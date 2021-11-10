Эксперимент - страница 240
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смотрел, не вижу перспектив
Конечно, ты не видишь перспектив. Вот если бы требовалось пополнить депозит, вот тогда ты увидел бы перспективы! ;))
Конечно, ты не видишь перспектив. Вот если бы требовалось пополнить баланс, вот тогда ты увидел бы перспективы! ;))
время тебе расскажет как я должен ответить на этот пост
болтун
Ю-ходжа, просадка сколько, если баланс больше эквити примерно в два раза?
Например. этот индикатор, я позо-вчера вывесил в прогнозах. в подарок.
Модераторы стерли.
Ю-ходжа, просадка сколько, если баланс больше эквити примерно в два раза?
Юсуф - эксперт в этих вопросах.
пусть пишет
Ю-ходжа, просадка сколько, если баланс больше эквити примерно в два раза?
Например. этот индикатор, я позо-вчера вывесил в прогнозах. в подарок.
Модераторы стерли.
Уж чья бы корова мычала...
.
Начальный депозит = 40$
Сейчас с пополнениями депозит = 312$
Когда очередное пополнение депозита?
Уж чья бы корова мычала...
.
Начальный депозит = 40$
Сейчас с пополнениями депозит = 312$
Когда очередное пополнение депозита?
Еще раз
Стратегия вешается на счет, в котором все BAD
Пополнения не предусмотрены стратегией.
Поэтому сделки показаны не будут.Причем, пополнения не предусмотрены с самого начала.
Еще раз
Стратегия вешается на счет, в котором все BAD
Поэтому сделки показаны не будут.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Олег. в Киеве не знаю что.
И пусть оно будет так, как ты говоришь, и чем лучше, тем правильнее.
Я родился и живу в СССР.
Поэтому, многих вещей не понимаю, особенно СНГ.
Тем более при СССР защищался весь СССР.
Нет деления и не должно быть.
Ну, кому как.