более 60 000
Как то так
В маркете есть продукты в описании которых прямым текстом написано что "программа в Mql5 маркете не продается пишите автору в телеграмм" ссылка на эту программу пиариться в телеграмм каналах с подписчиками более 60 000
Как то так
их отправят в первую очередь на кол, возможно даже не просто удалят/скроют с витрины продукт, а анально покарают
и даже скачиваний нет, весело.
У меня тоже нет. И так давно.
У меня тоже нет. И так давно.
На маркете много продуктов, это нормальное явление.
И у меня нет. Наверное, пора заканчивать с этим проектом. Теряете разработчиков, господа.
от этого, поверь мне, никто расстраиваться не будет