Эксперимент - страница 32
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Смотрите выше https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page30#comment_23622108 и считайте.
"В лаборатории И. П. Павлова проводился такой эксперимент. Голодной собаке перед подачей пищи, вместо памятных всем со школьной скамьи звоночков, наносился слабый удар током. Собака, привыкнув к такой последовательности, реагировала на удар тока выделением слюны и радостным вилянием хвоста. Постепенно сила тока увеличивалась, вплоть до ожоговой степени — и даже в ответ на весьма чувствительную боль собака выделяла слюну и радостно виляла хвостом"
Вам остается только ссылаться на опыты Павлова и переметнулись в стан оппонентов, хотя, в недавнем прошлом Вы мне помогали во всем, чему я безмерно Вам благодарен.
Объём сделок текущий не сможет вывести в плюс ‘прибыль’, имхо.
Объем будет наращиваться пропорционально депозиту. Не большие флуктуации эквити не способны потянуть счет вниз - слишком железобетонным является уровень маржи - свыше 1500 %-тов.
Объем будет наращиваться пропорционально депозиту. Не большие флуктуации эквити не способны потянуть счет вниз - слишком железобетонным является уровень маржи - свыше 1500 %-тов.
хребет уже почти сломан...ещё только пара-тройка доливов !
а все советы и критика от конкурентов и злопыхунов !! ПНБ пробьёт нужную планку, где бы та не была, хоть на дне
PS/ какой-то сюр, антитрейдинг...
"В лаборатории И. П. Павлова проводился такой эксперимент. Голодной собаке перед подачей пищи, вместо памятных всем со школьной скамьи звоночков, наносился слабый удар током. Собака, привыкнув к такой последовательности, реагировала на удар тока выделением слюны и радостным вилянием хвоста. Постепенно сила тока увеличивалась, вплоть до ожоговой степени — и даже в ответ на весьма чувствительную боль собака выделяла слюну и радостно виляла хвостом"
Если убытки это удар током, а прибыль это пища, то в конечном итоге прибыль Юсуф должен получить.)
Возможно, стоит попробовать увеличить счет в 10+ раз, до $400. И жахнуть в бай золото на 3 центолота) Остальное не трогать пока.
Конечно, нужно увеличивать нагрузку, пропорционально увеличивая лотность. Но, чего нужно избегать - так, это нельзя вмешиваться в процесс торговли "Неподчинение" золота ПНБ носит временный характер. Он, с лихвой, компенсируется податливостью серебра. Жду, когда зашевелятся спонсоры. Им подавай в режиме "здесь и сейчас". Такого на рынке нет. Но, ПНБ обязательно возьмут свое.Назад дороги нет. Все 34 инструмента, постепенно, перейдут в разряд прибыльных и после смены сигнала, цикл повторится вновь.
хребет уже почти сломан...ещё только пара-тройка доливов !
а все советы и критика от конкурентов и злопыхунов !! ПНБ пробьёт нужную планку, где бы та не была, хоть на дне
PS/ какой-то сюр, антитрейдинг...
Вы упорно не хотите видеть наступивший перелом и, как попугай, мне показываете период адаптации модели. Я все это прекрасно вижу и давно сделал нужные ваыводы. Вывод известный - ничего не трогать и никогда не вмешиваться работе АТС!!
Вы никогда на мой вопросы не отвечали все же попытаюсь снова. Получается можно сделать оптимизацию советника по истории ,а настраивать его будем к идеальному пнб советника. Такое возможно?
Советник в оптимизации не нуждается. Оптимизации нуждается выборка. Сейчас для всех 34-х инструментов задана выборка в 300 дневных баров, оптимальный для евродоллара. Для остальных 33 инструмента нужно находить оптимальную выборку в индивидуальном порядке. С другой стороны, я доволен этой выборке для всех инструментов. Они адекватно оценивают ситуацию на рынке в данный момент времени. Смена сигнала происходит мгновенно, как только меняется ситуация вокруг соответствующего инструмента. Следовательно, рынок обладает поразительной памятью.
На Ваш вопрос об уровнях Фибоначчи я не ответил, поскольку считаю эти уровни не относящие к рынку никакого отношения.