Эксперимент - страница 257

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Yousufkhodja Sultonov #:

При том, что, в этот период индикатор показывает БАЙ вплоть до 1-го мая. Смотрите картинку выше. Да, Вы правы, 100 - %-ного совпадения нет. Что-ж, это издержки неполного соответствия, как и везде.

Согласен, идеала не существует. Но если индикатор почти 3 месяца даёт ложное направление, то это явно указывает на то, что период выбран неправильно.

 
khorosh #:

Согласен, идеала не существует. Но если индикатор почти 3 месяца даёт ложное направление, то это явно указывает на то, что период выбран неправильно.

Выше написал, что, нужно тестировать на истории, прежде, чем назначить выборку.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Не торопитесь, всех рассудит сам эксперимент - либо меня сравняет с землей, либо всех Вас- моих рьяных оппонентов. Другого не дано. Я восприму, с честью, любой исход. Только не торопитесь раньше времени. Вы успеете смешать меня с грязью и вдоволь насладиться плодами своей ненависти.

Не, Юсуфходжа, пора заканчивать это рукоблудие. 
Опытным экспериментаторам еще до рождения этого ребенка было ясно, что это будет мертворожденное дитя. 
Пора менять шарманку и ветку, а также спасать оставшиеся десятки долларов.
Песок то сыплется и ничто не вечно под луной.
Могу дать новую замануху. :))
Гипотеза Коллатца:


[Удален]  
Nikolai Semko #:

Могу дать новую замануху. :))

Всё! Грааль найден. Оказывается нужно было взять логарифм и вычесть линейную компоненту.

Спасибо, Николай!

 
Aleksei Stepanenko #:

Всё! Грааль найден. Оказывается нужно было взять логарифм и вычесть линейную компоненту.

Спасибо, Николай!

:))

 
Nikolai Semko #:

Не, Юсуфходжа, пора заканчивать это рукоблудие. 
Опытным экспериментаторам еще до рождения этого ребенка было ясно, что это будет мертворожденное дитя. 
Пора менять шарманку и ветку, а также спасать оставшиеся десятки долларов.
Песок то сыплется и ничто не вечно под луной.
Могу дать новую замануху. :))
Гипотеза Коллатца:


Держите ПНБ для Вашей "нерешенной" задачи, с ней ПНБ расправились за доли секунды:

 

Численно:

Исходный ряд на "вход" ПНБ:   19, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Держите ПНБ для Вашей "нерешенной" задачи, с ней ПНБ расправились за доли секунды:



  
 
Nikolai Semko #:


О чем кричит этот товарищ?

 
Yousufkhodja Sultonov #:

О чем кричит этот товарищ?

Этот товарищ кричит о том, что обычнаЯ нелинейная экстраполяция ряда ничего не доказывает. Это обычная нелинейная экстраполяция

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