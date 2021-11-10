Эксперимент - страница 259

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PapaYozh #:


В этой картинке примечательно то, что даже расчетное значение эквити не достигнет начального значения депозита.

:)))

Правильно, но, если изменится динамика эквити в лучшую сторону, то, они не только достигнут и даже могут превысить значение депозита или, наоборот - уйдут вниз. Посмотрим, что будет.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Правильно, но, если изменится динамика эквити в лучшую сторону, то, они не только достигнут и даже могут превысить значение депозита или, наоборот - уйдут вниз. Посмотрим, что будет.

Просто звиздец какой-то!
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Правильно, но, если изменится динамика эквити в лучшую сторону, то, они не только достигнут и даже могут превысить значение депозита или, наоборот - уйдут вниз. Посмотрим, что будет.

Давно уже пора!
 
PapaYozh #:


В этой картинке примечательно то, что даже расчетное значение эквити не достигнет начального значения депозита.

:)))

Еще примечательно то, что, снижение зквити с 60 до 57, 18 долларов, приводит к увеличению расчётного, предельного, значения эквити с 80,1 до 80,8 долларов. Приходиться констатировать, что, эквити разгоняются путем предварительного отступления назад! 

 
Какой же я был раньше наивный. Ведь было время, когда я был готов потратить свое время и научить Юсуфа программировать. 
Но по факту он, за более чем 10 лет, не научился даже пользоваться тестером в пять кликов. 
Но тестер ему и не нужен.
Ведь его пища - это попросту толпы зевак, сбегающиеся  на его сеансы эксгибиционизма.
И это даже не жажда величия, а простое извращение. Что, впрочем, одно и тоже...

 
Nikolai Semko #:
Какой же я был раньше наивный. Ведь было время, когда я был готов потратить свое время и научить Юсуфа программировать. 
Но по факту он, за более чем 10 лет, не научился даже пользоваться тестером в пять кликов. 
Но тестер ему и не нужен.
Ведь его пища - это попросту толпы зевак, сбегающиеся  на его сеансы эксгибиционизма.
И это даже не жажда величия, а простое извращение. Что, впрочем, одно и тоже...

Прошу выбирать выражения. Никто не давал Вам права клеветать на меня подобным, открытым, способом.

"Эксгибиционизм" характеризуется достижением сексуального возбуждения путем демонстрации половых органов, как правило, незнакомым людям.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Прошу выбирать выражения. Никто не давал Вам права клеветать на меня подобным, открытым, способом.

"Эксгибиционизм" характеризуется достижением сексуального возбуждения путем демонстрации половых органов, как правило, незнакомым людям.

То, что умеете пользоваться Википедией, уже вселяет надежду.
Посмотрите ещё одно слово - Аллегория.

ЗЫ В данном случае в роли полового органа выступает Ваше ПНБ
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Еще примечательно то, что, снижение зквити с 60 до 57, 18 долларов, приводит к увеличению расчётного, предельного, значения эквити с 80,1 до 80,8 долларов. Приходиться констатировать, что, эквити разгоняются путем предварительного отступления назад! 

Если бы у Вас был не центовый, а долларовый счет с свопами, то за период эксперимента влили бы в пару раз больше и эта достопримечательность послужила бы в качестве фиаско для счета. 
Тут тусуется Виталий. Вот ему бы я посоветовал сделать с индикатором нечто, что позволит не тратить нажитое и не лить, т.е. попросту его доработать должным образом, ведь он какой никакой, а сигнальный для эксперта.
Но Ваше спокойствие к тому что эксперт льет Вашу же пенсию слегка удивляет. Не говорит ли это о том, что слепо верить тому что нюансов в расчетах и формулах нет и быть не может скорее всего рановасто, а?
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov #:

Состояние счета:

Я что-то не понял, Юсуф, на этой картинке Вы прогнозируете работу ПНБ при помощи самой ПНБ?

Загнали ряд своего Эквити в формулЕ и посчитали?

 
Aleksei Stepanenko #:

Я что-то не понял, Юсуф, на этой картинке Вы прогнозируете работу ПНБ при помощи самой ПНБ?

Загнали ряд своего Эквити в формулЕ и посчитали?

Да. Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда эквити могут снижаться или стабилизироваться на этом уровне, в основном, из-за отскока золота вверх, но, я не намерен вмешиваться в процесс торговли:


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