Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 24

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Artyom Trishkin:

Не думал, что сейчас так много (лучше скажу мягче) Буратин, которых легко развести на "Поле чудес"...

Ну ... телеграм-контингент он в большинстве своём такой.

Продукты в Маркете д.б. все бесплатные (EA), ибо ни один не зарабатывает
 
Andrey Khatimlianskii:

Как по мне, все однозначно:

С 1 июля вводятся новые требования к публикуемым продуктам.

До 1 августа нужно исправить все существующие продукты, иначе они будут удалены (возможно, вместе с автором).

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Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета

MetaQuotes, 2021.06.11 09:37


Просим всех продавцов Маркета до 1 июля 2021 года провести ревизию своих продуктов и внести необходимые изменения в соответствие с Правилами:

  1. Запрещается ограничивать функционал Продуктов под видом демо-версий. Для демонстрации всех возможностей платных Продуктов (включая торговые панели и аналитические приложения) продавцы могут:
    • размещать в описании видеоролики,
    • предоставлять покупателям возможность арендовать продукт на месяц за небольшую плату,
    • предоставлять результаты мониторинга советников в сервисе "Сигналы".


    Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:

    • имеют в названии слова Demo, Free, Trial, Light и т.п.
    • имеют в описании или при работе на графике отсылку к другому полнофункциональному Продукта.
    • имеют ограничение по работе Продукта.

  2. Запрещается в Продукте:
    • Давать ссылки на сторонние ресурсы. Всю необходимую информацию следует размещать в пределах сайта mql5.com: в описании и в разделе комментариев Продукта, а также в разделе "Блоги трейдеров".
    • Давать ссылки на Telegram-группы и другие мессенджеры для поддержки Продукта. Для этих целей следует использовать раздел комментариев Продукта, а также внутреннюю систему сообщений mql5.com, которая поддерживает групповые чаты и каналы.
    • Использовать навязчивые функции и рекламу. В частности:
      • Всплывающие окна и алерты с рекламой или ненужной информацией на старте программы.
      • Собственные панели со ссылками на сторонние ресурсы, аффилиатными ссылками брокеров и т.п.
      • Комментарии на графике и текстовые метки с рекламными ссылками.

  3. Не рекомендуется в Продукте:
    • Использовать чрезмерное количество ссылок в описании. Исключение составляют ссылки на Сигналы с результатами мониторинга Продукта.
    • Использовать чрезмерное количество стилей оформления для описания Продукта:
      • Стилем "Заголовок" должны быть оформлены только заголовки, но не основной текст или предупреждения.
      • Жирным не должны выделяться целые блоки текста, только отдельные короткие фразы. Общий объем жирного текста не должен быть чрезмерным.
      • Количество блоков "Предупреждение" не должно быть чрезмерным.
      • Списки не должны использоваться там, где не требуется перечисление. В таких случаях следует использовать описание в виде последовательного текста.
      • Списки не должны содержать большое количество элементов. Если Продукт обладает большим количеством параметров, разделите их на логические блоки.
      • Спецсимволы, иконки и смайлики не допускаются.

    Нарушение рекомендаций ведет к снижению рейтинга Продукта и ухудшению его позиции на витрине Маркета. Администрация не предоставляет точные количественные параметры для оценки описания и может снять с витрины Маркета любой продукты без объяснения того, что именно было нарушено. Продавцы должны руководствоваться разумным отношением к представлению своих продуктов в Маркете.

Правила по идее изменились с первого июля.

Цитирую "Просим всех продавцов Маркета до 1 июля 2021 года провести ревизию своих продуктов и внести необходимые изменения в соответствие с Правилами:"


Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
  • www.mql5.com
Общие положения и правила пользования сервисом Market
 

В маркете есть продукты в описании которых прямым текстом написано что "программа в Mql5 маркете не продается пишите автору в телеграмм" ссылка на эту программу пиариться в телеграмм каналах с подписчиками более 60 000

Как то так 


 
Vladimir Pastushak:

В маркете есть продукты в описании которых прямым текстом написано что "программа в Mql5 маркете не продается пишите автору в телеграмм" ссылка на эту программу пиариться в телеграмм каналах с подписчиками более 60 000

Как то так 


их отправят в первую очередь на кол, возможно даже не просто удалят/скроют с витрины продукт, а анально покарают
 
Aleksey Semenov:
их отправят в первую очередь на кол, возможно даже не просто удалят/скроют с витрины продукт, а анально покарают
Откуда уверенность в этой крайности?
 
Смотрел бесплатные продукты, попадаются еще с ограниченным функционалом и ссылкой в описании на полноценный платный продукт. Не выполняют люди требования администрации сайта.   А тут я, как  законопослушный пользователь сервиса,  давно  удалил все и даже скачиваний нет, весело.
 
Aleksey Ivanov:
 и даже скачиваний нет, весело.


У меня тоже нет. И так давно.

 
И у меня нет. Наверное, пора заканчивать с этим проектом. Теряете разработчиков, господа.
 
Evgeniy Chumakov:


У меня тоже нет. И так давно.

На маркете много продуктов, это нормальное явление. 

 
Vadim Zotov:
И у меня нет. Наверное, пора заканчивать с этим проектом. Теряете разработчиков, господа.

от этого, поверь мне, никто расстраиваться не будет

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