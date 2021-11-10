Эксперимент - страница 267

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Nikolai Semko #:

Если MQ опубликует Вашу следующую статью, я буду это считать исключительно, как акт благотворительности.

А можно просто верить. Не важно во что или в кого, не важен результат, просто верить и все.
Лично я не верю в то, чего не вижу.
В данном случае не вижу положительных результатов в течении длительного времени.
У автора нет даже попыток разобраться в ошибках, если уж на то пошло.

 
Renat Akhtyamov #:
А можно просто верить. Не важно во что или в кого, не важен результат, просто верить и все.
Лично я не верю в то, чего не вижу.
В данном случае не вижу положительных результатов в течении длительного времени.
У автора нет даже попыток разобраться в ошибках, если уж на то пошло.

Да, ошибки есть.
Но, как уже говорилось, совершенно очевидно, что их исправление не сделает эту стратегию прибыльной, а лишь уменьшит слив. 
Так как эта стратегия слишком примитивна (также как и обычная стратегия, основанная на наклоне МА) и не соответсвует современным поведенческим реалиям рынка. 


 
Renat Akhtyamov #:
...
Лично я не верю в то, чего не вижу.
...

 «До 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые, – рассказывает Нассим Талеб в своей книге. – В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Теперь, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать».

Иными словами, если черных лебедей раньше никто не видел, то это не значит, что в один прекрасный день мы не встретим их.

 
apr73 #:

 «До 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые, – рассказывает Нассим Талеб в своей книге. – В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Теперь, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать».

Иными словами, если черных лебедей раньше никто не видел, то это не значит, что в один прекрасный день мы не встретим их.

Совершенно согласен.

 

значит теперь надо сомневаться абсолютно во всем, нормально.

через дальний восток в америку не плавать, вдруг земля все-такие плоская.

 
apr73 #:

 «До 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые, – рассказывает Нассим Талеб в своей книге. – В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Теперь, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать».

Иными словами, если черных лебедей раньше никто не видел, то это не значит, что в один прекрасный день мы не встретим их.

то есть, если начинать расчет с 0, то 1967 лет не было черных лебедей

ну чтож, только удачи могу пожелать

интересно, а кто же следующий спонсор призрачной идеи о ПНБ по наследству?

 
Renat Akhtyamov #:

то есть, если начинать расчет с 0, то 1967 лет не было черных лебедей

ну чтож, только удачи могу пожелать

интересно, а кто же следующий спонсор призрачной идеи по наследству?

На самом деле тогда надо считать с 1000 до 1967. Тысяча лет в календаре прибавлена от болды.)

 
Uladzimir Izerski #:

На самом деле тогда надо считать с 1000 до 1967. Тысяча лет в календаре прибавлена от болды.)

ну и за это время из мальчика выростет дедушка эн-ного поколения ;)

я к тому, что не нужно верить в призрачные идеи, лишние хлопоты и трата денег и нервов в пустую,

журавлик в небе, не более

я вон тоже, запарился уже свои бредовые идеи из минусов единственной нормальной прогой вытягивать

ну не сидится спокойно, хоть чо ты делай ;)

многие надеются на чудо формулу, чудо индикатор

да пустое это все, не в этом дело ....

 
Renat Akhtyamov #:

ну и за это время из мальчика выростет дедушка эн-ного поколения ;)

я к тому, что не нужно верить в призрачные идеи, лишние хлопоты и трата денег и нервов в пустую,

журавлик в небе, не более

я вон тоже, запарился уже свои бредовые идеи из минусов единственной нормальной прогой вытягивать

ну не сидится спокойно, хоть чо ты делай ;)

Не переживай, Рена, опыт дело наживное. Он сразу в руки и на голову не падает. Нужно время и терпение.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

ну и за это время из мальчика выростет дедушка эн-ного поколения ;)

я к тому, что не нужно верить в призрачные идеи, лишние хлопоты и трата денег и нервов в пустую,

журавлик в небе, не более

я вон тоже, запарился уже свои бредовые идеи из минусов единственной нормальной прогой вытягивать

ну не сидится спокойно, хоть чо ты делай ;)

 

.

Баланс будешь пополнять на этой неделе или на следующей?

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