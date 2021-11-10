Эксперимент - страница 240

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[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
смотрел, не вижу перспектив

Конечно, ты не видишь перспектив. Вот если бы требовалось пополнить депозит, вот тогда ты увидел бы перспективы!  ;))

 
Олег avtomat #:

Конечно, ты не видишь перспектив. Вот если бы требовалось пополнить баланс, вот тогда ты увидел бы перспективы!  ;))

время тебе расскажет как я должен ответить на этот пост
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
время тебе расскажет как я должен ответить на этот пост

болтун

 
хватит куколки, лак для ногтей взял я
 

Ю-ходжа, просадка сколько, если баланс больше эквити примерно  в два раза?

Мухобойка говорит, что это 90%.
Научите этих считоводов нормально деньги уметь считать, ну ведь сплошь и рядом горематчасть в головах. Автомат, тот вообще, на яблоках даже не бельмеса, при этом пытается на деньги переключиться, есессно льет, даже на демо ;)
Это Ваша прямая обязанность, простите, если не прав. Вот это была бы реально статья, заслуживающая внимания, т.е. расчет показателей эффективности торговли.
Сразу же вторая - стратегия управления риском
И пошло поехало, так и наука целая...
И поскольку даже сверхдипломированные не умеют делать элементарные расчеты, появляются эпиграфы о неэффективности рыночной торговли.
Все это от несостоятельности рыночного интеллекта на текущий момент , не более

Например. этот индикатор, я позо-вчера вывесил в прогнозах. в подарок.

Модераторы стерли.

 
Renat Akhtyamov #:
Ю-ходжа, просадка сколько, если баланс больше эквити примерно  в два раза?
Мухобойка говорит, что это 90%.
Научите этих считоводов нормально деньги уметь считать, ну ведь сплошь и рядом горематчасть в головах. Автомат, тот вообще, на яблоках даже не бельмеса, при этом пытается на деньги переключиться, есессно льет, даже на демо ;)
Это Ваша прямая обязанность, простите, если не прав. Вот это была бы реально статья, заслуживающая внимания, т.е. расчет показателей эффективности торговли.
Сразу же вторая - стратегия управления риском
И пошло поехало, так и наука целая...

Юсуф - эксперт в этих вопросах. 

пусть пишет

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

Ю-ходжа, просадка сколько, если баланс больше эквити примерно  в два раза?

Мухобойка говорит, что это 90%.
Научите этих считоводов нормально деньги уметь считать, ну ведь сплошь и рядом горематчасть в головах. Автомат, тот вообще, на яблоках даже не бельмеса, при этом пытается на деньги переключиться, есессно льет, даже на демо ;)
Это Ваша прямая обязанность, простите, если не прав. Вот это была бы реально статья, заслуживающая внимания, т.е. расчет показателей эффективности торговли.
Сразу же вторая - стратегия управления риском
И пошло поехало, так и наука целая...
И поскольку даже сверхдипломированные не умеют делать элементарные расчеты, появляются эпиграфы о неэффективности рыночной торговли.
Все это от несостоятельности рыночного интеллекта на текущий момент , не более

Например. этот индикатор, я позо-вчера вывесил в прогнозах. в подарок.

Модераторы стерли.

Уж чья бы корова мычала...

 

.

Начальный депозит = 40$

Сейчас с пополнениями депозит  = 312$

Когда очередное пополнение депозита?

 
Олег avtomat #:

Уж чья бы корова мычала...

 

.

Начальный депозит = 40$

Сейчас с пополнениями депозит  = 312$

Когда очередное пополнение депозита?

Еще раз

Стратегия вешается на счет, в котором все BAD

Пополнения не предусмотрены стратегией.

Поэтому сделки показаны не будут.

Причем, пополнения не предусмотрены с самого начала.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

Еще раз

Стратегия вешается на счет, в котором все BAD

Поэтому сделки показаны не будут.

В огороде бузина, а в Киеве дядька.

 
Олег avtomat #:

В огороде бузина, а в Киеве дядька.

Олег. в Киеве не знаю что.

И пусть оно будет так, как ты говоришь, и чем лучше, тем правильнее.

Я родился и живу в СССР.

Поэтому, многих вещей не понимаю, особенно СНГ.

Тем более при СССР защищался весь СССР.

Нет деления и не должно быть.

Ну, кому как.

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