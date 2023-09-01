Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 9

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Aleksei Stepanenko:

Марат, реально почти похожи. Но нет! Вот на таких участках, где слева ничего уже нет, вероятность движения вперёд на рынке увеличивается.

А в случайном блуждании так и остаётся деревянной 50/50

В природе случайностей не бывает и быть не может.

PS; есть причина - есть последствие, это аксиома.
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Ну.....

даже и сказать не знаю что. Я по-другому мир вижу.

 
Aleksei Stepanenko:

Александр, приветствую. Есть вопрос: а выходные с праздниками выкидываем из Абсолютного Времени? :)

Привет. Да, конечно. Собственно, все, что нужно знать системе, это то, что за пятницей будет понедельник. А эти дни отличны друг от друга, в первую очередь тиковыми объемами. И т.д.

Ну, и часы внутри дня отличны друг от друга по тиковым объемам же.

Упрощенно говоря, если ТС без разницы - какой день недели на дворе, какой там еще тиковый объем, то эта система, по определению, борется с рынком как с СБ и в этой борьбе, максимум - это топтание вокруг 0% прибыли.

 
Georgiy Merts:

Мой опыт показывает, что на МАшках - вполне можно основывать советники. У меня, скажем, сейчас аж два штуки работают на реале. 

Но, вопрос к тебе остается прежним - что ты теряешь, если твоя суперсистема "не взлетит" ? Программист потратит силы и время. А ты ? 

Я работал над этим много лет, а программист учил язык программирования на котором он сейчас зарабатывает хотяб на фрилансе. А я пока он учился зарабатывать -  вкладывал время и деньги и пока ещё ни копейки не заработал. Он потратит недельку ещё + я недельку на настройку вместе с ним - я прогорел (что случится обязательно, но только с вероятностью 0,000016%), и работа нескольких лет если всё время сложить - коту под хвост, программист потратил несколько вечеров вместе со мной + я ещё кучу времени и уже денег, чтобы дойти до этой точки. Он потерял неделю - я годы и тысячи долларов. 

Если я ему заплачу как уже было не раз, и он будет делать, как часто это делают - чтобы быстрее закончить (т.е. без интереса и вникания в саму идею), то это точно будет бесполезным. То есть я сам себе рою яму! Я бы рад был ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ и сделай не вникая в суть но ведь так лепится что попало и не работает даже по заданным критериям коих очень много. Хотел бы подтвердить множеством переписок но не хочу распинаться на это, честно. Да и обижать ни кого не хочу.

Вот почему ищу заинтересованного. для меня несколько сотен долларов не те деньги на которых стоило бы жаться!

Но если система заработает как нужно, а это неглупый программист-математик рассчитает ещё до написания системы, он будет иметь её на руках как бы я этого не хотел и сколько бы я ему не платил! Он потратил неделю - я годы. У него есть профессия, я не обрёл её занимаясь данными рассчётами и затратами на написание СОВ. Он даже может мне её глючную выслать или вообще послать и сказать не могу занят и потеряться, хотя сделать для себя. И кто больше потеряет?

Georgiy Merts:

Нееет. Строго по теме. Что будет иметь этот самый программист ? Я вижу, что он затрачивает свое время, и если идея "не выгорит" - он и остается в дураках. Думаешь, на таких условиях ты найдешь такого лоха ? 

И кончай это снобское высокомерное "выкание" - здесь мы вроде как коллеги. 

Ну во-первых не стоит переходить на личности, начнём с того что вы оскорбляете тех, кто уже отозвался в личке и готов работать совместно над моим проектом.

Во-вторых, коллега мы с вами детей не кристили, хлеб об колено не ломали, пайку не делили, козлов не уничтожали, и прошлого я вашего не знаю, поэтому из вежливости на вы.

Мира и добра ;-)

 
Monolit780:

Всё верно, Георгий! Некоторое время, и смена стратегий спасает, знать бы ещё момент в который её пора менять. И прибыльность временных стратегий как правило больше.

Но почему же НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ??? Если подходить к рынку как к хаотичному движению, то ответ напрашивается сам... 

В какой момент пора менять - этот ответ тоже в Лиге есть. 

В Лиге нет одного ответа - НА ЧТО ее менять. Этот вопрос я решаю сейчас, увы, интуитивно. 

А насчет "некоторого времени" - я не раз говорил, мой опыт показывает, что у ЛЮБОЙ системы есть (независимо от сложности) время заработка и время убытка. Причем, время убытка дольше. Именно поэтому "некоторое время" - полоса заработка неминуемо на любой системе должна кончиться, и смениться более длительной полосой убытка. 

Ну а про "случайность рынка" - это не так. Рынок неслучаен, и именно это позволяет быть в прибыли. 

Проблема рынка - его нестационарность. Любые правила на нем временны. Как только большая часть участников рынка пытаются на этих правилах заработать - они перестают быть прибыльны. 

[Удален]  
Alexander_K:
если ТС без разницы - какой день недели на дворе, какой там еще тиковый объем,

Смотрел статистику разворота тренда в зависимости от времени в сутках и от дня недели. По времени чёткая картинка, а по дням недели, как то всё смазано.

здесь числа 200, 500 , 1000..... это минимальная длина тренда в пунктах пятизнака

А по тикам даже не знаю. Не задалось мне это направление...
 
Alexander_K:

Нет, конечно.

На рынке, в отличие от СБ, ключевую роль играет время. Именно астрономическое время как Абсолютное Время согласно Пуанкаре. Количество же совершенных шагов ("скачков") за это время играет второстепенную роль и является Относительным Временем системы.

Собственно, в паутине Времени и находится Грааль, но мало кто его может узреть.

Да, время действительно играет роль! Но пока непонятно какую! Как и всё остальное )

 
Monolit780:

Я работал над этим много лет, а программист учил язык программирования на котором он сейчас зарабатывает хотяб на фрилансе. А я пока он учился зарабатывать -  вкладывал время и деньги и пока ещё ни копейки не заработал. 

Нееет. 

Ты работал много лет, и программист работал много лет - он ведь не только учил этот язык, он еще и набирался опыта, изучал функции терминала, и так далее. Так что, повторю, в прошлых вложениях - вы равны. Ты изучал рынок, он - изучал написание эксперта. Остается вопрос будущих вложений. Ты предлагаешь программисту приложить свое умение и труд. Что при этом вложишь ты ? 

 
Monolit780:

Во-вторых, коллега мы с вами детей не кристили, хлеб об колено не ломали, пайку не делили, козлов не уничтожали, и прошлого я вашего не знаю, поэтому из вежливости на вы.

Мира и добра ;-)

Продолжаешь свое снобское "выкание"... приводишь крещение детей... Ну-ну... Дерзай... 

Может быть, и найдешь нахаляву исполнителя. 

Сам признаешь, что ты уже не раз платил за заказы, и, судя по всему, у тебя "не взлетало". Теперь предлагаешь программисту работать бесплатно ? 

 
Aleksei Stepanenko:

Смотрел статистику разворота тренда в зависимости от времени в сутках и от дня недели. По времени чёткая картинка, а по дням недели, как то всё смазано.

здесь числа 200, 500 , 1000..... это длина тренда в пунктах пятизнака

Красиво.  Вот эти знания и надо закладывать в ТС.

Т.е. наряду с математикой, присущей случайным процессам (к примеру, зависимости отклонения цены от корня из времени), должны быть учтены факторы, показанные на рисунках. Равно, как и из других исследований, но также связанных со Временем. 

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