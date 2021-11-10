Эксперимент - страница 258
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О чем кричит этот товарищ?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/6850
https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/6850
Градус оскорблений зашкаливает и они приобретают все новые, изощренные, формы. Очень жаль.
В идеале, параметр "выборка" нужно выбирать тестированием за всю историю инструмента.
История в прошлом.
Нет идеального параметра "выборка", на каждом участке этот идеальный параметр разный и будет известен постфактум.
возможен рыночный индикатор "Настроение Юсуфа", в шкале от "Слава ПНБ", то "посыпаю голову пеплом" :-)
при высоких показателях - тормозные линии ПНБ попали в тренды на большинстве инструментов, а значит рынок нестабилен и сейчас где-то порвётся.
возможен рыночный индикатор "Настроение Юсуфа", в шкале от "Слава ПНБ", то "посыпаю голову пеплом" :-)
при высоких показателях - тормозные линии ПНБ попали в тренды на большинстве инструментов, а значит рынок нестабилен и сейчас где-то порвётся.
Состояние счета:
Состояние счета:
это отчисления с пенсии ведь ? :-)
Юсуф, ну не смешите людей, хватит...
счёт растёт за счёт достоянного долива.
возможен рыночный индикатор "Настроение Юсуфа", в шкале от "Слава ПНБ", то "посыпаю голову пеплом" :-)
при высоких показателях - тормозные линии ПНБ попали в тренды на большинстве инструментов, а значит рынок нестабилен и сейчас где-то порвётся.
это отчисления с пенсии ведь ? :-)
Юсуф, ну не смешите людей, хватит...
счёт растёт за счёт достоянного долива.
Пока Вы писали свой пасквиль, состояние счета изменилось:
Градус оскорблений зашкаливает и они приобретают все новые, изощренные, формы. Очень жаль.
Состояние счета:
https://c.mql5.com/3/366/5501789169192.png
В этой картинке примечательно то, что даже расчетное значение эквити не достигнет начального значения депозита.
:)))