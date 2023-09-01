Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 9
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Марат, реально почти похожи. Но нет! Вот на таких участках, где слева ничего уже нет, вероятность движения вперёд на рынке увеличивается.
А в случайном блуждании так и остаётся деревянной 50/50
В природе случайностей не бывает и быть не может.PS; есть причина - есть последствие, это аксиома.
Ну.....
даже и сказать не знаю что. Я по-другому мир вижу.
Александр, приветствую. Есть вопрос: а выходные с праздниками выкидываем из Абсолютного Времени? :)
Привет. Да, конечно. Собственно, все, что нужно знать системе, это то, что за пятницей будет понедельник. А эти дни отличны друг от друга, в первую очередь тиковыми объемами. И т.д.
Ну, и часы внутри дня отличны друг от друга по тиковым объемам же.
Упрощенно говоря, если ТС без разницы - какой день недели на дворе, какой там еще тиковый объем, то эта система, по определению, борется с рынком как с СБ и в этой борьбе, максимум - это топтание вокруг 0% прибыли.
Мой опыт показывает, что на МАшках - вполне можно основывать советники. У меня, скажем, сейчас аж два штуки работают на реале.Но, вопрос к тебе остается прежним - что ты теряешь, если твоя суперсистема "не взлетит" ? Программист потратит силы и время. А ты ?
Я работал над этим много лет, а программист учил язык программирования на котором он сейчас зарабатывает хотяб на фрилансе. А я пока он учился зарабатывать - вкладывал время и деньги и пока ещё ни копейки не заработал. Он потратит недельку ещё + я недельку на настройку вместе с ним - я прогорел (что случится обязательно, но только с вероятностью 0,000016%), и работа нескольких лет если всё время сложить - коту под хвост, программист потратил несколько вечеров вместе со мной + я ещё кучу времени и уже денег, чтобы дойти до этой точки. Он потерял неделю - я годы и тысячи долларов.
Если я ему заплачу как уже было не раз, и он будет делать, как часто это делают - чтобы быстрее закончить (т.е. без интереса и вникания в саму идею), то это точно будет бесполезным. То есть я сам себе рою яму! Я бы рад был ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ и сделай не вникая в суть но ведь так лепится что попало и не работает даже по заданным критериям коих очень много. Хотел бы подтвердить множеством переписок но не хочу распинаться на это, честно. Да и обижать ни кого не хочу.
Вот почему ищу заинтересованного. для меня несколько сотен долларов не те деньги на которых стоило бы жаться!
Но если система заработает как нужно, а это неглупый программист-математик рассчитает ещё до написания системы, он будет иметь её на руках как бы я этого не хотел и сколько бы я ему не платил! Он потратил неделю - я годы. У него есть профессия, я не обрёл её занимаясь данными рассчётами и затратами на написание СОВ. Он даже может мне её глючную выслать или вообще послать и сказать не могу занят и потеряться, хотя сделать для себя. И кто больше потеряет?
Нееет. Строго по теме. Что будет иметь этот самый программист ? Я вижу, что он затрачивает свое время, и если идея "не выгорит" - он и остается в дураках. Думаешь, на таких условиях ты найдешь такого лоха ?
И кончай это снобское высокомерное "выкание" - здесь мы вроде как коллеги.
Ну во-первых не стоит переходить на личности, начнём с того что вы оскорбляете тех, кто уже отозвался в личке и готов работать совместно над моим проектом.
Во-вторых, коллега мы с вами детей не кристили, хлеб об колено не ломали, пайку не делили, козлов не уничтожали, и прошлого я вашего не знаю, поэтому из вежливости на вы.
Мира и добра ;-)
Всё верно, Георгий! Некоторое время, и смена стратегий спасает, знать бы ещё момент в который её пора менять. И прибыльность временных стратегий как правило больше.
Но почему же НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ??? Если подходить к рынку как к хаотичному движению, то ответ напрашивается сам...
В какой момент пора менять - этот ответ тоже в Лиге есть.
В Лиге нет одного ответа - НА ЧТО ее менять. Этот вопрос я решаю сейчас, увы, интуитивно.
А насчет "некоторого времени" - я не раз говорил, мой опыт показывает, что у ЛЮБОЙ системы есть (независимо от сложности) время заработка и время убытка. Причем, время убытка дольше. Именно поэтому "некоторое время" - полоса заработка неминуемо на любой системе должна кончиться, и смениться более длительной полосой убытка.
Ну а про "случайность рынка" - это не так. Рынок неслучаен, и именно это позволяет быть в прибыли.
Проблема рынка - его нестационарность. Любые правила на нем временны. Как только большая часть участников рынка пытаются на этих правилах заработать - они перестают быть прибыльны.
если ТС без разницы - какой день недели на дворе, какой там еще тиковый объем,
Смотрел статистику разворота тренда в зависимости от времени в сутках и от дня недели. По времени чёткая картинка, а по дням недели, как то всё смазано.
здесь числа 200, 500 , 1000..... это минимальная длина тренда в пунктах пятизнакаА по тикам даже не знаю. Не задалось мне это направление...
Нет, конечно.
На рынке, в отличие от СБ, ключевую роль играет время. Именно астрономическое время как Абсолютное Время согласно Пуанкаре. Количество же совершенных шагов ("скачков") за это время играет второстепенную роль и является Относительным Временем системы.
Собственно, в паутине Времени и находится Грааль, но мало кто его может узреть.
Да, время действительно играет роль! Но пока непонятно какую! Как и всё остальное )
Я работал над этим много лет, а программист учил язык программирования на котором он сейчас зарабатывает хотяб на фрилансе. А я пока он учился зарабатывать - вкладывал время и деньги и пока ещё ни копейки не заработал.
Нееет.
Ты работал много лет, и программист работал много лет - он ведь не только учил этот язык, он еще и набирался опыта, изучал функции терминала, и так далее. Так что, повторю, в прошлых вложениях - вы равны. Ты изучал рынок, он - изучал написание эксперта. Остается вопрос будущих вложений. Ты предлагаешь программисту приложить свое умение и труд. Что при этом вложишь ты ?
Во-вторых, коллега мы с вами детей не кристили, хлеб об колено не ломали, пайку не делили, козлов не уничтожали, и прошлого я вашего не знаю, поэтому из вежливости на вы.
Мира и добра ;-)
Продолжаешь свое снобское "выкание"... приводишь крещение детей... Ну-ну... Дерзай...
Может быть, и найдешь нахаляву исполнителя.
Сам признаешь, что ты уже не раз платил за заказы, и, судя по всему, у тебя "не взлетало". Теперь предлагаешь программисту работать бесплатно ?
Смотрел статистику разворота тренда в зависимости от времени в сутках и от дня недели. По времени чёткая картинка, а по дням недели, как то всё смазано.
здесь числа 200, 500 , 1000..... это длина тренда в пунктах пятизнака
Красиво. Вот эти знания и надо закладывать в ТС.
Т.е. наряду с математикой, присущей случайным процессам (к примеру, зависимости отклонения цены от корня из времени), должны быть учтены факторы, показанные на рисунках. Равно, как и из других исследований, но также связанных со Временем.