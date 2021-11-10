Эксперимент - страница 266
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Что хотели сказать?
хотел вообще в интересное и юмор :
поверьте, это очень смешно
хотел вообще в интересное и юмор :
поверьте, это очень смешно
Сейчас поймете, почему не смешно. Выяснилось, что, каждый динамический процесс в природе развивается в рамках, отведенного, ему, времени. Только это время для каждого процесса свое, ему наплевать на "наше" время. Темп этому времени процесса задает "постоянное время Т". Если в период течения этого времени условия протекания процесса остаются постоянными, то, и это время Т останется действительно постоянной, как в случае статических и установившихся процессов, например, для электронных орбит минералов и металлов, как показано выше. Но, в действительности. например, в условиях рынка, темп течения процесса меняется и, соответственно, меняется постоянная времени процесса Т. Величина обратная Т называется импедансом системы или сопротивлением системы течению процесса. В процессе разработки ПНБ найдены формулы для однозначного определения Т, до сих пор о его существовании не знал и не мог знать никто. Ниже покажем роль постоянного времени процесса Т. Будем изучать динамику цены или, в данном случае, изменения эквити в зависимости от его значения. Пока, сами можете оценить это влияние анализируя графики изменения Т и эквити. График эквити в том виде, который приведен выше, очень многое расскажет о его будущих значениях. Как видно из графика, факт и прогноз эквити удовлетворительно совпадают. Трейдеры приобретут уверенность и спокойствие. Торговля очень сложный процесс и, трейдеры, игнорируя ПНБ очень многое теряют в части получения информации от череды изменения цени, или, в данном случае, эквити. Всем желаю скорейшего понимания того факта, что, без изучения основ ПНБ останемся в неведении от закономерностей рынка еще долгое время. Всем желаю успеха.
Кроме как в психиатрической больнице, график постоянной :=: прямая...по именованию и определению.
Кроме как в психиатрической больнице, график постоянной :=: прямая...по именованию и определению.
Мне нужно поменять название этому параметру. Возможно, этот параметр нужно назвать " Общее время процесса Т". В споре рождается истина. Спасибо Вам на правильное и своевременное замечание. Для статических состояний объектов, т.е., завершившихся процессов, этот параметр, действительно, остается постоянным.
Состояние счета на данный момент:, потенциал экыити превысил 80 долларов:
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Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда?
Yousufkhodja Sultonov, 2021.07.04 08:24
К сожалению, никто не видит дальше своего носа. Давно разработан МНК для нелинейной регрессии - ПНБ называется. Множество тем посвящены этой проблеме на форуме, но, все упорно их "не замечают". ПНБ родились и развились именно на нашем форуме. Должно быть стыдно сталкиваться с трудностями при наличии очевидных решений проблемы. Подавай им забугорного автора, несмотря на то, что, они не годятся в подметки по отношению к ПНБ. Доказано множество раз. Я уже устал твердить публично. Думаю, во времена Гаусса и двух авторов МНК было проще продвигать достижения в массы. Я готов сравнивать ПНБ с пресловутым методом Тейла-Сена https://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
К чему этот пассаж?
К чему этот пассаж?
вот и я о том же.
Шесть лет назад я опубликовал продукт, в котором полиномиальная регрессия любой степени строится на основе расчета МНК.
Я ничего нового не изобретал. Лишь сократил существующие более сотни лет алгоритмы в безцикловый рассчет для МНК и для СКО.
Сам метод нахождения наименьших квадратов любой апроксимирующей функции прост и очевиден для любого, кто хоть немного дружит с математикой.
При чем тут Ваша аппроксимация гауссовой функцией, которая ни к селу, ни к городу в области построения прогнозов?
Да еще и название какое-то дебильное придумали ПНБ. Тоже ни к селу, ни к городу.
https://www.mql5.com/ru/forum/3138/page7
Скоро, в своей статье я покажу роль постоянного времени процесса Т.
Если MQ опубликует Вашу следующую статью, я буду это считать исключительно, как акт благотворительности.