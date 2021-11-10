Эксперимент - страница 263
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Вовлечением ПНБ в торговлю, хочу только показать, что, они адекватно описывают не только всевозможные процессы природного и техногенного характера, но и торговлю, что, она - не исключение из правил и может быть описана единой закономерностью. Не нравятся ПНБ - ради бога, занимайтесь торговлей любым другим методом по принципу "хозяин - барин". Ради интереса, можете запустить параллельный мониторинг своего варианта торговли и попробовать продержаться на рынке без слива дольше и результативнее, чем ПНБ. Кто Вам мешает? Благо, МА-шку в руки и вперед!
Обвести график != описать. Этого недостаточно для прогнозирования, график цены сложный и не состоит из одних лишь устойчивых трендов, плавно сменяющих друг друга, чтобы можно было элементарно их выделить, продлить вправо и получить надежный прогноз. Очевидно же, что не все так просто, а тренд - самая простая и тривиальная компонента, которую видно даже на глаз; что нет существенной разницы, как именно ее выделить: простой машкой или непростой или регрессией - результат будет отличаться только в мелких деталях. Это не описание и не прогнозирование, это тормознутый Капитан Очевидность, который сообщает, что график левее нулевого бара был направлен вверх/вниз, стало быть и дальше будет направлен вверх/вниз. Но он конечно не прав.
Обвести график != описать. Этого недостаточно для прогнозирования, график цены сложный и не состоит из одних лишь устойчивых трендов, плавно сменяющих друг друга, чтобы можно было элементарно их выделить, продлить вправо и получить надежный прогноз. Очевидно же, что не все так просто, а тренд - самая простая и тривиальная компонента, которую видно даже на глаз; что нет существенной разницы, как именно ее выделить: простой машкой или непростой или регрессией - результат будет отличаться только в мелких деталях. Это не описание и не прогнозирование, это тормознутый Капитан Очевидность, который сообщает, что график левее нулевого бара был направлен вверх/вниз, стало быть и дальше будет направлен вверх/вниз. Но он конечно не прав.
То, что я сейчас делаю в эксперименте, думаю, не пробовал делать никто и, поэтому, никто не вправе осуждать меня или советовать как поступать далее. Рынок многолик и каждый из 33 инструмента двигаются волнами, характерными только для этого инструмента, фазы, которых могут совпасть ли расходиться. Например, был случай, когда из 33 инструмента только 3 имели профитные позиции, сейчас - 17 профитных и16 отрицательных позиций и, не ясно, что будет завтра, но, уверен, никогда не наступит событие, близкое к сливу депозита. Я верю в ПНБ и уверен, что они не допустят слива и будут наращивать депозит. Никакая качественная оценка рынка меня не интересует, флэт или тренд-также без разницы. Пусть разберутся сами функции ПНБ. Я и Вы должны выступать в роли наблюдателя и не мешать процессу торговли. Сейчас на рынке странное равновесие после стремительного падения и постепенного восстановления средств:
То, что я сейчас делаю в эксперименте, думаю, не пробовал делать никто и, поэтому, никто не вправе осуждать меня или советовать как поступать далее. Рынок многолик и каждый из 33 инструмента двигаются волнами, характерными только для этого инструмента, фазы, которых могут совпасть ли расходиться. Например, был случай, когда из 33 инструмента только 3 имели профитные позиции, сейчас - 17 профитных и16 отрицательных позиций и, не ясно, что будет завтра, но, уверен, никогда не наступит событие, близкое к сливу депозита. Я верю в ПНБ и уверен, что они не допустят слива и будут наращивать депозит. Никакая качественная оценка рынка меня не интересует, флэт или тренд-также без разницы. Пусть разберутся сами функции ПНБ. Я и Вы должны выступать в роли наблюдателя и не мешать процессу торговли. Сейчас на рынке странное равновесие после стремительного падения и постепенного восстановления средств:
Этот робот имеет семилетнюю историю торговли без слива и десятикратного увеличения депозита за этот период.
И без доливания на счет?
И без доливания на счет?
Да, 1 доллар превратил в 10, откуда мы начали эксперимент, долив еще 88 долларов. Этот робот ставили в пример как не сливающего АТС. Это истинная правда, без приукрас. Хотите верьте, хотите - нет. Это было на евродолларе при выборке 300 на Д1 лотом 0,01. Поэтому, я уверен в нем. Эффективность у него мизерная, но, надежность почти абсолютная. Вот и сейчас. он демонстрирует свои качества. В дальнейшем, он будет удивлять нас, но, если внесем некоторые изменения в логику эксперта по результатам эксперимента, результаты должны улучшиться. При этом буду учитывать все Ваши, и других участников форума, замечания и пожелания.
Состояние счета:
n-порядок процесса;
Т-постоянная времени процесса, дни;
α-импеданс системы (сопротивление системы течению процесса), 1/Т;
D=β*Т-потенциал системы, доллары.
уберите треугольные локи
вот например, можете попробовать, профит не изменится и через месяц
еще интересно было бы посмотреть наложение 3-х индикаторов ПНБ с учетом указанного обьема по этим парам и заценить прогноз
попробуем, что он выкатит?
еще интересно было бы посмотреть наложение 3-х индикаторов ПНБ с учетом указанного обьема по этим парам и заценить прогноз
попробуем, что он выкатит?
Каким образом добавлять объём в индикатор?
Каким образом добавлять объём в индикатор?
послушаем, как на этот вопрос ответит автор
Уточните свой вопрос, пожалуйста. Пока состояние счета на 22.09. 21: