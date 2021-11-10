Эксперимент - страница 50
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Доу книг не писал.
И не торговал.
Он был журналистом.
это относится ко всем "отцам-основателям ТА/ФА". Написано сразу про всех
Эллиот, Ган, Доу, Вильямсы оба два...большой список, выбирай на вкус
это относится ко всем "отцам-основателям ТА/ФА". Написано сразу про всех
Эллиот, Ган, Доу, Вильямсы оба два...большой список, выбирай на вкус
я где то в этой ветке прочитал про человека, который успешно торгуя купил себе "цельнометаллический самолет"
кто писал и про кого?
я ж погуглил дажо и нашел - это Ган
это относится ко всем "отцам-основателям ТА/ФА". Написано сразу про всех
Эллиот, Ган, Доу, Вильямсы оба два...большой список, выбирай на вкус
Эллиот, Ган, Доу - капитала на рынке не заработали.
Билл Вильямс зарабатывает не на рынке, а продажей своих книг и лекциями
я где то в этой ветке прочитал про человека, который успешно торгуя купил себе "цельнометаллический самолет"
Юсуф?
Или кто-то другой из ПНБ?
я где то в этой ветке прочитал про человека, который успешно торгуя купил себе "цельнометаллический самолет"
кто писал и про кого?
я ж погуглил дажо и нашел - это Ган
Ога, читать Гана - это наказание :-)
Ога, читать Гана - это наказание :-)
вот поэтому то и нельзя всех под одну гребенку
А как можно разбирать теорию, не читая ?
с художественных пересказов ??
Я рассчитываю на 100 %-тов в год, не более.
Для этого нужен капитал такой чтобы после одного года сказать
вот я хорошо заработал себе на жизнь!
А так, 100% в год на ритейл Форексе не удивителен, вполне реальное явление, можно еще больше
а вот когда счет начинается от 6 нулей и более, вот тогда даже 30% в год покажется фантастикой. )
Для этого нужен капитал такой чтобы после одного года сказать
вот я хорошо заработал себе на жизнь!
А так, 100% в год на ритейл Форексе не удивителен, вполне реальное явление, можно еще больше
а вот когда счет начинается от 6 нулей и более, вот тогда даже 30% в год покажется фантастикой. )
Значит у него было уже на жизнь, зачем торговать, здоровье тратить.)
Значит у него было уже на жизнь, зачем торговать, здоровье тратить.)
Я вообще не торгую, торгует робот.