Эксперимент - страница 50

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Dmytryi Nazarchuk:

Доу книг не писал.

И не торговал.

Он был журналистом. 

это относится ко всем "отцам-основателям ТА/ФА". Написано сразу про всех

Эллиот, Ган, Доу, Вильямсы оба два...большой список, выбирай на вкус

 
Maxim Kuznetsov:

это относится ко всем "отцам-основателям ТА/ФА". Написано сразу про всех

Эллиот, Ган, Доу, Вильямсы оба два...большой список, выбирай на вкус

я где то в этой ветке прочитал про человека, который успешно торгуя купил себе "цельнометаллический самолет"

кто писал и про кого?


я ж погуглил дажо и нашел - это Ган

 
Maxim Kuznetsov:

это относится ко всем "отцам-основателям ТА/ФА". Написано сразу про всех

Эллиот, Ган, Доу, Вильямсы оба два...большой список, выбирай на вкус

Эллиот, Ган, Доу - капитала на рынке не заработали.

Билл Вильямс зарабатывает не на рынке, а продажей своих книг и лекциями

 
Renat Akhtyamov:

я где то в этой ветке прочитал про человека, который успешно торгуя купил себе "цельнометаллический самолет"



Юсуф?

Или кто-то другой из ПНБ?

 
Renat Akhtyamov:

я где то в этой ветке прочитал про человека, который успешно торгуя купил себе "цельнометаллический самолет"

кто писал и про кого?


я ж погуглил дажо и нашел - это Ган

Ога, читать Гана - это наказание :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Ога, читать Гана - это наказание :-)

вот поэтому то и нельзя всех под одну гребенку
 
Renat Akhtyamov:
вот поэтому то и нельзя всех под одну гребенку

А как можно разбирать теорию, не читая ?

с художественных пересказов ?? 


 
Yousufkhodja Sultonov:

Я рассчитываю на 100 %-тов в год, не более.

Для этого нужен капитал такой чтобы после одного года сказать 

вот я хорошо заработал себе на жизнь!

А  так, 100% в год на ритейл Форексе не удивителен, вполне реальное явление, можно еще больше

а вот когда счет начинается от 6 нулей и более, вот тогда даже 30% в год покажется фантастикой. )  

 
Marat Zeidaliyev:

Для этого нужен капитал такой чтобы после одного года сказать 

вот я хорошо заработал себе на жизнь!

А  так, 100% в год на ритейл Форексе не удивителен, вполне реальное явление, можно еще больше

а вот когда счет начинается от 6 нулей и более, вот тогда даже 30% в год покажется фантастикой. )  

Значит у него было уже на жизнь, зачем торговать, здоровье тратить.)

 
khorosh:

Значит у него было уже на жизнь, зачем торговать, здоровье тратить.)

Я вообще не торгую, торгует робот.

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