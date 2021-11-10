Эксперимент - страница 270
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Не однократно наблюдал у себя в тестах ситуацию когда сигнал ПНБ меняется на каждом чихе, тем самым открывая и сразу закрывая позицию и открывая противоположную. И так несколько штук подряд.
Да, дребезг наблюдается и приводит к ложным сигналам. Нужно от него избавляться.
На каком ТФ так происходило? Выборка какая была?
Вы вообще прочитали, что я вам написал? в очередной раз!
или я все же был прав на счет того, что это все афера ради собственного магазина?все это напоминает уличную шарманку.
этой проге ничего не надо
доить скоро начну
Ты зачем опять мониторинг отключил?
Я свои мониторинги не отключаю. Показываю как есть.
Когда уже депозит будешь в очередной раз пополнять? Начал ты с 40. С пополнениями сейчас 312. Пополняй сразу на 1000.
На каком ТФ так происходило? Выборка какая была?
из торговли коотрую видно, можно сказать что Юсуф помог очень не хороший человек, а именно Юрий Т., надеюсь он выйдет на связь и расскажет , что случилось с моими претензиями по работе.
Юрий Т.
Эквити сравнялись с балансом, далее ждем профит:
Юсуф, здесь чужие успехи никого не интересуют. Уверен, что, если и дальше эквити будет расти, то ветка вообще заглохнет. А вот, если дела поплохеют и эквити начнёт катастрофически падать, то снова все сбегутся, чтобы поязвить. Так же, как вороньё слетается на запах падали.) То же самое наблюдается и в ветке Олега автомата.
Да, дребезг наблюдается и приводит к ложным сигналам. Нужно от него избавляться.
На ТФ Д1 такого не будет наблюдаться.
Юсуф, здесь чужие успехи никого не интересуют. Уверен, что, если и дальше эквити будет расти, то ветка вообще заглохнет. А вот, если дела поплохеют и эквити начнёт катастрофически падать, то снова все сбегутся, чтобы поязвить. Так же, как вороньё слетается на запах падали.) То же самое наблюдается и в ветке Олега автомата.
Понятно.
На ТФ Д1 такого не будет наблюдаться.
Дребезг может появиться на любом ТФ. И амплитуда дребезга будет тем больше, чем больше ТФ.
При этом, например, на часовом ТФ могут быть ярко выраженные направленные движения вверх\вниз, которые на дневном ТФ будут выглядеть, как дребезг.
Движение на дневном ТФ в пределах одной свечи, на часовом ТФ раскладывается в движение в пределах 24 свечей.
Дребезг может появиться на любом ТФ. И амплитуда дребезга будет тем больше, чем больше ТФ.
При этом, например, на часовом ТФ могут быть ярко выраженные направленные движения вверх\вниз, которые на дневном ТФ будут выглядеть, как дребезг.
Движение на дневном ТФ в пределах одной свечи, на часовом ТФ раскладывается в движение в пределах 24 свечей.
Под "дребезгом" я имел ввиду случай https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page269#comment_24934954