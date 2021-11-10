Эксперимент - страница 259
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В этой картинке примечательно то, что даже расчетное значение эквити не достигнет начального значения депозита.
:)))
Правильно, но, если изменится динамика эквити в лучшую сторону, то, они не только достигнут и даже могут превысить значение депозита или, наоборот - уйдут вниз. Посмотрим, что будет.
Правильно, но, если изменится динамика эквити в лучшую сторону, то, они не только достигнут и даже могут превысить значение депозита или, наоборот - уйдут вниз. Посмотрим, что будет.
Правильно, но, если изменится динамика эквити в лучшую сторону, то, они не только достигнут и даже могут превысить значение депозита или, наоборот - уйдут вниз. Посмотрим, что будет.
В этой картинке примечательно то, что даже расчетное значение эквити не достигнет начального значения депозита.
:)))
Еще примечательно то, что, снижение зквити с 60 до 57, 18 долларов, приводит к увеличению расчётного, предельного, значения эквити с 80,1 до 80,8 долларов. Приходиться констатировать, что, эквити разгоняются путем предварительного отступления назад!
Какой же я был раньше наивный. Ведь было время, когда я был готов потратить свое время и научить Юсуфа программировать.
Прошу выбирать выражения. Никто не давал Вам права клеветать на меня подобным, открытым, способом.
"Эксгибиционизм" характеризуется достижением сексуального возбуждения путем демонстрации половых органов, как правило, незнакомым людям.
Прошу выбирать выражения. Никто не давал Вам права клеветать на меня подобным, открытым, способом.
"Эксгибиционизм" характеризуется достижением сексуального возбуждения путем демонстрации половых органов, как правило, незнакомым людям.
Еще примечательно то, что, снижение зквити с 60 до 57, 18 долларов, приводит к увеличению расчётного, предельного, значения эквити с 80,1 до 80,8 долларов. Приходиться констатировать, что, эквити разгоняются путем предварительного отступления назад!
Состояние счета:
Я что-то не понял, Юсуф, на этой картинке Вы прогнозируете работу ПНБ при помощи самой ПНБ?
Загнали ряд своего Эквити в формулЕ и посчитали?
Я что-то не понял, Юсуф, на этой картинке Вы прогнозируете работу ПНБ при помощи самой ПНБ?
Загнали ряд своего Эквити в формулЕ и посчитали?
Да. Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда эквити могут снижаться или стабилизироваться на этом уровне, в основном, из-за отскока золота вверх, но, я не намерен вмешиваться в процесс торговли: