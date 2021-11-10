Эксперимент - страница 264

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Уточните свой вопрос, пожалуйста. Пока состояние счета на 22.09. 21:

n T α β D
0,7331 10,6095 0,0943 6,9103 73,3146
0,7331 10,6095 0,0943 6,9103 73,3146
Это случаем не обычное сглаживание у Вас получилось? 
Вопрос был в том, сможет ли пнб показать неизменное эквити треугольника?
То есть, я выше показал, как увидеть на практике существование треугольника, открывая его в полном соответствии с моим примером, получается эквити, равное константе как минимум лет на 5. Таким образом, наложив пнб на 3 пары и получив прогноз, можно попробовать спрогнозировать и посчитать эквити. Подтвердит теория практику?
 
Renat Akhtyamov #:
Это случаем не обычное сглаживание у Вас получилось? 
Вопрос был в том, сможет ли пнб показать неизменное эквити треугольника?
То есть, я выше показал, как увидеть на практике существование треугольника, открывая его в полном соответствии с моим примером, получается эквити, равное константе как минимум лет на 5. Таким образом, наложив пнб на 3 пары и получив прогноз, можно попробовать спрогнозировать и посчитать эквити. Подтвердит теория практику?

Это можете проверить сами на мультивалютном тестере МТ5, как утверждает Карпутов.

 

доцент не въехал и пытается с умным видом увильнуть ;-)

Юсуф - там ноль должен быть. Или полное отсутствие сигналов или строго-синхронные перевороты. Объёмы указаны так, что сумма сделок ноль и практически не зависит от времени

в частности и от этого сборище ПНБ в числе 34 штук льёт безмерно. Это одна из многих причин

Периодически образуются локи в кольцах (точнее в корзине, по одним символам валюту покупаете, одновременно по другим продаёте, в рост остаётся мизер.. но спред-то вы выплачиваете весь и полностью)

Жаль что не пытаетесь разобраться, а валите на "тестируйте сами" и Карпутова. 

PS/ где-то в удалённых, я вам уже подсказывал способ борьбы (как в принципе можно делать из ПНБ хоть что-то рабочее), не к добру упомянутый модератор это снёс ;-) Вкратце - делайте мультивалютный индикатор с весовыми функциями по волатильности, чтобы он не противоречил сам-себе в отдельных валютах

 

вообще прогноз на N дней можно получить из ор.графа:

  * узлами обозначаются валюты,

  * рёбрами - котировки

  * величина рёбер от статистики диапазонов

  * направления - частные прогнозы (стрелка в сторону роста), например от ПНБ

реалистичный ор.граф должен быть ацикличен и соотв.иметь один или более истоков и один или более стоков. 

Делаете такой граф, удаляете циклы (отвергаете некоторые частные прогнозы) - торгуете от истоков к стокам; Или делаете несколько вариаций графов и выбираете общие узлы.

 
Maxim Kuznetsov #:

вообще прогноз на N дней можно получить из ор.графа:

  * узлами обозначаются валюты,

  * рёбрами - котировки

  * величина рёбер от статистики диапазонов

  * направления - частные прогнозы (стрелка в сторону роста), например от ПНБ

реалистичный ор.граф должен быть ацикличен и соотв.иметь один или более истоков и один или более стоков. 

Делаете такой граф, удаляете циклы (отвергаете некоторые частные прогнозы) - торгуете от истоков к стокам; Или делаете несколько вариаций графов и выбираете общие узлы.

Сидит мальчик алегофрен в степени дебильности за столом, ест яблоко. Рядом сидит
его папаша читает газету и посматривает на своего отпрыска. Откусив яблоко,
мальчик задумался. Прошло минут пять, надкусанное яблоко покоричневело. Папаша
толкает сына и говорит: «Ешь яблоко, а то оно и так уже потемнело». Мальчик
недоверчиво посмотрел на яблоко.
- «Папа, а почему чему яблоко потемнело, только там где я его надкусил?»
- «Понимаешь сынок, дело в том, что помимо других элементов в яблоке содержится
металл, и когда ты его надкусываешь, повреждаешь защитную кожицу которая в свою
очередь защищает собственно мякоть самого яблока от воздействий окружающей среды.
В тот пораженная зона плода начинает взаимодействие с кислородом находящемся
в атмосфере, происходит реакция окисления, это и вызывает изменение структуры
и цвета плода яблока. Теперь понятно».
- «Да папа, конечно понятно. Пап, а с кем ты сейчас разговаривал?»
 
