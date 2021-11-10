Эксперимент - страница 267
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Если MQ опубликует Вашу следующую статью, я буду это считать исключительно, как акт благотворительности.
А можно просто верить. Не важно во что или в кого, не важен результат, просто верить и все.
Да, ошибки есть.
Но, как уже говорилось, совершенно очевидно, что их исправление не сделает эту стратегию прибыльной, а лишь уменьшит слив.
Так как эта стратегия слишком примитивна (также как и обычная стратегия, основанная на наклоне МА) и не соответсвует современным поведенческим реалиям рынка.
...
«До 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые, – рассказывает Нассим Талеб в своей книге. – В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Теперь, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать».
Иными словами, если черных лебедей раньше никто не видел, то это не значит, что в один прекрасный день мы не встретим их.
«До 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые, – рассказывает Нассим Талеб в своей книге. – В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Теперь, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать».
Иными словами, если черных лебедей раньше никто не видел, то это не значит, что в один прекрасный день мы не встретим их.
Совершенно согласен.
значит теперь надо сомневаться абсолютно во всем, нормально.
через дальний восток в америку не плавать, вдруг земля все-такие плоская.
«До 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые, – рассказывает Нассим Талеб в своей книге. – В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Теперь, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать».
Иными словами, если черных лебедей раньше никто не видел, то это не значит, что в один прекрасный день мы не встретим их.
то есть, если начинать расчет с 0, то 1967 лет не было черных лебедей
ну чтож, только удачи могу пожелать
интересно, а кто же следующий спонсор призрачной идеи о ПНБ по наследству?
то есть, если начинать расчет с 0, то 1967 лет не было черных лебедей
ну чтож, только удачи могу пожелать
интересно, а кто же следующий спонсор призрачной идеи по наследству?
На самом деле тогда надо считать с 1000 до 1967. Тысяча лет в календаре прибавлена от болды.)
На самом деле тогда надо считать с 1000 до 1967. Тысяча лет в календаре прибавлена от болды.)
ну и за это время из мальчика выростет дедушка эн-ного поколения ;)
я к тому, что не нужно верить в призрачные идеи, лишние хлопоты и трата денег и нервов в пустую,
журавлик в небе, не более
я вон тоже, запарился уже свои бредовые идеи из минусов единственной нормальной прогой вытягивать
ну не сидится спокойно, хоть чо ты делай ;)
многие надеются на чудо формулу, чудо индикатор
да пустое это все, не в этом дело ....
ну и за это время из мальчика выростет дедушка эн-ного поколения ;)
я к тому, что не нужно верить в призрачные идеи, лишние хлопоты и трата денег и нервов в пустую,
журавлик в небе, не более
я вон тоже, запарился уже свои бредовые идеи из минусов единственной нормальной прогой вытягивать
ну не сидится спокойно, хоть чо ты делай ;)
Не переживай, Рена, опыт дело наживное. Он сразу в руки и на голову не падает. Нужно время и терпение.
ну и за это время из мальчика выростет дедушка эн-ного поколения ;)
я к тому, что не нужно верить в призрачные идеи, лишние хлопоты и трата денег и нервов в пустую,
журавлик в небе, не более
я вон тоже, запарился уже свои бредовые идеи из минусов единственной нормальной прогой вытягивать
ну не сидится спокойно, хоть чо ты делай ;)
.
Баланс будешь пополнять на этой неделе или на следующей?