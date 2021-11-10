Эксперимент - страница 274
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У меня сейчас все пары коррелированы, так как работаю исключительно в рамках своего эксперимента https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page272#comment_25016445
Другие подходы к индикатору пока не рассматриваю. Если брать некоррелированные пары, то это нужно такие в которых символы валют не повторяются.
я где-то выше и в удалённых отсюда описывал нечто подобное.
На основе отдельных сигналов по парам выявлять растущие и падающие валюты, и их пары уже торговать.
мультивалютники делаются либо так (по показаниям индикаторов на парах, выявляются валюты), либо как в вашем эксперименте (сначала выделяются валюты, и на них натравливаются индикаторы);
Такие результаты эксперимента ;)) ахах хах.... Цифрами и вертикальными линиями отметил отдельные опыты с разными подходами и настройками и т.д.
Где любопытным посмотреть полные данные все знают, пока не буду удалять сигнал.
Одно можно сказать, что результат похож как у Юсуфа, линия баланса вниз.
Такие результаты эксперимента ;)) ахах хах.... Цифрами и вертикальными линиями отметил отдельные опыты с разными подходами и настройками и т.д.
Где любопытным посмотреть полные данные все знают, пока не буду удалять сигнал.
Одно можно сказать, что результат похож как у Юсуфа, линия баланса вниз.
Такие результаты эксперимента ;)) ахах хах.... Цифрами и вертикальными линиями отметил отдельные опыты с разными подходами и настройками и т.д.
Где любопытным посмотреть полные данные все знают, пока не буду удалять сигнал.
Одно можно сказать, что результат похож как у Юсуфа, линия баланса вниз.
У меня линии баланса и эквити пошли вверх:
Перевернуть сигнал нельзя? Он льет со скоростью больше, чем размер спреда?
С какого момента (циферка) ? Пробовал переворачивать (номер 6 это реверс номера 5).
Особенность индикатора такая, что как не переворачивай он сливает.
С какого момента (циферка) ? Пробовал переворачивать (номер 6 это реверс номера 5).
Особенность индикатора такая, что как не переворачивай он льёт.
Неправда, может и должен наращивать при умелом подходе. Будем наблюдать.
У меня линии баланса и эквити пошли вверх:
это точно в "интересное и юмор" :-)
внизу треугольнички все видят ? это доливы...
весь секрет - надо доливать быстрее чем оно сливает
У меня линии баланса и эквити пошли вверх:
*
это точно в "интересное и юмор" :-)
внизу треугольнички все видят ? это доливы...
весь секрет - надо доливать быстрее чем оно сливает
Смотрите после 02 08 21 г., когда был полностью сформирован депозит.
*
Смеется тот, кто смеется последним (мудрая пословица).