Nikolai Semko #:
Сидит мальчик алегофрен в степени дебильности за столом, ест яблоко. Рядом сидит
его папаша читает газету и посматривает на своего отпрыска. Откусив яблоко,
мальчик задумался. Прошло минут пять, надкусанное яблоко покоричневело. Папаша
толкает сына и говорит: «Ешь яблоко, а то оно и так уже потемнело». Мальчик
недоверчиво посмотрел на яблоко.
- «Папа, а почему чему яблоко потемнело, только там где я его надкусил?»
- «Понимаешь сынок, дело в том, что помимо других элементов в яблоке содержится
металл, и когда ты его надкусываешь, повреждаешь защитную кожицу которая в свою
очередь защищает собственно мякоть самого яблока от воздействий окружающей среды.
В тот пораженная зона плода начинает взаимодействие с кислородом находящемся
в атмосфере, происходит реакция окисления, это и вызывает изменение структуры
и цвета плода яблока. Теперь понятно».
- «Да папа, конечно понятно. Пап, а с кем ты сейчас разговаривал?»

:-)

Приехал папа с таким сыночком к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой : "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, парoходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в воду
Сынок: "Папа-а-а, что это было?"
Папа: "ЭТО П"@#4Ц!!"
Сынок: "папа, а где море?"

 
Maxim Kuznetsov #:

:-)

Приехал папа с таким сыночком к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой : "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, парoходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в воду
Сынок: "Папа-а-а, что это было?"
Папа: "ЭТО П"@#4Ц!!"
Сынок: "папа, а где море?"

Да. :))
В тему ...
 
Олег avtomat #:

Конечно, ты не видишь перспектив. Вот если бы требовалось пополнить депозит, вот тогда ты увидел бы перспективы!  ;))

Мне лично не множко осталось до плюса, и тебе еще меньше до ливантоса. В принципе с минус $300 до минус $100 за 10 дней, не плохой результат, но по прежнему, это еще не самое клевое в этой стратегии. То что ей по фигу просадка, наверное уже все тут убедились что выползет. Причем я говорил, что я таким образом вытащил в плюс все свои проваленные счета  По этой же причине я не люблю мониторинги в которых раскрывают стратегию, т.е. кажут сделки.
Смеется тот, кто смеется последний.
ahahahaha

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Мне лично не множко осталось до плюса, и тебе еще меньше до ливантоса. В принципе с минус $300 до минус $100 за 10 дней, не плохой результат, но по прежнему, это еще не самое клевое в этой стратегии. То что ей по фигу просадка, наверное уже все тут убедились что выползет. Причем я говорил, что я таким образом вытащил в плюс все свои проваленные счета  По этой же причине я не люблю мониторинги в которых раскрывают стратегию, т.е. кажут сделки.
Смеется тот, кто смеется последний.
ahahahaha

 

ага, хохотун  ;))

Смех у тебя нездоровый. Такие огромные у тебя плюсы, что ты спрятал мониторинг, чтобы тебя ужасный кукл не грохнул. Опасное это занятие!  ;)))

 
Олег avtomat #:

 

ага, хохотун  ;))

Смех у тебя нездоровый. Такие огромные у тебя плюсы, что ты спрятал мониторинг, чтобы тебя ужасный кукл не грохнул. Опасное это занятие!

Это я мучал мониторинг, чтобы обновлялся в режиме реального времени. По новой ссылке пройди. Правда осталось по старому, все равно не очень 
1...257258259260261262263264265266267268269270271...277
Новый комментарий