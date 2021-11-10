Эксперимент - страница 129

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Maxim Kuznetsov:

какая у человека память хорошая !

или просто записывает :-)

тут тему уже несколько раз загоняли далеко за 100 страниц и снова чистили почти в 0, банов роздано немеряно.

А он всё про глубокую старину 

Юсуф - собиратель банов
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“Меня дважды спрашивали [члены парламента]:
“А скажите, мистер Бэббидж, если заложить в машину неверные числа, на выходе она все равно выдаст правильный ответ?»…
Я не в состоянии постичь, какую же кашу надо иметь в голове, чтобы она порождала подобного рода вопросы”…

Чарльз Бэббидж

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Олег avtomat:

 


“Меня дважды спрашивали [члены парламента]:
“А скажите, мистер Бэббидж, если заложить в машину неверные числа, на выходе она все равно выдаст правильный ответ?»…
Я не в состоянии постичь, какую же кашу надо иметь в голове, чтобы она порождала подобного рода вопросы”…

Чарльз Бэббидж

Надеюсь тебя не удалят, будет скучно
 
Олег Автомат и Хорош - пожалуй, два наиболее вменяемых участника форума )

З.Ы. Свои алгоритмы я, разумеется, использую. Но когда я осознал, что Юсуф в своей статье от 2011 года писал всё то же (L+M+S = 1; функцию L я назвал «функцией будущих периодов», поскольку от ее величины зависит значения рыночной цены в будущем, функцию M - «функцией настоящего времени», поскольку она определяет изменение рыночной цены за единицу рассматриваемого периода времени, а функцию S – «функцией прошлого»), и с тех пор ничего нового не выдумал, то стало немного даже жалко человека )
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Mikhael1983:
Олег Автомат и Хорош - пожалуй, два наиболее вменяемых участника форума )
Конечно, мудрые пенсионеры. Форекса ещё не было, а они уже банчили
 
Разве Олег Автомат пожилой? Мне казалось, ему лет сорок.
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Mikhael1983:
Разве Олег Автомат пожилой? Мне казалось, ему лет сорок.
Умножь на 2
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Mikhael1983:
Разве Олег Автомат пожилой? Мне казалось, ему лет сорок.

60

 
Это печально. Не знал. Я думал, что во времена форума mql4 это был пацан лет 25 с небольшим. В любом случае, человек вменяемый. 
 
Ну вот, всё не так уж и печально как оказалось.
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