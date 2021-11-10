Эксперимент - страница 274

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov #:


У меня сейчас все пары коррелированы, так как работаю исключительно в рамках своего эксперимента https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page272#comment_25016445

Другие подходы к индикатору пока не рассматриваю. Если брать некоррелированные пары, то это нужно такие в которых символы валют не повторяются.

я где-то выше и в удалённых отсюда описывал нечто подобное.
На основе отдельных сигналов по парам выявлять растущие и падающие валюты, и их пары уже торговать. 

мультивалютники делаются либо так (по показаниям индикаторов на парах, выявляются валюты), либо как в вашем эксперименте (сначала выделяются валюты, и на них натравливаются индикаторы); 

 

Такие результаты эксперимента ;)) ахах хах....  Цифрами и вертикальными линиями отметил отдельные опыты с разными подходами и настройками и т.д. 

Где любопытным посмотреть полные данные все знают, пока не буду удалять сигнал.

Одно можно сказать, что результат похож как у Юсуфа, линия баланса вниз.

 
Evgeniy Chumakov #:

Такие результаты эксперимента ;)) ахах хах....  Цифрами и вертикальными линиями отметил отдельные опыты с разными подходами и настройками и т.д. 

Где любопытным посмотреть полные данные все знают, пока не буду удалять сигнал.

Одно можно сказать, что результат похож как у Юсуфа, линия баланса вниз.

Перевернуть сигнал нельзя? Он льет со скоростью больше, чем размер спреда?
 
Evgeniy Chumakov #:

Такие результаты эксперимента ;)) ахах хах....  Цифрами и вертикальными линиями отметил отдельные опыты с разными подходами и настройками и т.д. 

Где любопытным посмотреть полные данные все знают, пока не буду удалять сигнал.

Одно можно сказать, что результат похож как у Юсуфа, линия баланса вниз.

У меня линии баланса и эквити пошли вверх:


 
Dmytryi Nazarchuk #:
Перевернуть сигнал нельзя? Он льет со скоростью больше, чем размер спреда?


С какого момента (циферка) ?  Пробовал переворачивать (номер 6 это реверс номера 5).  

Особенность индикатора такая, что как не переворачивай он сливает.

 
Evgeniy Chumakov #:


С какого момента (циферка) ?  Пробовал переворачивать (номер 6 это реверс номера 5).  

Особенность индикатора такая, что как не переворачивай он льёт.

Неправда, может и должен наращивать при умелом подходе. Будем наблюдать.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

У меня линии баланса и эквити пошли вверх:


это точно в "интересное и юмор" :-)

внизу треугольнички все видят ? это доливы...

весь секрет - надо доливать быстрее чем оно сливает 

 
Yousufkhodja Sultonov #:

У меня линии баланса и эквити пошли вверх:


*


 
Maxim Kuznetsov #:

это точно в "интересное и юмор" :-)

внизу треугольнички все видят ? это доливы...

весь секрет - надо доливать быстрее чем оно сливает 

Смотрите после 02 08 21 г., когда был полностью сформирован депозит.

 
PapaYozh #:

*


Смеется тот, кто смеется последним (мудрая пословица).

1...267268269270271272273274275276277
Новый комментарий