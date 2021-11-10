Эксперимент - страница 257
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При том, что, в этот период индикатор показывает БАЙ вплоть до 1-го мая. Смотрите картинку выше. Да, Вы правы, 100 - %-ного совпадения нет. Что-ж, это издержки неполного соответствия, как и везде.
Согласен, идеала не существует. Но если индикатор почти 3 месяца даёт ложное направление, то это явно указывает на то, что период выбран неправильно.
Согласен, идеала не существует. Но если индикатор почти 3 месяца даёт ложное направление, то это явно указывает на то, что период выбран неправильно.
Выше написал, что, нужно тестировать на истории, прежде, чем назначить выборку.
Не торопитесь, всех рассудит сам эксперимент - либо меня сравняет с землей, либо всех Вас- моих рьяных оппонентов. Другого не дано. Я восприму, с честью, любой исход. Только не торопитесь раньше времени. Вы успеете смешать меня с грязью и вдоволь насладиться плодами своей ненависти.
Не, Юсуфходжа, пора заканчивать это рукоблудие.
Опытным экспериментаторам еще до рождения этого ребенка было ясно, что это будет мертворожденное дитя.
Пора менять шарманку и ветку, а также спасать оставшиеся десятки долларов.
Песок то сыплется и ничто не вечно под луной.
Могу дать новую замануху. :))
Гипотеза Коллатца:
Могу дать новую замануху. :))
Всё! Грааль найден. Оказывается нужно было взять логарифм и вычесть линейную компоненту.
Спасибо, Николай!
Всё! Грааль найден. Оказывается нужно было взять логарифм и вычесть линейную компоненту.
Спасибо, Николай!
:))
Не, Юсуфходжа, пора заканчивать это рукоблудие.
Опытным экспериментаторам еще до рождения этого ребенка было ясно, что это будет мертворожденное дитя.
Пора менять шарманку и ветку, а также спасать оставшиеся десятки долларов.
Песок то сыплется и ничто не вечно под луной.
Могу дать новую замануху. :))
Гипотеза Коллатца:
Держите ПНБ для Вашей "нерешенной" задачи, с ней ПНБ расправились за доли секунды:
Численно:Исходный ряд на "вход" ПНБ: 19, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
Держите ПНБ для Вашей "нерешенной" задачи, с ней ПНБ расправились за доли секунды:
О чем кричит этот товарищ?
О чем кричит этот товарищ?
Этот товарищ кричит о том, что обычнаЯ нелинейная экстраполяция ряда ничего не доказывает. Это обычная нелинейная экстраполяция