Эксперимент - страница 16
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Нет, не так.
Я и то понял... ;)
Господа,этот эксперимент положит конец дискуссиям. Эквити восстанавливается:
2. Ещё раз - это временная Иллюзия. Лень спорить. Но доказывается математически. Вижу, что Вы в начале пути. Если у Вас хватит временных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, то поймёте, что были не правы. Если не хватит, то будете пребывать в этой Иллюзии.
Смешно, с учетом того что математически как раз доказывается обратное )
Что вы спорите - Ренат прав и доказывается это элементарно.
Мф 6:7
Мы и не спорили, просто возникло некоторое недопонимание друг друга. А когда выяснили детали, то после поста Рената оказалось, что у нас нет противоречий. А его пожелание везения и удачи можно отнести ко всем ТС, какими бы они граальными не были.
Господа,этот эксперимент положит конец дискуссиям. Эквити восстанавливается:
Эквити от 0 ? с переходом через стопаут и принудительные закрытия ?
вы понимаете, что счёт не обнулён только из-за обилия мизерных позиций ??
Эквити от 0 ? с переходом через стопаут и принудительные закрытия ?
вы понимаете, что счёт не обнулён только из-за обилия мизерных позиций ??
Это всё мелочи жизни, главное то, что эксперимент продолжается. Если эксперимент продолжается, то это означает, что человек ещё жив. Пожелаем Юсуфу долгих лет жизни.)
Это всё мелочи жизни, главное то, что эксперимент продолжается. Если эксперимент продолжается, то это означает, что человек ещё жив. Пожелаем Юсуфу долгих лет жизни.)
Спасибо
Смешно, с учетом того что математически как раз доказывается обратное )
Я думаю вам стоит таки почитать что такое диверсификация в общем смысле и не зацикливаться на хедже.
Правильно собранный портфель стратегий вполне может работать по показателям лучше чем любая из отдельно взятых стратегий.
Я думаю вам стоит таки почитать что такое диверсификация в общем смысле и не зацикливаться на хедже.
Правильно собранный портфель стратегий вполне может работать по показателям лучше чем любая из отдельно взятых стратегий.