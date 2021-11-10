Эксперимент - страница 265

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[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Это я мучал мониторинг, чтобы обновлялся в режиме реального времени. По новой ссылке пройди. Правда осталось по старому, все равно не очень 

 

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Олег avtomat #:

 

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Субботний отчет в силе? 
Просто закатай губу и все будет норм.
Там нету столько, точнее есть ровно столько, сколько отдал. Трактористка в пример.
Но у меня не могут ;)
Хотят конечно, но! ....
Ссылку не теряй, прикол еще не начался ;)
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Субботний отчет в силе? 
Просто закатай губу и все будет норм.
Там нету столько, точнее есть ровно столько, сколько отдал. Трактористка в пример.
Но у меня не могут ;)
Хотят конечно, но! ....
Ссылку не теряй, прикол еще не начался ;)

Какая-то бессвязная речь у тебя... Переживаешь? Нервничаешь? Уже и о трактористке мечтаешь...

Тебе обязательно надо обратиться к врачу, потому что болезнь твоя очень сильно прогрессирует.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

Там нету столько, точнее есть ровно столько, сколько отдал. Трактористка в пример.
Но у меня не могут ;)
Хотят конечно, но! ....

 

.

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Субботний отчет в силе? 
Просто закатай губу и все будет норм.
Там нету столько, точнее есть ровно столько, сколько отдал. Трактористка в пример.
Но у меня не могут ;)
Хотят конечно, но! ....
Ссылку не теряй, прикол еще не начался ;)

Уточните, пожалуйста: кому, чему, в чём пример?

 
Алексей Тарабанов #:
https://incrussia.ru/fly/warren-buffett/
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Yousufkhodja Sultonov #:

Состояние счета:


график изменения постоянной  :-) OMG

 
Maxim Kuznetsov #:

график изменения постоянной  :-) OMG

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