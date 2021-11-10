Эксперимент - страница 265
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Это я мучал мониторинг, чтобы обновлялся в режиме реального времени. По новой ссылке пройди. Правда осталось по старому, все равно не очень
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Субботний отчет в силе?
Какая-то бессвязная речь у тебя... Переживаешь? Нервничаешь? Уже и о трактористке мечтаешь...
Тебе обязательно надо обратиться к врачу, потому что болезнь твоя очень сильно прогрессирует.
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Субботний отчет в силе?
Уточните, пожалуйста: кому, чему, в чём пример?
https://incrussia.ru/fly/warren-buffett/
Состояние счета:
Состояние счета:
график изменения постоянной :-) OMG
график изменения постоянной :-) OMG
Что хотели сказать?