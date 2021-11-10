Эксперимент - страница 129
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какая у человека память хорошая !
или просто записывает :-)
тут тему уже несколько раз загоняли далеко за 100 страниц и снова чистили почти в 0, банов роздано немеряно.
А он всё про глубокую старину
“Меня дважды спрашивали [члены парламента]:
“А скажите, мистер Бэббидж, если заложить в машину неверные числа, на выходе она все равно выдаст правильный ответ?»…
Я не в состоянии постичь, какую же кашу надо иметь в голове, чтобы она порождала подобного рода вопросы”…
Чарльз Бэббидж
“Меня дважды спрашивали [члены парламента]:
“А скажите, мистер Бэббидж, если заложить в машину неверные числа, на выходе она все равно выдаст правильный ответ?»…
Я не в состоянии постичь, какую же кашу надо иметь в голове, чтобы она порождала подобного рода вопросы”…
Чарльз Бэббидж
Олег Автомат и Хорош - пожалуй, два наиболее вменяемых участника форума )
Разве Олег Автомат пожилой? Мне казалось, ему лет сорок.
Разве Олег Автомат пожилой? Мне казалось, ему лет сорок.
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