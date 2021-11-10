Эксперимент - страница 261
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Нет у меня точного знания об этом. Как я понимаю, обратная связь тоже должна быть вдумчивой. Не безусловная реакция на изменение параметров, а с осознанием дела. То есть, система должна иметь своё мнение на каждое такое изменение, ну или хотя бы многие варианты изменений.
Да, правильно сформировать сигнал управления, непростое дело. Там много тонкостей. Нужно определиться с запаздыванием и обеспечить устойчивость системы.
Логика советника лагает, а не формула.
Формул много, но предсказать на все 100 не сможет ни одна.
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На данный момент:
Сейчас поступает информация от 33-х инструментов, вместо 34-х. Когда и какой инструмент потерялся, не могу найти, нет времени и доступа к ВПС
Прикольно, на вход для "анализа" теперь подается последний участок восстановления после просадки, но не сама просадка и предшествующий ей тренд. Т.е. вот это:
Типа рост. Очень честно и показательно, ага.
А должно быть вот это, реальный график за вычетом последних доливок:
Логика советника лагает, а не формула.
Формул много, но предсказать на все 100 не сможет ни одна.
Формула не лагает, но она ничего и не прогнозирует надежно, это же просто аппроксимация тренда, суть нестандартная средняя. Мы тупо констатируем исторический тренд и надеемся, что он продолжится (а с какой радости?), вот и все ноу-хау и весь прорыв. Сюда уже даже скрин принесли, на котором простыми машками повторены (а я бы даже сказал, что выделены даже получше) сигналы ПНБ. Ясное дело, что на резких разворотах тренда и во флете оно будет опаздывать и приносить убытки. На такой сигнал хоть какой советник наряди - хорошего результата не будет, его просто быть не может.
И вот про эту явную ерунду, про этот детский сад народ готов всерьез что-то обсуждать, просто удивительно.
И вот про эту явную ерунду, про этот детский сад народ готов всерьез что-то обсуждать, просто удивительно.
Так тем интересных нет. Кто что хотел, уже всё сказал. Вот греемся возле последних затухающих кострищ;)
Формула не лагает, но она ничего и не прогнозирует надежно, это же просто аппроксимация тренда, суть нестандартная средняя. Мы тупо констатируем исторический тренд и надеемся, что он продолжится (а с какой радости?), вот и все ноу-хау и весь прорыв. Сюда уже даже скрин принесли, на котором простыми машками повторены (а я бы даже сказал, что выделены даже получше) сигналы ПНБ. Ясное дело, что на резких разворотах тренда и во флете оно будет опаздывать и приносить убытки. На такой сигнал хоть какой советник наряди - хорошего результата не будет, его просто быть не может.
И вот про эту явную ерунду, про этот детский сад народ готов всерьез что-то обсуждать, просто удивительно.
Если накинуть ПНБ на зигзаг, то оно улавливает закономерность, что следующая цена будет ниже, если текущая была выше предыдущий и наоборот.
Но на каком уровне будет разворот не видит.
Минутные бары мне пришлось забраковать из-за того, что, индикатор не приспособлен охватить несколько тысяч баров из-за ошибки в коде, видимо. После исправления, можно пробовать работать на минутках или тиках.
Будет тот же результат. Всё уже протестировано и на минутках и на часах и т.д.
После тестера может наступить быстрое и глубокое разочарование. Лучше 10 лет верить в свою гениальную исключительность не теряя надежды на позитивный результат после каждого пополнения счета. Так ведь интересней.
Так тем интересных нет. Кто что хотел, уже всё сказал. Вот греемся возле последних затухающих кострищ;)
тут есть единственный интересный момент - дикие ошибки. То что сам по себе индикатор не лучше МА-шки ясно с момента его появления.
упоротость ТС делает все ошибки и недочёты реализации и ведения счёта настолько явными, что тема стала эталонной - КАК НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ
тут есть единственный интересный момент - дикие ошибки. То что сам по себе индикатор не лучше МА-шки ясно с момента его появления.
упоротость ТС делает все ошибки и недочёты реализации и ведения счёта настолько явными, что тема стала эталонной - КАК НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ
Да можно, почему же нельзя? Демократия, - каждый волен распоряжаться своими деньгами, как ему хочется. Кто-то тратит на выпивку, кто-то на наркоту, кто-то на девочек. Вариант траты денег на форексе в ряду перечисленных не самый худший.)