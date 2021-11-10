Эксперимент - страница 258

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Yousufkhodja Sultonov #:

О чем кричит этот товарищ?

https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/6850

бред изобретательства - это... Что такое бред изобретательства?
бред изобретательства - это... Что такое бред изобретательства?
  • dic.academic.ru
(син.: Б. открытия, paranoia inventoria) Б., содержащий идею совершения больным гениального изобретения или открытия
 
vladavd #:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/6850

Градус оскорблений зашкаливает и они приобретают все новые, изощренные, формы. Очень жаль.

 
Yousufkhodja Sultonov #:


В идеале, параметр "выборка" нужно выбирать тестированием за всю историю инструмента.


История в прошлом.

Нет идеального параметра "выборка", на каждом участке этот идеальный параметр разный и будет известен постфактум.

 

возможен рыночный индикатор "Настроение Юсуфа", в шкале от "Слава ПНБ", то "посыпаю голову пеплом" :-)

при высоких показателях - тормозные линии ПНБ попали в тренды на большинстве инструментов, а значит рынок нестабилен и сейчас где-то порвётся. 

 
Maxim Kuznetsov #:

возможен рыночный индикатор "Настроение Юсуфа", в шкале от "Слава ПНБ", то "посыпаю голову пеплом" :-)

при высоких показателях - тормозные линии ПНБ попали в тренды на большинстве инструментов, а значит рынок нестабилен и сейчас где-то порвётся. 

Состояние счета:


 
Yousufkhodja Sultonov #:

Состояние счета:


это отчисления с пенсии ведь ? :-)

Юсуф, ну не смешите людей, хватит...

счёт растёт за счёт достоянного долива.

 
Maxim Kuznetsov #:

возможен рыночный индикатор "Настроение Юсуфа", в шкале от "Слава ПНБ", то "посыпаю голову пеплом" :-)

при высоких показателях - тормозные линии ПНБ попали в тренды на большинстве инструментов, а значит рынок нестабилен и сейчас где-то порвётся. 

Настроение Юсуфа тоже работает по ПНБ.
Если вчера и сегодня оно на нуле, значит завтра будет на максимуме.
 
Maxim Kuznetsov #:

это отчисления с пенсии ведь ? :-)

Юсуф, ну не смешите людей, хватит...

счёт растёт за счёт достоянного долива.

Пока Вы писали свой пасквиль, состояние счета изменилось:


 
Yousufkhodja Sultonov #:

Градус оскорблений зашкаливает и они приобретают все новые, изощренные, формы. Очень жаль.

По мне так градус оскорбления здравого смысла в лице прогрессивного сообщества со стороны Вашего ПНБ значительно выше.
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Состояние счета:

https://c.mql5.com/3/366/5501789169192.png


В этой картинке примечательно то, что даже расчетное значение эквити не достигнет начального значения депозита.

:)))

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