Эксперимент - страница 264
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Уточните свой вопрос, пожалуйста. Пока состояние счета на 22.09. 21:
Это случаем не обычное сглаживание у Вас получилось?
Это можете проверить сами на мультивалютном тестере МТ5, как утверждает Карпутов.
доцент не въехал и пытается с умным видом увильнуть ;-)
Юсуф - там ноль должен быть. Или полное отсутствие сигналов или строго-синхронные перевороты. Объёмы указаны так, что сумма сделок ноль и практически не зависит от времени
в частности и от этого сборище ПНБ в числе 34 штук льёт безмерно. Это одна из многих причин
Периодически образуются локи в кольцах (точнее в корзине, по одним символам валюту покупаете, одновременно по другим продаёте, в рост остаётся мизер.. но спред-то вы выплачиваете весь и полностью)
Жаль что не пытаетесь разобраться, а валите на "тестируйте сами" и Карпутова.
PS/ где-то в удалённых, я вам уже подсказывал способ борьбы (как в принципе можно делать из ПНБ хоть что-то рабочее), не к добру упомянутый модератор это снёс ;-) Вкратце - делайте мультивалютный индикатор с весовыми функциями по волатильности, чтобы он не противоречил сам-себе в отдельных валютах
вообще прогноз на N дней можно получить из ор.графа:
* узлами обозначаются валюты,
* рёбрами - котировки
* величина рёбер от статистики диапазонов
* направления - частные прогнозы (стрелка в сторону роста), например от ПНБ
реалистичный ор.граф должен быть ацикличен и соотв.иметь один или более истоков и один или более стоков.
Делаете такой граф, удаляете циклы (отвергаете некоторые частные прогнозы) - торгуете от истоков к стокам; Или делаете несколько вариаций графов и выбираете общие узлы.
вообще прогноз на N дней можно получить из ор.графа:
* узлами обозначаются валюты,
* рёбрами - котировки
* величина рёбер от статистики диапазонов
* направления - частные прогнозы (стрелка в сторону роста), например от ПНБ
реалистичный ор.граф должен быть ацикличен и соотв.иметь один или более истоков и один или более стоков.
Делаете такой граф, удаляете циклы (отвергаете некоторые частные прогнозы) - торгуете от истоков к стокам; Или делаете несколько вариаций графов и выбираете общие узлы.
:-)
Приехал папа с таким сыночком к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой : "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, парoходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в воду
Сынок: "Папа-а-а, что это было?"
Папа: "ЭТО П"@#4Ц!!"
Сынок: "папа, а где море?"
:-)
Приехал папа с таким сыночком к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой : "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, парoходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в воду
Сынок: "Папа-а-а, что это было?"
Папа: "ЭТО П"@#4Ц!!"
Сынок: "папа, а где море?"
Конечно, ты не видишь перспектив. Вот если бы требовалось пополнить депозит, вот тогда ты увидел бы перспективы! ;))
Мне лично не множко осталось до плюса, и тебе еще меньше до ливантоса. В принципе с минус $300 до минус $100 за 10 дней, не плохой результат, но по прежнему, это еще не самое клевое в этой стратегии. То что ей по фигу просадка, наверное уже все тут убедились что выползет. Причем я говорил, что я таким образом вытащил в плюс все свои проваленные счета По этой же причине я не люблю мониторинги в которых раскрывают стратегию, т.е. кажут сделки.
ага, хохотун ;))
Смех у тебя нездоровый. Такие огромные у тебя плюсы, что ты спрятал мониторинг, чтобы тебя ужасный кукл не грохнул. Опасное это занятие! ;)))
ага, хохотун ;))
Смех у тебя нездоровый. Такие огромные у тебя плюсы, что ты спрятал мониторинг, чтобы тебя ужасный кукл не грохнул. Опасное это занятие!